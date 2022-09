Grundsteuer ist für den Garten fällig: Was Sie in der Steuererklärung angeben müssen

Nur im Internet? Zumindest in Hessen ist das nicht so. Man kann per formlosem "Härtefallantrag" einen Antrag in Papierform beantragen. ( Alleine der Begriff " Härtefallantrag " ist ein Witz. Egal. Man bekommt dann den Antrag und eine Ausfüllanleitung. Die Ausfüllanleitung ist allerdings mehr als ein Witz. In jedem Absatz wird darauf verwiesen, bei weiteren Fragen das Internet zu bemühen. Toll, wenn man den Antrag aufgrund fehlendem Internet nicht online erledigen kann, wird es wohl mit dem dortigen Nachschauen eher schwierig. Aber so denkt der Ämtler wohl.

Was soll denn gut daran sein, dass ich meinen das Wohnhaus umgebenden Garten nicht als land- und forstwirtschaftliche Nutzfläche angeben kann? Grundsteuer A ist in der Regel deutlich niedriger als Grundsteuer B.

"Diese steuerliche Ungleichheit entstand dadurch, dass sich die Werte von Grundstücken und Gebäude seit 1935 und 1964 im Osten und Westen unterschiedlich entwickelt haben. Deshalb können derzeit für vergleichbare Immobilien in benachbarter Lage erheblich unterschiedliche Grundsteuerzahlungen fällig werden, erklärt das Bundesfinanzministerium."

Diesbezgl. benachbarte Lagen in nennenswertem Umfang gibt es wohl nur in Berlin bzw. um den ehem. Westteil der Stadt herum. Es könnte also eher um die Beseitigung marktverzerrender, historisch bedingter Altlasten gehen. Dafür spricht auch, dass aufgrund der nicht erfolgten Einigung zwischen den Bundesländern nun ein bundesweiter Flickenteppich bei der Grundbesteuerung herausgekommen ist. Was das finanziell bedeutet wird man dann aber erst 2025 sehen, denn solange haben die Behörden Zeit ihre Software umzustellen, um die überwiegend digital übermittelten Daten und die in Papierform einpflegen zu können. Wenn man das Trauerspiel um die elektronische Patientenkarte und -akte berücksichtigt, eine ziemlich sportlicher Zeitrahmen.