Freiwillige Erntehelfer: Franzosen im Felddienst

Landwirtschaft in Frankreich

Anders als Deutschland braucht Frankreich derzeit kaum ausländische Saisonarbeiter für die Ernte. Möglich macht es ein neuer Gesellschaftstrend: Die Städter fahren aufs Land und krempeln die Ärmel hoch.

Der französische Landwirtschaftsminister Didier Guillaume hatte eine Schreckensvision: Was, wenn der größte Agrarproduzent der EU seine Früchte und sein Gemüse nicht mehr einbringen kann, weil die marokkanischen und polnischen Saisonniers nicht mehr über die geschlossenen Grenzen kommen?

Doch während viele EU-Länder Sondergenehmigungen für Saisonniers aus Osteuropa erteilen, wählte Guillaume einen anderen Weg: Er richtete einen verzweifelten Appell an die Nation.

Die französische Landwirtschaft, so erklärte der Minister über Youtube, brauche dringend 200 000 Arbeitskräfte, um Spargel und Erdbeeren zu ernten. „Ich rufe eine Armee aus Frauen und Männern zusammen“, deklamierte er am 24. März martialisch. Dann lancierte er eine Webseite mit dem kuriosen Namen „des bras pour ton assiette“ – Armeskraft für deinen Teller.

Guillaume staunte wohl am meisten über den Erfolg seines Aufrufes: Bis heute haben sich 210.000 Helfer gemeldet – mehr als benötigt. Einer ist Louis, 27, Innenarchitekt in Paris. An diesem Donnerstag kniet er in einer Kiwi-Plantage in Feucherolles (westlich von Paris) auf dem Boden und reißt Unkraut aus. Dazwischen erzählt der Mann mit dem modischen Kurzbart, er sei dem „Appell der 200.000“ gefolgt, um seiner 40-Quadratmeter-Wohnung in Paris zu entkommen, aber auch, weil er es wichtig finde, zur „landwirtschaftlichen Autonomie“ seines Landes beizutragen.

„Und die Zusatzeinkünfte können wir auch gut gebrauchen“, ergänzt seine Freundin Irina, eine 28-jährige Pariserin, die Äste an einem orangeroten Faden hochbindet. Die Arbeit zu einem Stundenlohn von zwölf Euro geht Ungeübten ganz schön in die Knochen. Dafür sei die An- und Rückfahrt über die staufreien Straßen ein Vergnügen, schmunzelt Irina. „Gegenüber dem Dauerstress in Paris ist die Arbeit fast schon erholsam“, findet sie. „Hier wurde mir auch bewusst, wie wichtig es wäre, unsere Gewohnheiten zu ändern und lokal zu produzieren – wegen des Virus, aber auch wegen der Klimaerwärmung. Ich, die ich immer dachte, alle Kiwis kämen aus Neuseeland, bin froh, dass ich bei der Produktion in der Nähe meines Wohnortes mithelfen kann.“

Dass sich in Frankreich spontan über 200.000 Erntehelfer zum Felddienst eingeschrieben haben, erklärt sich nicht nur durch den Zusatzverdienst und die amtlich bewilligte Bewegungsfreiheit. Einige Neo-Erntehelfer haben in der Zeitung „Le Monde“ ihre Motive dargelegt. Eine Buchhändlerin aus dem Großraum Paris will sich in dieser toten Zeit „nützlich machen“, ein Personaldirektor aus Marseille auf eine Tätigkeit für das Bauernnetzwerk „Terre des liens“ umsatteln. Eine Kulturtechnikerin aus Paris durchforstet Kleinanzeigen für eine Schäferei in den Bergen. „Le Monde“ macht dahinter einen neuen „Traum vom Landleben“ aus und die Corona-geschürte „Erkenntnis, dass die Zukunft eher auf dem Land als in den Städten liegt“.

Das muss nicht heißen, dass die Franzosen 250 Jahre nach Jean-Jacques Rousseau „zurück zur Natur“ wollen. Aber die Bewegung ist unübersehbar: Mehr als eine Million Pariserinnen und Pariser haben der französischen Metropole und ihrer Bedrängtheit – weder in New York noch Neu- Dehli wohnt man enger – den Rücken gekehrt. Viele entdecken wieder das Leben im Familienhaus, das sie vor vielen Jahren einmal Richtung Großstadt verlassen hatten.

