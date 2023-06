„Kinderarbeit zementiert Armut“

Von: Steffen Herrmann

Auch auf den Feldern von Bangladesch sind einige Familien auf die Hilfe ihrer Kinder angewiesen. © imago images/Shahidul Alam

Anne Reiner von Save the Children über die späten Folgen der Corona-Pandemie und die positiven Effekte von günstiger Bildung und transparenter Lieferketten. Ein Interview von Julian Rathgeber und Steffen Herrmann.

An diesem Montag ist der internationale Tag gegen Kinderarbeit. Gemeint ist damit nicht das Austragen von Zeitungen oder das Mähen des Rasens vor dem eigenen Elternhaus. Es geht um Arbeiten, die gefährlich und ausbeuterisch sind, und Kinder körperlich oder seelisch schädigen.

Frau Reiner, warum gibt es im Jahr 2023 immer noch Kinderarbeit?

Weil Lieferketten sehr lang und sehr komplex sind. Es gibt sehr viele Produktionsschritte mit sehr vielen beteiligten Akteuren. Und je länger diese Kette ist, desto schwieriger ist es, diese Schritte nachzuverfolgen. Bei vielen Unternehmen mangelt es daher an der Transparenz, die eigentlich wünschenswert wäre. Hinzu kommen strukturelle Faktoren wie zum Beispiel niedrige Marktpreise, die kein existenzsicherndes Einkommen erlauben, hohe Armut sowie schlechter Zugang zu Bildung oder Gesundheitssystemen. Das kann dazu führen, dass es vielen Familien nicht möglich ist, ihre Kinder nicht in Kinderarbeit zu schicken.

Wie verbreitet ist Kinderarbeit?

Laut Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und UNICEF waren im Jahr 2020 160 Millionen Kinder in Kinderarbeit– Tendenz steigend. Diese Zahlen stammen aus der Zeit vor Covid.

Und heute?

Es gibt noch keine offiziellen Zahlen. Schätzungen zufolge hat sich der schon vor Corona einsetzende steigende Trend während der Pandemie aber noch verstärkt.

Warum?

Mit der Pandemie ist vielen Menschen das Einkommen weggebrochen, denn viele internationale Unternehmen haben Aufträge zurückgezogen. In der Folge konnten weniger Fabriken produzieren, was sich zum Teil in Entlassungen oder Kurzarbeit geäußert hat. Ein weiterer Grund ist, dass die Schulen in vielen Ländern des Globalen Südens lange geschlossen waren. Und wenn Kinder einmal einen längeren Zeitraum aus der Schule raus waren, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie zurückkehren. Andersherum gesagt: Wenn Kinder erstmal aus der Schule raus sind, ist der Schritt in eine Beschäftigung oder informelle Erwerbstätigkeit relativ klein.

Anne Reiner von Save the Children. © Save the Children

Gibt es noch andere Gründe?

Zum Beispiel haben Unternehmen mit Beginn der Pandemie ihren Zahlungszeitraum verlängert – also den Zeitraum, in dem sie ihre Rechnungen zahlen. Das hat wiederum Einfluss auf den Geldstrom entlang der Lieferketten. Unter erhöhtem Druck vergeben manche Lieferanten Unteraufträge, um Kosten einzusparen. Und die Realität zeigt: Je intransparenter die Lieferkette, umso höher die Risiken für Rechtsverletzungen. Außerdem sind der informelle und der formelle Sektor zusammengerückt. Die Risiken für Kinderarbeit sind im informellen Sektor am größten – sowohl im Umfang als auch in der Schwere der Rechtsverletzungen. Informeller Sektor bedeutet zum Beispiel, dass Personen über Arbeitsvermittler drei Tage einen LKW entladen oder eine bestimmte Weiterverarbeitung vornehmen. Diese Beschäftigungen sind aber eben nur befristet und sind meistens nicht mit einem Sozialversicherungspaket verbunden. Entweder hat dies dann Auswirkungen auf die Eltern oder im schlimmsten Fall auf die Kinder, die in diesen Verhältnissen arbeiten müssen. Unsere Studie hat gezeigt, dass es speziell hier zu einem geringeren Einkommen und längeren Arbeitszeiten kommt. Und dass Kinder von Eltern aus solchen Arbeitsverhältnissen mit höherer Wahrscheinlichkeit die Schule abbrechen müssen und dann selbst in Kinderarbeit landen.

