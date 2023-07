Fairphone expandiert in den USA

Um Ressourcen zu schonen, soll die Kundschaft die Handys von Fairphone selbst reparieren können. © picture alliance/dpa

Das modulare Handy soll künftig auch für den US-Markt zu haben sein. Von Selma Oestringer.

Seit Anfang Juli können US-Amerikaner:innen das gemeinsam von Fairphone und dem französischen Unternehmen Murena gelaunchte Murena-Fairphone-4 kaufen.

Im Gegensatz zum Fairphone 4, welches in Europa bereits seit 2021 erhältlich ist, läuft das Murena-Fairphone-4 nicht mit vorinstalliertem Android-Betriebssystem, sondern mit dem von Murena entwickelten /e/OS- Betriebssystem. Dieses sogenannte „entgoogelte“ und auf Datenschutz ausgerichtete mobile Open-Source-Betriebssystem soll vollständig mit dem Android-Ökosystem kompatibel sein, dabei aber keine Daten von Nutzer:innen sammeln. Zudem soll es frei von Google Mobile Services sein und keine Informationen an Google-Server senden. Auf dem europäischen Markt, wo das Murena-Fairphone-4 bereits erhältlich ist, kostet es mit 128 Gigabyte (GB) Speicherplatz und sechs GB Arbeitsspeicher ca. 625 Euro.

Seit 2013 vertreibt Fairphone, mit Sitz in Amsterdam, seine nachhaltigen Smartphones in Europa. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten des Fairphone 1, soll das Fairphone 4 mit drei hochwertigen Kameras, Dual-Sim, einem leistungsstarken Prozessor und fair bezogenen Materialien, eine wettbewerbsfähige Alternative zu herkömmlichen Smartphones bieten. Zudem setzt Fairphone auf eine hohe Modularität seiner Geräte. In der Hardware voneinander unabhängige und austauschbare Komponenten zielen darauf ab, die Reparatur zu erleichtern, Elektroschrott zu reduzieren und somit ein langlebigeres Smartphone zu schaffen. Vergangenes Jahr verkaufte Fairphone rund 116 000 Geräte.

Die Einführung auf dem US-Markt sei seit der Gründung von Fairphone eines der großen Ziele des Unternehmens gewesen.Vergleichbare faire Smartphone-Projekte habe es auf dem US-amerikanischen Markt bisher nicht gegeben, so das Unternehmen. Trotzdem dürfte das gemeinsame Pilotprojekt von Fairphone und Murena in den USA kein leichtes werden, dominieren dort doch seit Jahren Hersteller wie Apple und Samsung den Markt. „Wir wissen aus den Rückmeldungen, dass es in den USA viele Interessenten für Fairphone gibt“, sagt Eva Gouwens, Vorständin von Fairphone. Derzeit liege das Hauptaugenmerk jedoch noch auf dem europäischen Markt.