Andere lernen nun die Feldarbeit kennen. In Assencières, einer ruralen Gemeinde der hügeligen Champagne-Gegend, hat die vor drei Generationen aus Deutschland eingewanderte Familie Winkler ein halbes Dutzend Hilfskräfte zum Spargelstechen angeheuert. Darunter sind zwei Polen, die jeden Frühling auf das Gut kommen, ferner ein Schreiner, eine Wirtin, ein Arbeitsloser, ein Kanalisationsunternehmer sowie eine Krankenpflegeschülerin namens Charlotte. Die 22-jährige wohnt in der nahen Stadt Troyes und bereitet im Treibhaus gerade die Erdbeerlese vor. „Es tut gut, anderen helfen zu können“, meint sie. „Hier habe ich gemerkt, dass ich mich auf dem Land zu Hause fühle, unter anderem, weil ich hier mit den Händen arbeiten kann.“

Charlotte hat gelernt, mit einem Stecheisen umzugehen – und sie weiß, dass das leuchtende Grün des Gerstenfeldes derzeit zu hell ist, weil es an Regen fehlt. Mit ihrem aus einer Agrarfamilie stammenden Verlobten will sie einen Bauernhof gründen. Und das nicht nur wegen Corona. „Unser Plan ist älter als diese Krise. Aber sie bestätigt uns in unserer Absicht“, meint Charlotte. „Auch wenn vieles unsicherer wird, ist mir auch vieles klarer geworden“, sinniert die junge Frau. „Auf jeden Fall ändert sich gerade alles.“

Ja, auf der Rückfahrt nach Paris verkündet das Autobahnradio für einmal keine Unfälle oder Staus, sondern die Präsenz von Wildschweinen auf der fast menschenleeren A26. Rousseau wäre begeistert.

Die Lage in Deutschland

Die Bauern in Deutschland sind weiter auf Erntehelfer aus dem Ausland angewiesen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sagte am Freitag nach einer Konferenz mit ihren Kollegen aus den Bundesländern, die Lage sei dynamisch und „wir werden auch noch weiterhin Arbeitskräfte brauchen aus dem Ausland“.

Fluggesellschaften wie Condor und Eurowings werben offensiv damit, dass sie auf Anfrage Saisonkräfte aus Rumänien und Bulgarien mit Sonderflügen nach Deutschland bringen würden. In der Eurowings-Werbung heißt es: „Alle Flüge inklusive Gesundheitscheck und 30kg Freigepäck.“ Allerdings ist die Anreise per Flugzeug nach Angaben der Bundesregierung derzeit noch schwieriger, als sich einfach ins Auto oder den Bus zu setzen.

Die Aufhebung der Einreisebeschränkungen für Saisonarbeitskräfte macht sich aber offenbar positiv bemerkbar.„Die jüngsten Maßnahmen haben schon gegriffen“, sagt zum Beispiel Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. Es sei eine leichte Entspannung eingetreten. Die Bundesregierung hatte wegen drohender Engpässe die Einreise von bis zu 80 000 ausländischen Saisonkräfte in den Monaten April und Mai erlaubt.

Der Gesundheitsschutz in der Landwirtschaft bleibt allerdings ein heißes Thema. Nicht nur, weil Deutschland weitere Ansteckungen vermeiden will. Aus der Branche heißt es auch, die ausländischen Saisonkräfte fürchteten, sich hierzulande bei der Arbeit anzustecken und bei der Rückkehr in ihre Heimatländer unter Quarantäne gestellt zu werden.

Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner appelliert eindringlich an die Landwirte, die Regeln zum Schutz der Beschäftigten wirklich konsequent einzuhalten. „Am Ende ist es so: Wenn es schwarze Schafe gibt, dann schadet es allen.“ Es müsse unbedingt vermieden werden, dass keine Saisonarbeitskräfte mehr nach Deutschland kommen dürften: „Denn dann hätten wir ein Problem.“

Die Ernte ist gleichwohl betroffen. „Im Gemüsebau können nicht alle Flächen so bestellt und geerntet werden wie geplant“, so der rheinland-pfälzische Bauernvertreter Köhr. „Beim Spargel wissen wir schon, dass es weniger wird.“ Ähnliches ist aus Sachsen-Anhalt zu hören. In Brandenburg wiederum herrscht Zuversicht, dass es für die Erdbeerernte genügend polnische Helfer geben wird.