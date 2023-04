Forum Entwicklung: Energielieferant Afrika

Von: Tobias Schwab

Die Photovoltaikanlage in Bokhol (Senegal) erstreckt sich über ein 40 Hektar großes Areal und ist damit eines der größten Sonnenkraftwerke in Westafrika. © AFP

Die Bundesregierung und die deutsche Wirtschaft sehen Afrika wieder einmal als „Kontinent der Chancen“. Deutschland braucht grünen Wasserstoff für die Energiewende. Wie kann eine Partnerschaft auf Augenhöhe gelingen? FR, hr-info und GIZ laden zum „Forum Entwicklung“ ein.

Der Energiehunger der Welt wächst stetig. Vor allem der Bedarf an erneuerbaren Energien steigt rasant. Das Ziel: Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und von Russland. Länder wie Deutschland, die selbst nicht genügend Produktionskapazitäten haben, blicken dabei insbesondere auf Afrika – ein Kontinent mit viel Wind, noch mehr Sonne und großem Potenzial für die Produktion grüner Energien.

Deutschland und Europa wollen künftig verstärkt in Afrika produzierte Energie importieren, etwa in Form von grünem Wasserstoff. Doch auch dort steigt der Bedarf an erneuerbarer Energie. Und die Hälfte der Menschen auf dem Kontinent muss bislang noch komplett ohne Stromversorgung auskommen. Zugleich können Exporte und Investitionen aus dem Ausland die afrikanische Wirtschaft nachhaltig entwickeln und Arbeitsplätze schaffen.

Wie können Afrika und Europa gleichermaßen vom Ausbau erneuerbarer Energien profitieren? Wie lassen sich mögliche neue Konflikte auf dem Weg zu einer Energiewende verhindern? Was haben die lokale Gesellschaft und die heimische Wirtschaft der Lieferländer vom Engagement europäischer Unternehmen?

Darüber diskutieren beim Forum Entwicklung von FR, hr-info und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) am Mittwoch, 26. April: Prof. Dr. Stefan Liebing (Geschäftsführer von Conjuncta; langjähriger Vorsitzender des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft), Bärbel Höhn (Energiebeauftragte für Afrika im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), Torsten Schreiber (Chef von Africa Greentec) und Mike Enskat (GIZ-Experte für Energie). Moderation: Tobias Schwab (FR). tos

Die Diskussion im Frankfurter Haus am Dom, Domplatz 3, beginnt am Mittwoch, 26. April um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Bärbel Höhn, Energiebeauftragte für Afrika des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. © Privat

Prof. Dr. Stefan Liebing, Geschäftsführer der Conjuncta GmbH und langjähriger Vorsitzender des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft. © Privat

Torsten Schreiber, Gründer und Vorstandschef von Africa Greentec. © Privat

Dr. Mike Enskat, GIZ-Experte für Energie, Wasser und Verkehr. © GIZ