Förderung: So klappt klimafreundliches Bauen

Ob man hier auch an die Klimaanlage denkt? © Imago

FR-Telefonaktion Fachleute erklärten unseren Leserinnen und Lesern, was bei der Förderung zu beachten ist und wie eine solide Finanzierung aussieht.

Die Neubauförderung eines klimafreundlichen Hauses ist komplex: Ohne Eigenmittel und Darlehen geht es meist nicht. Worauf sollte man bei effizienten und nachhaltigen Bauen achten? Eine Auswahl der Antworten unserer Telefonaktion.

In unserer Nähe bietet ein Bauträger verschiedene Haustypen an. Können wir für ein Haus die neue KFW-Förderung für klimafreundliches Bauen beantragen?

Nur, wenn es sich um ein Effizienzhaus der Stufe 40 handelt. Um dies, falls es vom Bauträger nicht erledigt wird, für den Antrag nachzuweisen, müssen Sie einen Energieberater und einen QNG-Sachverständigen einbeziehen. QNG bedeutet Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude.

Konkret?

Unter QNG fallen 17 Kriterien, die über die Nachhaltigkeit des Gebäudes entscheiden: zum Beispiel Flächeninanspruchnahme, Ressourcennutzung und deren Wirkung auf die Umwelt, bauliche Flexibilität des Objekts, Trinkwasserbedarf während der Nutzung, Recyclingfreundlichkeit, thermischer Komfort, Barrierefreiheit oder Schallschutz. Bei näherem Interesse informieren Sie sich bitte auf der Website des Bauministeriums.

KFW-Förderung für klimafreundliches Bauen

Kann ich für ein normales Effizienzhaus 40 also nicht den KFW-Antrag stellen?

Sie müssen unterscheiden zwischen einem Neubau und einem sanierten Bestandsbau. Handelt es sich um einen Neubau, so bedarf es für den Antrag zusätzlich eines QNG. Für einen energetisch sanierten Bestandsbau, der danach ein Effizienzhaus 40 darstellt, reicht der Nachweis durch einen Energieberater – der aber ohnehin für die Antragstellung zwingend ist.

Das klingt alles furchtbar kompliziert. Was bedeuten denn die ganzen Effizienzstufen?

Ja, das ist es leider. Ein Effizienzhaus 40 verbraucht gegenüber dem Referenzgebäude des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) nur 40 Prozent der Primärenergie, und hat einen sogenannten Transmissionswärmeverlust von 55 Prozent. Die Effizienzstufen reichen bis 85, wobei dann 85 Prozent Primärenergiebedarf und 100 Prozent Transmissionswärmeverlust – bei zum Beispiel mangelhafter Dämmung – erreicht werden. Selbst diese Effizienzstufe wird noch gefördert.

Lohnt sich der Bau eines neuen Hauses überhaupt, wenn eine gebrauchte Immobilie die Stufe 40 erreichen kann?

Letztlich entscheiden Ihr Budget und die Angebotslage. Grundsätzlich haben Sie mit einem Neubau in der Regel weniger persönlichen Aufwand und außerdem technisch alles auf der sicheren Seite. Und das für etliche Jahre. Andererseits reichen ja bereits bei an sich einfachen Sanierungsmaßnahmen, Stichwort Heizung, die Eigenmittel oft nicht aus, so dass trotz Förderung ein Baudarlehen aufgenommen werden muss.

Baudarlehen und Zinsentwicklung: Das müssen Sie wissen

Ist ein Baudarlehen angesichts der Zinsentwicklung überhaupt noch zu empfehlen?

Wenn Sie über keine ausreichenden Rücklagen verfügen oder absehbar keine Sondereinkünfte vorhanden sind, kommen Sie selbst bei Inanspruchnahme von KFW oder BAFA nicht an einem Darlehen vorbei. Ist es Ihre Absicht in Zukunft ein Eigenheim zu erwerben, empfiehlt sich noch immer das Ansparen eines Bausparvertrags mit ordentlicher Verzinsung und festgelegtem Zinssatz für die Darlehensphase.

Geht dies auch kurzfristig?

