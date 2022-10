9-Euro-Ticket-Nachfolger: Ab wann das neue Ticket gelten soll und wo

Von: Sandra Kathe

Nach der kurzen Laufzeit des 9-Euro-Tickets im Sommer soll wohl ab Januar ein 49-Euro-Ticket für Entlastung im öffentlichen Nahverkehr sorgen. Was schon bekannt ist.

Frankfurt/Bremerhaven – Als Nachfolger für das 9-Euro-Ticket haben sich die Verkehrsminister:innen von Bund und Ländern auf ein Nachfolgemodell für 49 Euro im Monat für den öffentlichen Nahverkehr geeinigt, das nach Angaben von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ab Januar 2023 nutzbar sein wird. Einen Vorteil haben davon vor allem bisherige Abo-Kund:innen der Bahn, die fast in allen Regionen mit dem neuen Ticket günstiger fahren als bislang.

Es gibt aber auch erste Kritik an dem vorgeschlagenen Abo-Modell, das ersten Informationen zufolge monatlich kündbar und ausnahmslos in papierloser Form verfügbar sein soll. So sehen Aktivist:innen auch 49 Euro monatlich für Menschen in Geldnot als nicht bezahlbar an. Außerdem ist bislang noch unklar, wie das Ticket finanziert werden soll. Dafür benötige es eine Einigung zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsident:innen.

Als Nachfolger des 9-Euro-Tickets ist ab Januar ein bundesweites 49-Euro-Ticket geplant. Davon sollen vor allem Vielfahrer:innen und Pendler:innen profitieren. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Neues bundesweites 49-Euro-Ticket ab Januar: Was ist geplant?

Wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing am Donnerstag vor Pressevertreter:innen betonte, haben die Verkehrsminister:innen die Einführung eines bundesweiten Ticket-Modells vorgeschlagen, das Fahrgäste 49 Euro im Monat und damit 588 Euro im Jahr kosten soll. Das Ticket soll monatlich gekündigt werden können und – anders als das 9-Euro-Ticket im Sommer – ausschließlich in digitaler Form nutzbar sein. Darin enthalten sein soll der gesamte öffentliche Nahverkehr in Deutschland, vom Regionalexpress bis zum Bus. Züge des Fernverkehrs sowie Fernbusse sind in dem Abo nicht enthalten.

Laut Verkehrsminister Wissing seien die ersten Vorbereitungen auf die Einführung des Tickets bereits getroffen worden. So seien bereits vor der Vorstellungen des möglichen 9-Euro-Ticket-Nachfolgers technische und inhaltliche Fragen geklärt worden. Eine Umsetzung der Pläne wie angestrebt zum 1. Januar „soll unser Ziel sein“, kündigte Wissing an.

Nachfolger des 9-Euro-Tickets: Wie wirkt sich das Ticket preislich aus?

Für Vorteile und Vergünstigungen sorgt das geplante 49-Euro-Ticket vor allem für regelmäßige Fahrgäste und Pendler:innen in den Ballungsräumen, wo Monatskarten bislang deutlich teurer und noch dazu nur in sehr kleinen Geltungsbereichen nutzbar sind. In Frankfurt zahlen Pendler:innen im Stadtbereich beispielsweise derzeit mehr als 78 Euro monatlich, im Innenstadtbereich von Berlin im Regelfall 86 Euro.

Will man weitere Strecken mit dem öffentlichen Nahverkehr zurücklegen, wird es schnell deutlich teurer. Zu den aktuell günstigsten Varianten innerhalb eines Bundeslands hin und her zu reisen sind die Ländertickets, die einzelne Fahrgäste je nach Bundesland von 22 bis 30 Euro am Tag kosten. Auch Menschen, die regelmäßig Städtereisen innerhalb Deutschlands unternehmen und dabei U- und S-Bahnen nutzen, können eine Menge sparen.

Bundesweites 49-Euro-Ticket soll kommen: Wie wird das Abo finanziert?

Über die Finanzierung des Tickets müssen sich Bundes- und Länderregierungen nach Berichten der Nachrichtenagenturen dpa und AFP noch abstimmen. Geplant werde derzeit, dass Bund und Länder mit je 1,5 Milliarden Euro das günstigere bundesweite Ticket finanzieren.

Was die Länder im Gegenzug vom Bund fordern, sind neben öffentlichen Geldern zu Erhalt und Ausbau der Infrastruktur im öffentlichen Nahverkehr (Regionalisierungsmittel) auch weitere Zuschüsse als Reaktion auf die gestiegenen Energiekosten. Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) betonte, dass die Übernahme der gestiegenen Energiekosten sowie die Erhöhung von Regionalisierungsmitteln um 1,5 Milliarden Euro jährlich die Voraussetzung sei, um den Plänen überhaupt zuzustimmen.

Neues 49-Euro-Ticket in Deutschland: Was sind die Nachteile? Was die Forderungen?

Kritisiert wird das neue Ticket-Modell vor allem von Aktivist:innen, die sich für ein bundesweit gültiges Ticket für maximal 365 Euro jährlich beziehungsweise die Fortsetzung des 9-Euro-Modells stark gemacht hatten. So betonte etwa die Gesellschaftsorganisation Campact, dass 49 Euro für sozial Schwache immer noch zu teuer sei und deshalb die Einführung von Sondertarifen notwendig wäre. Auch Greenpeace kritisierte den vergleichsweise hohen monatlichen Preis: „Mit einem Klimaticket für maximal 29 Euro hätte man doppelt so viele Menschen überzeugen können, in Bus und Bahn einzusteigen“, ist man sich bei der Umweltorganisation sicher.

Im Beitrag zum Klimaschutz sehen viele jedoch auch Chancen des Tickets: So betonte die Franktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, dass das Ticket gut sei „für den Klimaschutz und wichtig für die soziale Gerechtigkeit“. Voraussetzung, dass es langfristig funktioniert, sei jedoch neben den erschwinglichen Tickets auch der Ausbau von Bus und Bahn. (ska mit AFP/dpa)