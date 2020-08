Es riecht nach Veränderung

Nachfolger von Wirecard im Dax

von Stefan Winter schließen

Wirecard ist insolvent - und dennoch weiterhin im deutschen Aktienleitindex Dax notiert, weil das Regelwerk der Deutschen Börse es so vorsieht. Das soll nun umgeschrieben werden.

Zu den Verlierern des Wirecard-Skandals gehört auch die Deutsche Börse. Denn unversehens hat ihr Aushängeschild, der Deutsche Aktienindex (Dax), einen insolventen Skandalkonzern in seinen Reihen. Und der Börse fällt es schwer, ihn loszuwerden - der nächste reguläre Termin wäre erst Ende September. Nun will man das peinliche Thema wenigstens einige Wochen früher erledigen: Eine Umfrage soll den vorzeitigen Rausschmiss der Pleitefirma möglich machen.

Bisher ist die Insolvenz im Regelwerk der Börse nicht als Grund für einen schnellen Abschied vorgesehen – man hatte den Fall wohl nicht auf der Rechnung, und schon gar nicht einen Betrug dieser Dimension. Wochenlang versuchte die Börse, den Skandal auszusitzen, doch das Grummeln in der Finanzszene wurde lauter, der Reputationsschaden wuchs.

Nun liegt ein Vorschlag auf dem Tisch. Sein Kern: Wenn ein Unternehmen Insolvenz anmeldet, soll es zwei Tage nach dem Bekanntwerden aus dem jeweiligen Index entfernt werden. Bis zum vergangenen Freitag konnte die Finanzszene ihre Meinung dazu unter einer E-Mail-Adresse hinterlassen. In dieser Woche sollen die Beiträge ausgewertet werden, dann will die Deutsche Börse schnell entscheiden und das Regelwerk anpassen – und noch im August könnte Wirecard aus dem Dax gestrichen werden.

Dass es seit der Insolvenz im Juni überhaupt so lange gedauert hat, liegt auch an der Konstruktion des Dax: Die Mitgliedschaft dort hat wenig mit Qualität und in erster Linie mit Quantität zu tun. Die größten und meistgehandelten deutschen Aktiengesellschaften sollen dort versammelt sein, automatisch ausgewählt ohne subjektive Kriterien. Nach ihrem Kurssturz mit entsprechend geschrumpftem Unternehmenswert wäre die Wirecard-Aktie zwar seit Wochen ein Kandidat für den „Fast Exit“ – aber selbst dieser schnelle Ausstieg wäre erst zum Quartalsende möglich.

So funktioniert der Dax In einem Aktienindex werden Papiere nach einem bestimmten Kriterium zusammengefasst. Das kann ihre Größe sein, aber auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Branche oder der Firmensitz in einer bestimmten Region. Im Deutschen Aktienindex (Dax) sind die 30 größten börsennotierten deutschen Unternehmen zusammengefasst. Neben dem Firmensitz sind die wichtigsten Kriterien für die Aufnahme der Wert des Unternehmens und der Umfang des Handels mit seinen Aktien. Entsprechend werden die Aktien bei der Berechnung des Index gewichtet. Die Kursänderung eines kleinen Unternehmens bewegt den Dax also weniger als die eines großen. Wertvollstes Unternehmen im Index ist der Software-Konzern SAP aus Walldorf mit rund 160 Milliarden Euro Börsenwert. Wirecard bringt es nur noch auf 200 Millionen Euro, der nächstgrößere Wert ist der Chemiekonzern Covestro mit rund 6,5 Milliarden Euro. In die Berechnung des Dax fließen nicht nur die Kursveränderungen ein, sondern auch die Dividendenzahlungen. Damit ist der Dax kein reiner Kurs- sondern ein sogenannter Performance-Index. stw

Nun wird es wohl schneller gehen, und ein neues Mitglied für die Top-30 der deutschen Aktiengesellschaften wird gesucht. Der Favorit sorgt allerdings für den nächsten Gesprächsstoff: Der Essenslieferdienst Delivery Hero dürfte zwar die Kriterien erfüllen – nicht zuletzt dank Corona wächst das Geschäft und vor allem der Unternehmenswert. Rund 20 Milliarden Euro ist das Unternehmen an der Börse aktuell wert und läge damit bereits im Mittelfeld der 30 Dax-Werte. Vor einem Jahr war es nicht einmal halb so viel wert.

Doch seit seiner Gründung hat Delivery Hero noch nie Gewinn gemacht. Und das Start-up hat zwar seine Zentrale in Berlin, macht seine Geschäfte aber vor allem in Asien. Seit dem Verkauf der Tochtergesellschaft Foodora an den niederländischen Konkurrenten Takeaway hat Delivery Hero in Deutschland kein operatives Geschäft mehr.

Darauf wies in der vergangenen Woche genüsslich Heinz-Jürgen Bertram hin, Chef des weiteren Dax-Kandidaten Symrise. Damit seien die Berliner vielleicht besser für die Wirecard-Nachfolge geeignet als sein Aromenhersteller im niedersächsischen Holzminden, lästerte Bertram in einer Telefonkonferenz. Gut 15 Milliarden Euro ist Symrise an der Börse wert – immerhin 40 Prozent mehr als vor einem Jahr und dabei profitabel.

In den Dax zieht es Bertram trotzdem nicht sonderlich. Der Aufstieg müsse nicht sein, sagte er jüngst. Nicht nur der Ruf des Index hat gelitten. Das Dax-Label bringt auch einige Mühen mit sich. Das Interesse internationaler Investoren wächst dann sprunghaft, und vor allem die angelsächsischen erwarten eine intensive Betreuung mit Roadshows und Vorstandsrunden. Trost für das Management: Als Dax-Vorstand wird man in der Regel auch besser bezahlt.

Bertram sieht das Thema trotzdem entspannt: „Ich weiß auch nicht, ob es so toll ist, ein direkter Nachfolger für den Trümmerhaufen Wirecard zu werden.“ Das Schicksal könnte auch andere treffen: Beim Online-Modehändler Zalando gilt der Dax-Aufstieg nur als eine Frage der Zeit, und auch der Göttinger Laborausrüster Sartorius klopft zumindest an die Tür zum Oberhaus.