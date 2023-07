Fairer Handel trotzt den Krisen

Eine Kaffeebäuerin bei der Ernte im südlichen Afrika. © Oleksandr Rupeta/NurPhoto/picture alliance

Der Umsatz fair gehandelter Waren hierzulande ist so hoch wie nie – doch am Beginn der Lieferkette kommt wenig an. Von Selma Oestringer

Der faire Handel in Deutschland läuft besser als befürchtet. Trotz globaler Krisen und Inflation sei ein extremer Umsatzeinbruch ausgeblieben, teilte der Geschäftsführer des Forum Fairer Handel (FFH), Matthias Fiedler, auf der Jahrespressekonferenz des Verbands in Berlin mit. Vielmehr übersprang der Umsatz mit fair gehandelten Waren in Deutschland erstmals die Zwei-Milliarden-Marke und stieg auf über 2,18 Milliarden Euro.

Durchschnittlich gaben die Deutschen im vergangenen Jahr 25,83 Euro pro Kopf für faire Lebensmittel, Textilien und Handwerksprodukte aus. 70 Prozent der Verbraucher:innen greifen bei ihrem Wocheneinkauf mindestens gelegentlich, häufig oder sogar gezielt zu fair gehandelten Produkten, wie eine aktuelle Befragung im Auftrag des FFH ergab.

Die Hauptmotive für den Kauf fair gehandelter Waren sind nach wie vor eine faire Entlohnung für die Produzent:innen sowie der Verzicht auf Kinder- und Zwangsarbeit bei der Herstellung der Produkte „Was den Fairen Handel krisenfest macht, sind auch die Verbraucher:innen, die nach Wert und nicht alleine nach dem Preis kaufen“, fasst Fiedler am Dienstag zusammen.

Fairer Handel: Für das Umsatzplus sind vor allem Preissteigerungen verantwortlich

Aber nicht nur die treue Kundschaft ist für das Umsatzplus verantwortlich. Grund seien primär Preissteigerungen, wie Fiedler erklärt. Tatsächlich sei der Absatz fair gehandelter Waren 2022 leicht zurückgegangen. Das macht sich vor allem bei Kaffee bemerkbar, der nach wie vor mit 35,7 Prozent den größten Anteil am Gesamtumsatz des Fairen Handels trägt. Lag der Marktanteil von fair gehandeltem Kaffee 2021 noch bei über sechs Prozent, ist er nunmehr auf 5,6 Prozent gesunken. Dies sei vor allem mit Blick auf den Gesamtabsatz von Röstkaffee, der 2022 ein neues Rekordhoch erzielte, „keine erfreuliche Nachricht“, so Fiedler.

Von krisenfesten Kund:innen und steigenden Produktpreisen bekommen die Erzeuger:innen der fairen Waren zu Beginn der Lieferketten jedoch nicht viel mit, wie Andrea Fütterer, Vorstandsvorsitzende des FFH, erklärt. Auch im globalen Süden sind die Lebenshaltungs- und Produktionskosten stark gestiegen, so hat sich beispielsweise der Preis für Kartoffeln oder Bohnen im ostafrikanischen Burundi in kürzester Zeit verdoppelt. Der Preis für Maniokmehl sei bis zu 82 Prozent gestiegen

FFH: Prinzipien des Fairen Handels sollten zum Standard werden

Zudem kämpfen die Menschen mit hohen Ernteausfällen aufgrund der immer extremeren Folgen der Klimakrise. In vielen Ländern geraten die Handelspartner fairer Waren zunehmend auch unter politischen Druck. Denn wer versucht, sich durch faire Handelskooperativen für die Rechte von Kleinbäuerinnen- und bauern, Arbeiter:innen oder indigenen Bevölkerungsgruppen einzusetzen, rüttelt nicht selten an den Privilegien der Mächtigen.

„Wir steuern auf einen globalen Kipppunkt der sozialen Ungleichheit zu“, befürchtet Fiedler. Von den milliardenschweren Hilfsgeldern, die der globale Norden zur Bekämpfung der Klimafolgen im globalen Süden zuletzt versprochen hatte, sei bisher vor Ort wenig angekommen.

Auch deshalb fordert das Forum Fairer Handel ein Wirtschaftsmodell, das Fairness und Nachhaltigkeit entlohnt und in dem Prinzipien des Fairen Handels zum Standard werden. „Die Verbraucher:innen allein können den notwendigen Wandel für mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit im Welthandel nicht bewerkstelligen“, so Fütterer.