Wenn Sie schnell sein müssen, weil Sie für das passende Objekt eine Zusage vom Verkäufer erhalten haben, nehmen Sie bitte umgehend mit Ihrer Hausbank oder Bausparkasse Kontakt auf und vereinbaren einen Termin. Vergessen Sie hierfür nicht die notwendigen Unterlagen, wie Einkommens- und Eigenkapitalnachweis oder Kaufvertrag. Wichtig: Unterschreiben Sie erst, wenn die Finanzierung geklärt ist.

Die Experten Dominik Schneider ist Finanzierungsexperte vom Verband der Privaten Bausparkassen. Michael Mogilowski ist Architekt der Architektenkammer Hessen. Markus Hohmann ist Fachingenieur für Energieeffizienz.

Kann ich auch für eine neue Eigentumswohnung Förderung beantragen?

Ja. Am besten zeitig durch die Hausverwaltung. Befindet sich das Objekt noch im Bau, so klären Sie am besten mit dem Bauträger die Einbeziehung der Experten für Energie und QNG, so dass die Antragstellung zügig erfolgen kann.

Dies gilt auch für Baugemeinschaften?

Ja. Hier haben Sie den Vorteil bereits in der Planungsphase direkt auf die Bauweise einwirken zu können. Sofern alle Bauherren für die Effizienzstufe 40 stimmen, kann der ausgewählte Bauleiter bereits Vorgespräche mit den Baufachleuten für Energie und QNG führen, so dass später die Genossenschaft oder Hausverwaltung diese beauftragen kann.

Uns wurde eine im Bau befindliche Doppelhaushälfte zum Kauf angeboten, die alle Effizienzkriterien der Stufe 40 erfüllt und auch ein Gütesiegel erhält. Unser Budget ist aber trotz Förderung immer noch recht knapp…

Lassen Sie von Ihrer Hausbank oder Bausparkasse bei einem Termin einmal alles in Ruhe durchrechnen. Es muss Ihnen über lange Zeit ja noch die Luft zum Atmen bleiben. Die KFW-Förderung stellt sich als Kredit dar. Günstig zwar, aber auch hier muss ein größerer Betrag abgezahlt werden. Hinzu kommt ein Baudarlehen. Bedenken Sie auch die Neben- beziehungsweise Unterhaltskosten wie Wasser, Strom, Müll oder Grundsteuer.

Wir sind nicht zuletzt wegen des Klimawandels an nachhaltigem Bauen und Wohnen interessiert. Erreichen wir die Klimaziele durch die KFW-Förderung, wenn viele Menschen auf dieser Basis energieeffizient bauen?

Neben Industrie und Verkehr sind private Haushalte wesentlich am CO2-Ausstoß beteiligt. Es ist daher durchaus nachvollziehbar, wenn man versucht, die Emissionen in diesem Bereich zu minimieren. Ob in der Summe privates Engagement, das ja bezahlt werden will, zu einer Verbesserung des Weltklimas führt, steht dahin.

Klimawandel bedeutet ja nicht zuletzt Erderwärmung. Ist dies bei QNG berücksichtigt?

Ja. Der thermische Komfort eines Neubaus wird berücksichtigt. Eine zum Beispiel gute Dämmung bedeutet immer auch eine Isolierung gegenüber äußerer Hitze.

Dies beträfe dann auch die Einbindung einer Klimaanlage?

Eine Klimaanlage wird entgegen einer Dämmung oder Wärmepumpe staatlich nicht gefördert. Eine Wärmepumpe kann in sehr geringem Umfang zwar auch kühlen, schafft aber bei Weitem nicht die Leistung einer Klimaanlage, die übrigens auch wärmen kann.

Besteht hier nicht Handlungsbedarf, wenn mit immer mehr Hitzetoten auch in Deutschland zu rechnen ist?

Ja. Die öffentliche Diskussion geht angesichts der anhaltenden Krisen aber noch immer sehr vom privaten Wärmebedarf anstatt vom privaten Kühlungsbedarf aus. Gerade ältere Immobilienbesitzer sollten sich hierzu umfassend informieren und Rücklagen bilden, um wenigstens ein oder zwei Räume im Sommer ausreichend abkühlen zu können oder das Haus zu beschatten. Oftmals hilft hier schon die Dämmung der Fassade und eine rechtzeitig geschlossene Außenjalousie, um die Raumtemperatur angenehm zu halten.