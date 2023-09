Wohnen: Fast Furniture

Gastwirtschaft

Selbstoptimierung und „DIY“ für die eigenen vier Wände - jedoch nicht wie früher. Die Kolumne „Gastwirtschaft“ von Parwaneh Mirassan.

Während der Lockdowns haben viele Menschen sehr viel Zeit zu Hause verbracht und gemerkt, dass ihre Wohnung mal wieder ein Upgrade braucht. „Do it yourself“-Videos (DIY, übersetzt mach es selbst) für schöneres Wohnen sind überall im Internet aufgetaucht. Familien, die sich ihren Traum vom Eigenheim auf dem Land erfüllten, haben die gesamte Renovierung gefilmt und auf Youtube hochgeladen.

Interior-Designer:innen erstellen „Top Ten Listen“ für Trends oder für Hass-Objekte. Influencer:innen betonen, dass sie vor allem gebraucht shoppen und dann nach ihrem Geschmack upcyclen und zeitlos einrichten. Es werden Thrifting Vlogs hochgeladen, Anleitungen, wie man Möbel mit neuem Stoff bezieht oder Videos wie „My favorite timeless objects“ und dafür gibt es Millionen Views. Diesem Wunsch nach Nachhaltigkeit steht aber wie immer der Zwang zur Profitmaximierung der Konzerne gegenüber.

Fast Fashion hat ein schlechtes Image bekommen, das sich nicht leicht abschütteln lässt, aber über Fast Furniture spricht kaum jemand. Jede Fast Fashion Website hat jetzt einen Bereich für Heimausstattung. Hier kann man sich direkt mit dem Zwölf-Euro-Pulli das 20-Euro-Geschirrset dazu bestellen. Auch hier sind die Trends immer kurzweiliger und es gibt ständig neue Kollektionen.

Diese Mikrotrends verführen dazu, billig neu zu kaufen und die Herzstücke einfach zu ersetzen, wenn sie nicht mehr gefallen. Passend dazu gibt es Einrichtungs-Hauls, in denen Menschen ihre Einkäufe zeigen und sämtliche Produkte verlinken.

Auf Tiktok wird in 30 Sekunden-DIY-Videos gezeigt wie man Trend-Möbelstücke selbst zusammenbasteln kann. Aber nicht etwa nach dem Motto „Recycle, Reduce, Reuse“, sondern aus neugekauften Haushaltsgegenständen, die man anmalt und zusammenklebt. DIY – but make it capitalist.

Mit Rebellion, die DIY einmal war, hat das nichts mehr zu tun. Die perfekt eingerichtete Wohnung ist jetzt Teil der Selbstoptimierung und übt einen enormen Druck auf uns alle aus. Gleichzeitig füllen kaputte Möbel schon die Müllkippen im Globalen Süden. Was dagegen hilft: umgestalten, was schon in der eigenen Wohnung steht und unser profitorientiertes Wirtschaftssystem radikal umbauen.

Die Autorin arbeitet beim Konzeptwerk Neue Ökonomie zu den Themen sozial-ökologische Transformation und Intersektionalität.