So hat sich der Arbeitsmarkt im 1. Quartal entwickelt:

Schlechte Laune auf dem Jobmarkt

Von: Steffen Herrmann

Die Kaufkraft vieler Menschen ist gesunken. Denn zwar steigen die Löhne im Schnitt, die Preise steigen aber stärker. © dpa

Das FR-Arbeitsmarktbarometer FRAX fällt auf tiefsten Stand seit fünf Jahren. Ein Grund dafür ist die hohe Inflation.

Die Folgen der Inflation sind voll auf dem Arbeitsmarkt angekommen. Im ersten Quartal 2023 fiel der Kurs des FR-Arbeitsmarktindex FRAX auf 107,2 Punkte. Damit liegt der Index so niedrig wie seit fünf Jahren nicht mehr, wie die jüngste Aktualisierung des Barometers zeigt, das das Darmstädter Wirtschaftsforschungsinstitut WifOR für die Frankfurter Rundschau berechnet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal brach der Index um 1,1 Punkte ein.



„Schlechtere Arbeitsbedingungen und die anhaltend negative Einkommensentwicklung trüben einzelne Lichtblicke bei Zugangschancen und Ausbildung“, sagt WifOR-Forschungsfeldleiterin Dr. Sandra Zimmermann. „Zwar ist etwa der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um beinahe sieben Prozentpunkte gesunken, ein rückläufiger Reallohnindex und verschlechterte Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz resultieren aber insgesamt in einem stark gesunkenen FRAX.“



Im ersten Quartal 2023 waren knapp 2,53 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet – rund 202.000 Personen mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg auch die Zahl der Erwerbstätigen auf etwa 45,9 Millionen Menschen. Bei den Zugangschancen zum Arbeitsmarkt gibt es einen Zuwachs von 4,1 Punkten im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die positive Entwicklung ist dabei insbesondere auf einen geringeren Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen (35 Prozent) zurückzuführen.



Aber das reicht nicht, um die negativen Effekte der Inflation auszugleichen: Zwar legten die Löhne und Gehälter im ersten Quartal um 6,6 Prozent zu. Gleichzeitig stiegen aber auch die Preise um 10,7 Prozent. Für die Reallöhne bedeutet das ein Minus um 2,3 Punkte, die Kaufkraft der Menschen sinkt also weiter.



Für das zweite Quartal 2023 liegen die umfangreichen Daten, auf deren Basis der FRAX berechnet wird, noch nicht vor. Die nächste FRAX-Ausgabe erscheint Ende Oktober.

Was ist der FRAX? Der FR-Arbeitsmarktindex (FRAX) ist eine Entwicklung der Frankfurter Rundschau und des Wirtschaftsforschungs-instituts WifOR. Er wurde in enger Abstimmung zwischen Journalist:innen und Forschenden erarbeitet. Grundgedanke ist, dass die Arbeitslosen- und Erwerbstätigenzahlen alleine keine fundierte Bewertung des Arbeitsmarktes ermöglichen. Es kommt ebenfalls auf die Qualität der Arbeit an oder darauf, dass die Menschen von ihrer Arbeit leben können. Der FRAX analysiert deshalb den deutschen Arbeitsmarkt in fünf Kategorien und anhand von 18 Indikatoren, um so zu einem stimmigen Gesamtbild zu kommen. Alle Texte finden Sie auf fr.de/frax auch online. FR

So hat sich der Arbeitsmarkt im 1. Quartal entwickelt:

FRAX insgesamt: -1,1 Punkte

Beschäftigung: -1,1 Punkte

Zugangschancen: +4,1 Punkte

Ausbildung: +2,3 Punkte

Einkommensentwicklung: -4,5 Punkte

Arbeitsbedingungen: -6,1 Punkte

Beschäftigung: Wie schon im Vorquartal steht auch zum Jahresbeginn ein Minus vor dieser Kategorie: Um 1,1 Punkte geht die Beschäftigung im ersten Quartal 2023 zurück. Grund dafür ist vor allem die Zunahme der Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Arbeitslosen stieg – verglichen mit dem Vorjahresquartal – um mehr als 202 000 Menschen. Insgesamt waren rund 2,53 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Gleichzeitig erhöhte sich auch die Anzahl der Erwerbstätigen leicht auf etwa 45,9 Millionen Menschen. Das Plus ist aber nicht groß genug, um die negativen Effekte bei der Arbeitslosigkeit auszugleichen. Die Zahl der Arbeitsstunden stieg auf 15,3 Milliarden.

Zugangschancen: Das größte Plus steht im ersten Quartal des Jahres vor den Zugangschancen. Um 4,1 Punkte legt die Kategorie zu. Das ist durchaus erstaunlich, denn die Zugangschancen waren lange Zeit das Sorgenkind des FRAX. Nun aber sinkt die Zahl der Langzeitarbeitslosen, also jener Menschen, die länger als ein Jahr ohne Job sind. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ging ihr Anteil an allen Arbeitslosen zurück von 41,8 Prozent auf 35 Prozent. Dieser positive Trend beschert der Kategorie Auftrieb. Auch positiv: Die Arbeitslosigkeit der Randaltersgruppen sank leicht und lag zuletzt bei 32,7 Prozent. Vor allem bei den Über-54-Jährigen gab es positive Effekte.

Ausbildung: Um 2,3 Punkte verbessert sich diese Kategorie im ersten Quartal 2023. Auf dem Ausbildungsmarkt sieht es also nicht schlecht aus, wenn auch nicht alles rosig ist: Rund 475 000 neue Ausbildungsverhältnissen könnten in diesem Jahr abgeschlossen werden, schätzen die Forscherinnen und Forscher. Das wären mehr als 2022, aber immer noch deutlich weniger als vor der Corona-Pandemie: 2019 gab es noch mehr als 510 000 Neuverträge. Im ersten Quartal kamen schätzungsweise 101,8 Bewerber:innen auf 100 nachgefragte Arbeitsplätze. Die Übernahmequote lag im gleichen Zeitraum bei 74 Prozent, das bedeutet einen Anstieg um zwei Prozentpunkte.

Einkommen: Die Inflation drückt diese Kategorie erneut ins Minus. Die anhaltende Teuerung lässt das Einkommen dahinschmelzen wie Eis in der Sommersonne – um 4,5 Punkte geht es im ersten Quartal 2023 nach unten. Zwar sind die Löhne der Beschäftigten im Schnitt um 6,6 Prozent gestiegen. Das reicht aber nicht, um die steigenden Preise auszugleichen: Der Verbraucherpreisindex legt im ersten Quartal um 10,7 Prozent zu. Das heißt: Die Kaufkraft der Menschen sinkt, das Geld reicht für immer weniger Sommersonneneis. Immerhin: Es gibt weniger Aufstockerinnen und Aufstocker, also Erwerbstätige, die zusätzlich auch Arbeitslosengeld 2 beziehen.

Arbeitsbedingungen: Das größte Minus steht vor dieser Kategorie: Um 6,1 Punkte verschlechtern sich die Arbeitsbedingungen im ersten Quartal und ziehen damit den gesamten FRAX in den roten Bereich. Das liegt vor allem am Indikator „Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz“, denn dort stellen die Arbeitsmarktfachleute fest: „18 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben derzeit keine emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber.“ Das sind deutlich mehr als im Vorjahresquartal. Eine Spätfolge der Pandemie? Für die Unternehmen ist es jedenfalls ein Problem. Vielerorts herrscht ein Personalmangel – und ungebundene Beschäftigte wechseln schneller den Job.