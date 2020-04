Flut von Kreditanträgen

Corona-Krise

Binnen weniger Tage hat die Staatsbank KFW Unternehmen schon Hilfen über 750 Millionen Euro zugesagt. Am Ende erwartet Vorstandschef Bräunig ein Volumen von mindestens 50 Milliarden Euro.

Fels in der Brandung, Retter in der Not – so wird die staatliche Förderbank KFW dieser Tage immer wieder tituliert. Tatsächlich hat das Institut bei Corona-Hilfsprogrammen einen Schnell-start hingelegt. In nur wenigen Tagen sind von rund 2500 Firmen Kreditanträge mit einem Volumen von 10,6 Milliarden Euro eingegangen. Und KFW-Chef Günther Bräunig geht davon aus, dass das erst der Anfang ist. Gleichwohl fordern Unternehmen günstigere Konditionen und einfachere Überprüfungen der Anträge. Doch Bräunig gibt sich zurückhaltend. Es stelle sich die Frage, ob es sinnvoll sei, bankfachliche Standards außer Kraft zu setzen.

Knapp 2100 Anträge wurden bereits bewilligt und damit günstige Kredite über 750 Millionen Euro zugesagt. Bräunig geht davon aus, dass Unternehmen in jedem Fall Darlehen über insgesamt mindestens 50 Milliarden Euro beantragen werden. Dass es sogar 100 Milliarden Euro werden können, hält er derzeit für „nicht vorstellbar“, er will es aber auch nicht ausschließen. Der KFW-Vorstand rechnet damit, dass der eigentliche Ansturm erst Anfang nächster Woche kommt. Dann ist die IT der Staatsbank in der Lage, eingehende Anträge sofort zu genehmigen. Im Idealfall solle vielfach noch am selben Tag das Geld ausbezahlt werden, sagte Bräunig auf der Jahrespressekonferenz des Frankfurter Geldhauses.

Für Klagen, wonach nicht genug und vor allem nicht schnell genug geholfen werde, zeigt er nur bedingt Verständnis. Da spiele auch „ein bisschen Panik“ mit. Und natürlich gebe es vielfach die Erwartungshaltung, nicht Kredite, sondern Zuschüsse zu erhalten.

Die Bank hat zwei Sonderprogramme aufgelegt mit Laufzeiten von jeweils fünf Jahren. Eins für große Unternehmen mit einem Zinssatz von zwei bis 2,12 Prozent. Die KFW und damit indirekt der deutsche Staat steht für 80 Prozent der Kreditsumme gerade. Das Restrisiko muss die jeweilige Hausbank tragen. Bei kleinen und mittleren Unternehmen werden ein bis 1,46 Prozent Zinsen verlangt. Die Haftungsfreistellung liegt hier bei 90 Prozent. Bei Krediten bis drei Millionen Euro übernimmt die KFW die Risikoeinschätzung der Hausbank. Bei Mittelstands-Darlehen bis zehn Millionen Euro gibt es eine zusätzliche Schnellprüfung durch die Staatsbank.

In den vergangenen Tagen kam vielfach die Forderung, bei der Haftungsfreistellung auf 100 Prozent zu gehen. Unter anderem von Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis. Und zwar für besonders heftig betroffene Branchen wie die Gastronomie, den Tourismus , das Eventmanagement oder die Luftfahrt. Die Geldhäuser wären bei einer solchen Regelung aller Sorgen ledig.

Doch Bräunig ist da eher skeptisch. Erfahrungen aus anderen Ländern zeigten: Das Maß der Haftungsfreistellung „macht schon etwas aus“. Dahinter steckt die Vermutung: Wenn die Hausbanken einen Teil des Risikos tragen müssen, dann schauen sie auch genauer hin, wie es um die aktuelle Finanzkraft der Firmen steht, die sie häufig schon viele Jahre kennen.

Zur Refinanzierung der Hilfen kann die KFW auf verschiedene Quellen zurückgreifen. Einerseits kann sie Anleihen am Kapitalmarkt platzieren. Zudem stellt die Europäische Zentralbank Liquidität in rauen Mengen zur Verfügung. Ferner hat die Staatsbank die Möglichkeit, sich direkt beim Bund Geld zu besorgen.

Gleichwohl bekommt das Frankfurter Institut, das zu 80 Prozent dem Bund und zu 20 Prozent den Bundesländern gehört, die Corona-Krise zu spüren. Für das erste Quartal rechnet der Vorstand wegen Wertberichtigungen mit einem Verlust von bis zu fast einer Milliarde Euro. Vom Verlauf der Pandemie wird laut Finanzvorstand Bernd Loewen abhängen, wie viel davon am Ende des Jahres hängen bleibt. 2019 verdiente die Staatsbank unterm Strich immerhin knapp 1,4 Milliarden Euro.