8000 statt 30.000 Euro: Warum Wärmepumpen in Deutschland dreimal so teuer sind wie in England

Von: Amy Walker

Die Debatte um die Wärmepumpen in Deutschland konzentriert sich häufig auf die hohen Kosten. Doch in anderen Ländern wird dafür weit weniger Geld verlangt. Warum ist das so?

Berlin – Die Schlüsseltechnologie der Wärmewende ist in Deutschland teuer. Wer eine Wärmepumpe installieren will, muss mit Investitionskosten zwischen 20.000 und 45.000 Euro rechnen. Ein großer Prozentsatz der Kosten wird zwar vom Staat gefördert – aktuell bis zu 40 Prozent, ab kommendem Jahr wohl sogar bis zu 70 Prozent. Doch auch mit der Förderung wird ein stolzer Preis auf Hauseigentümer:innen zukommen.

Dass die Wärmepumpe in Deutschland so teuer ist, ist jedoch kein Naturgesetz. Denn in anderen Ländern in Europa kostet sie schon jetzt viel weniger. In Großbritannien werden Wärmepumpen für durchschnittlich 7000 Pfund (ca. 8100 Euro) verkauft und installiert.

Der deutsche Markt wird gerade erst hochgefahren

Der Preisunterschied fällt besonders bei den Anbietern auf, die sowohl in Deutschland als auch in England Wärmepumpen installieren. Die Firma Octopus Energy zum Beispiel wirbt auf ihrer deutschen Webseite, dass sie Wärmepumpen ab 16.000 Euro anbieten können. Im Vergleich zu anderen hiesigen Anbietern klingt das nach einem Schnäppchen. Doch ein Blick auf die britische Webseite desselben Unternehmens zeigt: Octopus Energy bietet dort Wärmepumpen für 8000 Euro an – also für etwa 50 Prozent weniger.

Ein Sprecher für das Unternehmen bestätigt diesen Preisunterschied. Der Grund dafür liege nicht an einem, sondern an mehreren Faktoren. So baue Octopus Energy in England bereits seit 2021 Wärmepumpen ein, in Deutschland habe man erst im November 2022 damit angefangen. „Die Prozesse müssen also noch optimiert werden“, so der Sprecher Domenik Brader.

Ein Mitarbeiter der Firma Vaillant montiert eine Wärmepumpe im Stammwerk des Unternehmens. © Roberto Pfeil/dpa

Zudem habe man in Großbritannien den Vorteil, dass es „im Grunde nur zwei Haustypen gibt“, so Brader weiter. Octopus Energy habe diese beiden Häuser also vor Ort nachgebaut, damit Handwerker:innen und Installateur:innen sich daran orientieren könnten und schnell lernen könnten, wie die Installation funktioniere. In Deutschland hingegen seien die Häuser nicht so einheitlich gebaut, es müssten viel häufiger individualisierte Angebote gemacht werden. Als weitere Gründe nennt der Unternehmenssprecher noch niedrigere Personal- und Materialkosten in England.

Deutschland verlangt höhere Steuern als im Nachbarland

Eine weitere Erklärung für den eklatanten Preisunterschied liefert der Europäische Wärmepumpenverband EHPA: Die Mehrwertsteuer für Wärmepumpen liege in Großbritannien, Bulgarien und der Slowakei bei 0 Prozent. In Deutschland liegt die Steuer bei 7 Prozent, in anderen Ländern wie Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland aber noch deutlich höher bei bis zu 25 Prozent.

Der EHPA weist zudem darauf hin, dass eine „klare und stabile Politik“ die Preise nachhaltig senken könnte. „Das gibt Investor:innen und Hersteller:innen Sicherheit und zeigt auf, in welche Richtung sie sich bewegen können“, so der Verband. Schon seit Wochen kritisieren Wärmepumpenhersteller:innen und Installateur:innen in Deutschland die Unsicherheit, die durch die Politik entstanden ist und sich negativ auf ihr Geschäft auswirkt.

Auch Octopus Energy bestätigt dies. Die Wärmepumpe sei durch den Kampf der Politik „in Verruf geraten“, so Unternehmenssprecher Domenik Brader. Auch sie sind von Auftragsstornierungen durch wachsende Unsicherheit betroffen.

Preise werden auch hier sinken

Bis Ende des Jahres soll aber, so die Hoffnung, Sicherheit in der Branche einkehren. Können deutsche Kunden dann in der nahen Zukunft auf ähnlich niedrige Preise wie in England hoffen? „Wir erwarten, dass es in den nächsten Jahren zumindest ein gutes Stück günstiger wird“, sagt Brader. Ob es jemals so günstig werde, wie in England, könne er aber nicht voraussagen. Zunächst komme es auch darauf an, wie sich die Lage auf dem Wärmepumpenmarkt nach Beschluss des Heizungsgesetzes entwickelt. Steigt die Nachfrage durch das Gesetz plötzlich stark an, würde das erstmal eher preistreibend wirken, bevor es nach unten gehe.

Das sagt auch der Europäische Wärmepumpenverband. „Auch wenn die Herstellungskosten stabil bleiben, werden Installateur:innen auf Engpässe mit höheren Preisen reagieren“, so der EHPA.