„Verheerende Wirkung": Sanktionen holen russische Wirtschaft ein - Rubel im freien Fall

Von: Lisa Mayerhofer

Der russische Rubel ist im Juli auf einen Tiefpunkt gefallen. (Archivbild) © IMAGO/Maksim Konstantinov

Die russische Wirtschaft hat sich angesichts der westlichen Sanktionen als robuster erwiesen als angenommen. Aber jetzt zeichnen sich massive Probleme ab.

Moskau – In Russland verschärft sich die wirtschaftliche Situation weiter. Nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine Anfang vergangenen Jahres hat der Westen das Land von Wladimir Putin mit strengen Sanktionen belegt. Zwar konnte sich Russland dank seiner Öl- und Gasexporte wirtschaftlich erst einmal besser behaupten, als angenommen. Doch langsam scheint dem größten Land der Welt die Puste auszugehen.

Russische Wirtschaft: Rubel im freien Fall

Das zeigt auch der starke Verfall der Landeswährung Rubel. Anfang Juli kostete erstmals seit Ende März 2022 - also kurz nach dem Kriegsausbruch – der Dollar an der Moskauer Börse wieder mehr als 90 Rubel. Mittlerweile entsprechen sogar 91,66 Rubel einem US-Dollar. Der Euro entspricht laut aktuellem Stand (19. Juli) einem Wert von 102,83 Rubel. Die russische Landeswährung liegt damit deutlich unter ihren Höchstständen vom Vorjahr.

War der Rubel 2022 zunächst unmittelbar nach Beginn des von Kremlchef Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine eingebrochen, legte er später im Jahresverlauf stark zu. Ein Grund dafür waren auch die westlichen Sanktionen, die zunächst die Importe beschränkten, während der russische Export weiterlief.

Mit den Beschränkungen für den Ölexport und der Einführung eines Preisdeckels für russisches Öl sind allerdings 2023 die Exporteinnahmen Russlands gesunken. Der Kursverfall hänge eben mit der Verringerung des Handelsüberschusses zusammen, sagte die Vizezentralbankchefin Xenia Judajewa dazu. Ein schwacher Rubel kann Russland zwar auch Vorteile bringen – wie etwa eine Ankurblung der Exporte – doch kommen gerade mehrere Faktoren zusammen, die insgesamt auf negative Entwicklungen der russischen Wirtschaft hindeuten.

Russischer Staatshaushalt rutscht in rote Zahlen

Vor allem das Staatsdefizit dürfte den Kreml beschäftigen: Denn der russische Staatshaushalt ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht. Das Defizit summierte sich auf 2,6 Billionen Rubel (26 Milliarden Euro), wie aus im Juli veröffentlichten Daten des Finanzministeriums hervorgeht. Zum Vergleich: In den ersten sechs Monaten 2022 wurde noch ein Überschuss von 1,48 Billionen Rubel erzielt. Die enormen Ausgaben für den Krieg gegen die Ukraine belasten allerdings die Staatskasse. Zudem wird Putin sehr wahrscheinlich weiter Geld in die Hand nehmen müssen, schreibt der US-Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg – beispielsweise, um die Sicherheits- und Militärausgaben zu steigern.

Zugleich drücken westliche Sanktionen die Einnahmen aus den Öl- und Gasexporten. Die für die Führung in Moskau so wichtigen Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft brachen im ersten Halbjahr um 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein. Das Finanzministerium machte dafür die niedrigeren Preise für das heimische Rohöl und sinkende Erdgasexporte verantwortlich.

Sanktionen: Isolation als Kernproblem für Russland

Gleichzeitig fehlen Russland außerhalb der Energiebranche nachhaltige Wege, seine Wirtschaft anzukurbeln und Geld außerhalb seiner Rohstoffexporte zu verdienen. Für Janis Kluge, Ökonom und Russland-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), ist das das größte Problem für das Land, wie er dem Manager Magazin sagte. Russland sei wirtschaftlich isoliert – nicht nur durch den Westen, auch chinesische Unternehmen schrecken vor Investitionen zurück. „Das Risiko ist ihnen zu groß“, so Kluge laut Magazin.

Zwar habe Russland die Isolation und die westlichen Sanktionen bislang relativ gut weggesteckt, langfristig werde die Wirkung jedoch „verheerend“ sein. „Russland wird auf vielen Wirtschaftsfeldern zurückgeworfen und letztlich noch stärker vom Rohstoffexport abhängen als bisher schon“, sagt Kluge dem Manager Magazin. Das bedeutet: Abseits der Energiebranche sieht es für die russische Wirtschaft schlecht aus.

