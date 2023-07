„Viele Beschäftigte sagen: Lass mich mit New Work in Ruhe“

Von: Steffen Herrmann

Für das Erleben von Sinn und Kompetenz sind viele Büros in Deutschland nicht der richtige Ort. © IMAGO/Zoonar

Wirtschaftspsychologe Carsten Schermuly über New Work, Wandel in der Arbeitswelt, Empowerment und die Rolle von Unternehmensberatungen.

Die Pandemie hat die Arbeitswelt verändert: Viele Beschäftigte arbeiten weiterhin im Homeoffice, Büros werden kleiner, Teams agiler. Überschrieben werden diese Veränderungen oft mit „New Work“. Carsten Schermuly kann da nur mit dem Kopf schütteln. Der Wirtschaftspsychologe beklagt eine Banalisierung und Instrumentalisierung des Begriffs.

Herr Schermuly, Sie haben zwei Bücher über New Work und die Zukunft der Arbeitswelt geschrieben: Das erste Buch war der Entwurf einer New-Work-Utopie, dem dann eine Dystopie folgte. Zeichnet das eine persönliche Entwicklung bei Ihnen nach?

Also erst mal hatte ich die Erkenntnis: In der Praxis interessiert sich niemand für meine peer-reviewten Paper, die ich auf Englisch publiziere. Deshalb wollte ich etwas Neues in der Wissenschaftskommunikation ausprobieren und bin auf die Idee mit den beiden Büchern gekommen. Utopie und Dystopie sind ja miteinander verwandt – die Gegenwart wird aus dem positiven und aus dem negativen Extremzustand gespiegelt. Man spielt mit der Übertreibung, um damit Innovationsimpulse zu setzen.

Wo stehen wir heute?

Da muss ich kurz ausholen. New Work ist eine Gesellschaftsutopie aus den 60er und 70er Jahren, man wollte einen dritten Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus finden. Frithjof Bergmann, der Begründer von New Work, wollte die klassische Lohnarbeit abschaffen. Da kommen wir her. Heute aber setzt eine Mehrheit der Menschen New Work gleich mit Homeoffice. Das ist eine unglaubliche Banalisierung. Mit einer Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten regelt man nicht die Zukunft der Arbeit, das greift viel zu kurz. Und zu dieser Banalisierung kommt dann die Instrumentalisierung des Begriffs New Work.

New Work „Banalisierung und Instrumentalisierung“

Inwiefern wird New Work instrumentalisiert?

Na ja, wenn ein CEO 30 Prozent der Mietfläche einsparen will und deshalb ein Open-Space-Büro ohne feste Schreibtische einrichtet, dann verlieren viele Beschäftigte ihre eigenen Büros. Um das aber besser verkaufen zu können, wird die Maßnahme mit New Work überschrieben. So ist es in vielen Fällen. Der Begriff wird als Schleife um Transformationsprozesse gewickelt. Die Beschäftigten verbinden New Work dann irgendwann mit gescheiterten Transformationsprozessen und sagen: Lass mich damit bloß in Ruhe.

Zur Person Carsten Schermuly, 43, ist Wirtschaftspsychologe und Professor an der SRH Berlin University of Applied Sciences. Außerdem arbeitet er als Trainer, Organisationsberater und Speaker. Schermuly hat mehrere Bücher veröffentlicht. Zuletzt erschienen „New Work Utopia – Zukunftsvision einer besseren Arbeitswelt“ und „New Work Dystopia – Scheitern im Wandel und wie es besser geht“ im Verlag Haufe Fachbuch. sbh

Wie sieht New Work denn im besten Fall aus?

Es gibt keine Schablone. Ich empfehle Unternehmen erst mal, sich Gedanken zu machen: Wohin wollen wir mit New Work, was wollen wir erreichen? Wollen wir ein gesundes Unternehmen für unsere Beschäftigten werden? Ist das Ziel, sie lange an uns zu binden? Im nächsten Schritt geht es um eine Diagnose: Wer im Unternehmen hat viel Empowerment, Sinn, Kompetenz, Selbstbestimmung und Einfluss – und wo fehlt es an diesen Faktoren? Dann erst kommen die passenden Methoden ins Spiel. Leider läuft es häufig anders: Bank A sieht, dass Bank B agile Projektarbeit einsetzt – und führt diese Methode auch ein, um das Image zu wahren und im Wettbewerb um Talente nicht an Boden zu verlieren. Das ist der völlig falsche Weg – er wird häufig angestoßen von externen Beratungsunternehmen, die sagen: Wir haben die Lösung, egal für welches Problem.

Also erst die Analyse und dann der Griff in den Werkzeugkoffer.

Genau, denn es sind ja Menschen, die ihr Büro verlieren, ihre Arbeitsprozesse verändern müssen oder plötzlich agil arbeiten. Einfach mal machen, ist die falsche Strategie.

New Work in Unternehmen: Arbeit mit Sinn

Sie haben einige Faktoren angesprochen: Sinn, Kompetenz, Selbstbestimmung, Einfluss. Was hat es damit auf sich?

