Einwanderung: Viele Hürden für Fachkräfte

Von: Steffen Herrmann

Teilen

Viele befragte Arbeitskräfte wünschen sich mehr Tempo bei den Visaverfahren. © Sven Simon/Imago

Die deutsche Sprache und komplizierte Verfahren machen ausländischem Personal die meisten Probleme, wie eine Studie zur Einwanderung von Fachkräften zeigt.

Für ausländische Fachkräfte ist der Weg nach Deutschland lang und steinig. Obwohl viele Branchen hierzulande ausländisches Personal gut gebrauchen könnten, müssen potenzielle Arbeitsmigrantinnen und -migranten viel Geduld aufbringen. „Deutschkenntnisse sind das mit Abstand größte Hindernis“, sagte Anne-Sophie Senner von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Freitag. Weitere Hürden: lange und komplizierte Verfahren, viel „Papierkram“ und fehlendes Geld. Das ist das Ergebnis einer Studie der OECD im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

Die OECD befragte ausländische Fachkräfte, die nach Deutschland kommen wollen: In einer ersten Runde zunächst 30 000 Personen von August bis Oktober 2022. Sechs Monate später befragte die OECD rund 10 000 dieser potenziellen Arbeitsmigranten und -migrantinnen erneut. Im September 2023 soll die dritte Welle der Erhebung folgen.

Ein großes Problem: die Zeit. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit dauert es vom Wunsch „Ich will in Deutschland arbeiten“ bis zum tatsächlichen Arbeitsbeginn rund ein bis drei Jahre. Das zeigt auch die Studie der OECD. In den sechs Monaten zwischen den beiden Runden hat es nur ein Bruchteil der Befragten nach Deutschland geschafft, nämlich knapp vier Prozent. Und das, obwohl 80 Prozent der Personen in der ersten Befragungsrunde schon erste Schritte auf dem Weg ihrer Migration gemacht hatten.

Einwanderung: Fachkräfte könnten schnell in Deutschland sein

Die Bewerber:innen wiederum sind durchaus mobil: Von den Fachkräften, die derzeit noch im Ausland sind, könnten zwei Drittel innerhalb von sechs Monaten nach Deutschland ziehen. Allerdings: Vier von zehn Befragten wollen ihr Vorhaben abbrechen, wenn es sich nicht innerhalb eines Jahres realisieren lässt.

Grünes Licht für Gesetz Der Bundesrat hat am Freitag in Berlin grünes Licht für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gegeben, das der Bundestag im Juni verabschiedet hatte. Es ermöglicht Interessierten aus Nicht-EU-Ländern erstmals die Einwanderung nach einem Punktesystem. Rund 130 000 Fachkräfte pro Jahr sollen auf diesem Weg kommen. Den Berufsabschluss aus ihrem Heimatland können Interessierte in Deutschland anerkennen lassen, wenn sie hier schon arbeiten. Außerdem werden bürokratische Hürden vor der Einreise abgebaut. Die hohen Gehaltsschwellen für Akademiker werden gesenkt. Asylbewerber:innen , die zum Stichtag 29. März 2023 im Asylverfahren waren und bereits eine Arbeitsstelle haben, können das Asylverfahren abbrechen und einen Aufenthaltstitel als Fachkraft beantragen. epd

Unter dem Strich stellen die ausländischen Fachkräfte Deutschland ein durchwachsenes Zeugnis aus: Etwas mehr als die Hälfte der Befragten haben einen positiven Gesamteindruck vom deutschen Einwanderungssystem. Viele haben Probleme, die deutschen Einreiseregeln zu verstehen. Auch die Visaverfahren sorgen für Frust: Knapp 40 Prozent berichten von langen Wartezeiten bei der Botschaft.

Die Sprache ist eine große Hürde – auch für jene, die bereits im Land sind: Auf die Frage, welchen Ratschlag sie migrationsinteressierten Freunden geben würden, ist die häufigste Antwort die Empfehlung, frühzeitig Deutsch zu lernen. Dementsprechend wünschen sich viele Befragte mehr Tempo bei den Visaverfahren, aber auch mehr Unterstützung bei der Suche nach einem Job oder beim Deutschlernen.

Fachkräfte in Deutschland dringend gebraucht

Deutschland ist auf die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte angewiesen, darin sind sich die meisten Fachleute einig. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und der Bundesagentur für Arbeit braucht es einen jährlichen „Wanderungsgewinn“ von 400 000 Personen, damit das Arbeitskräftepotenzial in Deutschland konstant bleibt. In den vergangenen Jahren kamen im Schnitt rund 380 000 Menschen mehr nach Deutschland als von hier fortgegangen sind.

Nur ein Bruchteil davon sind Fachkräfte. „Deutschland ist ein junges Fachkräfte-Einwanderungsland“, sagte BA-Vorständin Vanessa Ahuja in dieser Woche. Stattdessen kommen viele Menschen als Flüchtlinge oder innerhalb der EU-Binnenmigration. Mit diesen Gruppen kann man für die Zukunft aber kaum planen: So wollen etwa zwei Drittel der Ukraine-Flüchtlinge in ihr Heimatland zurückkehren. Und die Migration innerhalb der EU wird laut Fachleuten weiter sinken. Denn auch viele süd- und osteuropäische Länder haben Probleme mit der Demografie bei sinkender Arbeitslosenzahlen.