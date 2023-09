Exportmodell überdenken

Von: Mechthild Schrooten

Das Statistisches Bundesamt legt Zahlen vor: Im Jahr 2022 umfassten die Exporte nach Angaben des Statischen Bundesamtes Güter im Wert von 1 577 Milliarden Euro. © Hannes P. Albert/dpa

Deutschlands Wirtschaft muss sich neu ausrichten. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Die Exportorientierung Deutschlands steht auf dem Prüfstand. Letztendlich wurde jahrzehntelang mittels einfachster ökonomischer Modelle argumentiert, dass die feingliederige internationale Arbeitsteilung und damit auch die deutsche Exportorientierung erhebliche Wohlstandsgewinne für alle Beteiligten generiert. Zwar warnten bereits früh einige, dass bei dieser Argumentation wichtige Faktoren vernachlässigt werden, etwa Transport- und Transaktionskosten, Umweltschäden, die Festschreibung des weltweiten Produktionsgefüges oder Machtstrukturen. Aber wer wollte das hören?

Im Jahr 2022 umfassten die Exporte nach Angaben des Statischen Bundesamtes Güter im Wert von 1 577 Milliarden Euro. Dem standen Importe in der Größenordnung von 1 495 Milliarden Euro gegenüber. Der Außenhandelsüberschuss erreichte nicht einmal mehr die Hälfte des Vorjahreswertes. Noch krasser fällt der Vergleich mit der Vor-Corona-Zeit aus. Dabei dürfte das angesichts der aktuellen weltwirtschaftlichen Stresssituation eigentlich keine Überraschung sein. Tragfähig und zukunftssicher ist dieses exportorientierte Wirtschaftsmodell nicht.

Wie also weiter? Nicht nur mit Blick auf die Klimabilanz scheint es geboten, Exportwirtschaft und Globalisierung zu überdenken. Auch lassen sich Deutschlands binnenwirtschaftliche Probleme nicht wegdiskutieren. Seit Jahren fehlen Investitionen in Innovationsfähigkeit, in Bildung, in Infrastruktur und vieles mehr.

Hoffentlich wird jetzt endlich ein Wendepunkt erreicht. Doch es gibt ein Problem. Selbst in einer Geldwirtschaft lassen sich nicht alle Versäumnisse der Vergangenheit mit schnellen – staatlichen oder privaten – Euro-Milliarden schließen. Oft fehlt ganz einfach das entsprechend qualifizierte Personal – beispielhaft seien hier die Schulen genannt. Sogar für die Projekte, die allein von den Finanzierungsbedingungen abhängen, wird es nun sehr knapp. Denn die aktuell höheren Zinsen erschweren ihre Realisierung.

Zukunftsgestaltung aber heißt: Es darf nicht länger nur um kurzfristiges Wirtschaftswachstum, naive Exportüberschüsse und unternehmerische Rendite gehen. Durch mehr Nachhaltigkeit und Verteilungsgerechtigkeit bricht nicht gleich der Kapitalismus und schon gar nicht der Wohlstand zusammen.

Die Autorin ist Professorin für Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Geld und Internationale Integration an der Hochschule Bremen.