Das Erleben von Sinn hat nichts zu tun mit dem Gequatsche von Purpose. Sinn bedeutet, dass Sie als Journalist zum Beispiel das Gefühl haben: Es macht Sinn, dass ich mich mit diesem Menschen unterhalte. Der zweite Faktor ist Selbstbestimmung – dass Sie also entscheiden können, mit wem, wann und über welches Thema Sie sich unterhalten. Einfluss heißt, dass Sie spüren: Meine Arbeit hat einen Effekt in der Umwelt; ich habe Macht, etwas zu bewirken. Und der letzte Faktor ist das Erleben von Kompetenz – dass Sie sich selbst als fähig erleben. Zusammen ergeben diese vier Facetten das Gefühl von Empowerment. Und in unserer Forschung können wir zeigen, dass Empowerment sehr viele positive Effekte hat. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die Arbeitgeber.

Nämlich?

Die Leute sind zufrieden, sie handeln innovativer und proaktiver. Die Beschäftigten fühlen sich enger an das Unternehmen gebunden und sind weniger depressiv. In einer Studie zusammen mit dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung haben wir auch gezeigt: Wenn sich Über-55-Jährige empowert fühlen, dann gehen sie später in Rente. Und wenn sie in Rente gehen, dann suchen sie nach Bridge-Employment – also nach Situationen, in denen sie dieses Empowerment weiterhin erleben können.

New Work: Empowerment auch in kleinen Betrieben

Empowerment klingt erst mal gut. Aber können sich das auch kleine Unternehmen und Handwerksbetriebe leisten – oder ist das nur etwas für Konzerne mit großen Budgets?

Klar, wenn man eine externe Beratungsfirma dazuholt, kann es teuer werden. Aber eigentlich ist Empowerment sehr günstig, weil es im Betrieb selbst ausgehandelt wird. Führungskräfte und Mitarbeitende setzen sich zusammen und schauen: Was können wir konkret tun, damit wir selbstbestimmter arbeiten? Was können wir tun, um das Erleben von Sinn zu steigern? Das hat häufig etwas mit der Führung zu tun, die gerade in Handwerksbetrieben häufig noch ziemlich autoritär ist. Es ist schmerzhaft, wenn man seinen Führungsstil ändern muss, aber das ist nicht unbedingt teuer.

Welche Rolle kommt den Betriebsräten und Gewerkschaften zu?

In meiner Utopie ist der Betriebsrat auch für Empowerment zuständig, denn im Idealfall weiß er, was Beschäftigten hilft, Sinn, Kompetenz, Selbstbestimmung und Einfluss zu erleben. Auch bei der Diagnostik, wenn ich die Belegschaft also befragen will, brauche ich den Betriebsrat. Häufig kommt die Initiative für mehr Empowerment auch aus dem Betriebsrat, denn – klar – das passt gut zur Idee der innerbetrieblichen Demokratisierung.

Carsten Schermuly. © Ivgenia Möbus

Nur mit der Einführung von New Work ist es dann wahrscheinlich nicht getan, oder?

Genau, es ist ein langer Prozess. Ich will nicht die ganze Zeit über die Unternehmensberater schimpfen, aber die rauschen eben häufig in die Betriebe, haben ihr Drei-Monatsprojekt und sind dann wieder weg. Die Berater denken sehr maschinell: Man dreht an einigen Schräubchen und dann ist alles gut. Aber so klappt das nicht, menschliche Entwicklung braucht Zeit.

Wie wird Empowerment eigentlich gemessen?

Das Empowerment wird mit einem Fragebogen gemessen, der in den 90er Jahren entstanden ist. Die Antworten der Beschäftigten und Führungskräfte vergleichen wir mit einer repräsentativen Stichprobe. Mit den Ergebnissen geht es dann in die Gespräche.

Zum Schluss zwei kurze Skizzen: Wie sieht ein Unternehmen aus, das New Work falsch einsetzt, und wie eines, das alles richtig macht?

Die Kaltenburger, so heißt das fiktive Unternehmen aus meinem Buch, instrumentalisieren New Work. Der Begriff wird benutzt, um sich die Taschen vollzumachen. Da wird zum Beispiel eine Unternehmensberatung eingekauft, um flache Hierarchien einzuführen. Aber nur mit dem Gedanken: Wenn wir eine Hierarchie-Ebene herausnehmen, dann müssen wir weniger Führungskräfte bezahlen. Die Konsequenzen sind fatal: An der Kultur ändert sich nichts, nur arbeiten nun nicht mehr zehn Menschen für eine Führungskraft, sondern 50.

Und das andere Unternehmen?

Das heißt bei mir Stärkande und kommt aus Wiesbaden. Dieses Unternehmen hat ein klares Ziel: Empowerment der Beschäftigten steigern. Dafür probiert man einiges aus. Manches funktioniert, anderes nicht. Gewählte Führungskräfte zum Beispiel haben nicht funktioniert. Dieses Unternehmen holt sich auch Rat von außen, aber: Es liefert sich den Unternehmensberatern nicht aus.