Schlechte Arbeitsbedingungen werden an die nächste Generation weitergegeben.

Zur Person Anne Reiner (41) arbeitet seit 2016 für Save the Children und ist Fachleiterin für Nachhaltige Lieferketten. Anfang Mai hat die Kinderrechtsorganisation gemeinsam mit „The Centre for Child Rights and Business“ eine Studie zum Risiko von Kinderarbeit in globalen Lieferketten veröffentlicht – mit dem Ergebnis, dass das Risiko allgegenwärtig ist. FR

Zuallererst: Die meisten Eltern dieser Welt wollen ihre Kinder natürlich nicht in die Kinderarbeit schicken. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, weil sie auf das Einkommen des Kindes angewiesen sind. Das Zweite, was wir im Kopf behalten sollten, ist, dass durch flächendeckende Kinderarbeit Armut zementiert wird. Denn dadurch können Kinder nicht zur Schule gehen, keine Ausbildung erhalten und sind ergo auf Tätigkeiten mit schlechter Bezahlung angewiesen. Und im Zweifelsfall sind sie immer noch in diesem Kreislauf gefangen, wenn sie selbst schon Kinder haben.

Wie durchbricht man diesen Kreislauf?

Mit stärkeren Bildungs- und Gesundheitssystemen und einem verbesserten Zugang zu diesen. Unsere Studie zeigt: Zu hohe Bildungskosten führen in vielen Ländern dazu, dass Kinder aus der Schule genommen werden oder dass ältere Kinder arbeiten, um zur Schule gehen zu können. Das heißt, wenn wir beispielsweise die Kosten für Bildung senken, ließen sich mehr Kinder in die Schule schicken. Zusätzlich sollte Transparenz in den Lieferketten geschaffen beziehungsweise erhöht werden. Hier arbeiten wir schon mit Unternehmen zusammen. Es geht darum, nicht nur auf die unmittelbaren Vertragspartner zu schauen. Denn dadurch wurde Kinderarbeit in der Vergangenheit nicht bekämpft, sondern nur in den informellen Bereich verdrängt.

Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz greift seit Januar, auf Europäischer Ebene wird an einem Lieferkettengesetz gearbeitet. Sind das Schritte in die richtige Richtung?

Ja. Die letzten zehn, 20 Jahre haben gezeigt, dass ohne gesetzlichen Druck nicht genug passiert. Wichtig ist, dass die abnehmenden Unternehmen nicht nur ihre Anforderungen bei vergleichbarem Preis erhöhen, sondern sich entlang der Lieferkette einbringen, damit die Probleme nicht verdrängt werden. Grundsätzlich spüren wir bei vielen Unternehmen ein Umdenken.

Welche Verantwortung haben Konsumentinnen und Konsumenten?

Wir sollten konsumkritischer werden und auch den Unternehmen genauer auf die Finger schauen. Dabei gilt: Es ist ein guter Schritt, wenn Unternehmen darüber berichten, dass es Risiken für Kinderarbeit in ihrer Lieferkette gibt, und sie sich dieser Risiken annehmen.

In den meisten Berichten werden Asien, Afrika und Lateinamerika als die Weltregionen mit den höchsten Anteilen an Kinderarbeit genannt. Wie ist die Situation im sogenannten Westen?

In den USA gibt es durchaus Probleme. Dort haben einige Bundesstaaten die Schutzgesetze geschwächt. Gleichzeitig sind weltweit mehr Menschen auf der Flucht, die in den neuen Ländern häufig nicht in sozialversicherungspflichtigen Jobs landen. Diesen letzten Faktor gibt es sicherlich auch in Europa. Grundsätzlich sind Wanderarbeiter:innen und ihre Kinder eine der marginalisiertesten Gruppen in jeder Gesellschaft.

Sind große Unternehmen eigentlich im Vorteil, weil sie mehr Geld einsetzen können, um Arbeitsbedingungen entlang ihrer Lieferketten zu verbessern?

Nein, es geht auch ohne Millionen-Budgets. Auch mit einem überschaubaren finanziellen Einsatz kann man Dinge vor Ort bewegen. Zum Beispiel, indem für Mitarbeitende in Fabriken oder auch in der Landwirtschaft Kinderbetreuung angeboten wird. Dann müssen die Kinder der Wanderarbeiter:innen nicht mit auf das Feld, um Kaffee zu pflücken, sondern werden betreut und sind geschützt.