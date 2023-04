Die Elite im Tower: Der harte Berufsweg der Fluglotsen

Von: Nina Luttmer

Die Ausbildung bei der Deutschen Flugsicherung ist nichts für schwache Nerven. Wer einmal durch den Eignungstest fällt, für den platzt der Traum, Fluglotse zu werden.

Frankfurt – Die Deutsche Flugsicherung (DFS) bildet derzeit etwa 140 junge Lotsinnen und Lotsen pro Jahr aus. Die Ausbildungsgänge beginnen verteilt über das ganze Jahr hinweg. Da in dem Test vor allem Fähigkeiten wie etwa Konzentrationsfähigkeit und auditive Informationsverarbeitung und weniger Wissen abgefragt wird, kann der Test nicht wiederholt werden – wer durchfällt, scheidet also für immer als Fluglotse oder -lotsin der DFS aus. Bewerber:innen dürfen nicht älter als 24 Jahre alt sein und müssen Abitur haben. Die Ausbildung dauert im Schnitt vier Jahre. Die DFS wirbt damit, dass sie jedem und jeder Auszubildenden am Ende der Traineezeit einen Arbeitsvertrag anbietet.

Fluglotsen und -lotsinnen verdienen sehr gut und das schon in der Ausbildung. In den ersten zwölf bis 15 Monaten, in denen sie zum Theorieunterricht an der Ausbildungsakademie in Langen sind, erhalten sie 1250 Euro im Monat plus Wohngeld. Ab dem sogenannten „Training on the job“, wenn es also ins Praxistraining am künftigen Einsatzort geht, bekommen sie rund 4000 Euro pro Monat. Nach der Ausbildung liegt das durchschnittliche Gehalt bei 100 000 Euro brutto jährlich.

Ein Lotse verfolgt im Tower am Flughafen die Start- und Landebahnen. (Symbolbild) © DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Frankfurt: Für die Überwachung des Luftraums verantwortlich

Dabei ist es jedoch entscheidend, wo sie eingesetzt sind. Ein Lotse oder eine Lotsin im Tower am Flughafen Paderborn beispielsweise erhält im Regelfall weniger Gehalt als ein Lotse im Tower am Flughafen Frankfurt, wo viel mehr los ist. Bereits in der Ausbildung werden Lotsinnen und Lotsen entweder zum Einsatz im Tower oder – häufiger – in den Kontrollzentralen für die Überwachung des unteren oder oberen Luftraums eingesetzt. Ein Wechsel ist dann nur nach erneuten Schulungen möglich.

Möglich ist es auch, an der Hochschule Worms einen englischsprachigen Bachelor zum Air Traffic Manager zu machen und das mit der Ausbildung zum Fluglotsen bei der DFS zu verbinden. Während Fluglotse früher vor allem ein Männerberuf war, hat sich das heute, zumindest etwas, gewandelt. Über 30 Prozent der Auszubildenden bei der DFS sind inzwischen Frauen.

Mit 55 Jahren können DFS-Fluglotsinnen und -lotsen in die Übergangsrente gehen, während der sie bis zum endgültigen Rentenalter von 63 Jahren 70 Prozent der Bezüge erhalten. Sie können aber auch noch weiter etwa als Lehrkraft an der Ausbildungsakademie der DFS arbeiten.

Frankfurt: DFS auch auf Instagram und Tiktok unterwegs

Um junge Menschen für den Beruf des Fluglotsen und der Fluglotsin zu begeistern, wirbt die DFS nicht nur massiv mit Anzeigen, Kinospots und auf Messen. Sie ist auch auf Instagram und Tiktok aktiv. Im Mai lädt die DFS jedes Jahr zum Recruiting Day auf ihr Firmengelände ein. (Nina Luttmer)

