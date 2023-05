BAG-Urteil zu Leiharbeit: „Es ändert sich zunächst nichts“

Von: Steffen Herrmann

Teilen

Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter verdienen häufig bis zu 30 Prozent weniger. © Imago

Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler über das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur Leiharbeit.

Schon lange beschäftigt sich Wolfgang Däubler mit der schlechten Bezahlung von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern. Im Interview spricht der Jurist über die Folgen des BAG-Urteils.

Herr Däubler, was bedeutet das Urteil für Leiharbeiter:innen?

Dass Urteil bedeutet, dass sich zunächst mal gar nichts ändert. Es bleibt bei den bestehenden Leiharbeitstarifen und damit bei der Schlechterstellung der Leiharbeiter gegenüber den Stammbeschäftigten. Der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ gilt für sie nicht. Das BAG hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in einer Weise ausgelegt, die mit Sicherheit so nicht beabsichtigt war: Die Fortzahlung des Entgelts während der verleihfreien Zeiten wurde nur als ein Element des Ausgleichs gesehen. Auch gibt es zahlreiche andere Schlechterstellungen in den Tarifen zum Beispiel bei Urlaub und bei der Entgeltfortzahlung – soll da unabhängig von ihrem Ausmaß die Bezahlung für die verleihfreie Zeit immer einen angemessenen Ausgleich darstellen? Außerdem verlangt der EuGH, dass der Tarifvertrag selbst die Kompensation vorsieht; in den Leiharbeitstarifen ist aber von verleihfreien Zeiten gar nicht die Rede. Ein Entgeltanspruch lässt sich nur dem Gesetz entnehmen.

Zur Person Wolfgang Däubler, 84, war unter anderem Professor an der Uni Bremen. Er beriet mehrere ausländische Regierungen zur Arbeitsgesetzgebung. FR

Aus Sicht des Bundesarbeitsgerichts reicht der gesetzliche Anspruch auf die Fortzahlung von Entgelt in entleihfreien Zeiten als Ausgleich für die Ungleichbehandlung bei Löhnen. Wie schätzen Sie das ein?

Das ist in der Tat eine sehr schematische Betrachtung, die im Widerspruch zur EuGH-Entscheidung steht. Der EuGH verlangt, dass man jeden Einzelfall betrachtet, dass sich konkreter Nachteil und konkrete Kompensation entsprechen müssen. Das „Alles-über-einen-Kamm-Scheren“ ist ein weiterer Verstoß gegen die Vorgaben des obersten europäischen Gerichts.

Wie geht es nun weiter?

Gegen das Urteil eines Obersten Bundesgerichts gibt es kein Rechtsmittel. Auch nicht mit der Begründung, es habe eine Entscheidung des EuGH nicht korrekt umgesetzt. Allerdings kann ein anderes Gericht eine erneute Vorlage an den EuGH machen. Es kann den EuGH darum bitten, seine Position noch einmal so stark zu verdeutlichen, dass sich die BAG-Auffassung beim besten Willen nicht mehr halten lässt. Um eine solche erneute Anfrage wird es voraussichtlich in den nächsten Monaten gehen.

Interview: Steffen Herrmann