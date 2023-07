Kürzung des Elterngeldes: Deutlich mehr Paare betroffen – „Regierung schießt über Ziel hinaus“

Von: Mark Stoffers

Bei der Kürzung des Elterngelds könnten laut den Experten vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) deutlich mehr Eltern leer ausgehen, als zunächst angegeben.

Berlin – Trotz des Streits um das Elterngeld hat die Bundesregierung den Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 beschlossen. Allerdings sorgt ein Punkt bereits für Diskussionen: Wie viele Paare von der Kürzung des Elterngeldes überhaupt betroffen sind. Die Aussagen gehen hier deutlich auseinander. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) spricht von 60.000 Paaren. Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaft (IW) könnte aber deutlich mehr Eltern von den Einsparungen betroffen sein.

Elterngeld-Kürzung: Deutlich mehr Paar betroffen als von Familienministerin Paus angegeben?

Nach dem IW geht die Rechnung der Familienministerin bei der Kürzung des Elterngeldes nicht auf. Schließlich habe Paus einen relevanten Faktor außen vor gelassen. Denn dem Wirtschaftsinstitut zufolge lebten 2020 in Deutschland 435.000 Paare, die potenziell Kinder bekommen könnten und gemeinsam über ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von mehr als 150.000 Euro verfügen.

Von diesen Paaren waren 125.000 unverheiratet und 310.000 in einer Ehe, wie das IW weiter in der Berechnung ausführt. Nach diesen Angaben könnten knapp fünf Prozent der Paare unter 50 Jahren in Deutschland von den Kürzungen des Elterngeldes betroffen sein. Zu einem gleichen Ergebnis kamen auch die Recherchen von Spiegel Online.

Kürzung des Elterngeldes: „Hier sollte die Regierung sich fragen, ob sie nicht über ihr Ziel hinausschießt“

Paus hatte gesagt, die geplante Einstellung der Zahlung von Elterngeld oberhalb dieser Einkommensgrenze würde vermutlich etwa 60.000 Familien betreffen. Das Statistische Bundesamtes beziffert die Zahl der Personen, die im vergangenen Jahr Elterngeld bezogen auf gut 1,8 Millionen, davon überwiegend Frauen (knapp 1,4 Millionen).

Der Familien-Experte des Instituts, Wido Geis-Thöne, gab bei Welt.de seine Einschätzung zur Kürzung des Elterngeldes: „Die Idee, die Grenze für das Elterngeld zu reduzieren, ist grundsätzlich nicht verkehrt. Allerdings ist sie mit 150.000 Euro eher niedrig – das erreichen zwei Akademiker in Vollzeit auch ohne Spitzenpositionen.“

Elterngeld-Kürzung über 150.000 Euro Einkommen: „Schlag ins Gesicht erwerbstätiger Eltern“

Bereits im Vorfeld der Elterngeld-Kürzung machte sich Unmut in der Opposition über die Elterngeld-Kürzung bei einem Einkommen von über 150.000 Euro breit. Besonders die CDU sprach von Familien zweiter Klasse durch die geplante Kürzung des Elterngeldes.

CDU-Generalsekretär Mario Czaja ging am Dienstag (4. Juli) auf die Barrikaden. „De facto sorgt diese Bundesregierung für eine 2-Klassen-Gesellschaft unter jeweils hart arbeitenden Familien“, erklärte er dem RND vor der geplanten Kürzung des Elterngeldes. Friedrich Merz‘ Mann fürs Grobe redete ebenfalls von einem „Schlag ins Gesicht erwerbstätiger Eltern“. Somit ist der Anteil noch immer verhältnismäßig gering, dennoch trifft die Elterngeld-Kürzung eben nicht nur die Spitzenverdiener.

Kritik an Elterngeld-Kürzung: „Trifft die Mitte der Gesellschaft ins Mark“ – Kanzler Scholz verteidigt Einschnitte

Die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär kritisierte die Elterngeld-Kürzung im Rahmen der Regierungsbefragung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag. Die geplanten Neuerungen würden Frauen „abstrafen“ und wieder in eine stärkere Abhängigkeit von ihren Männern bringen. „Das trifft die Mitte der Gesellschaft ins Mark“, sagte Bär über die geplanten Kürzungen. Vor allem „die Leistungsträgerinnen der Gesellschaft“, also besserverdienende Frauen, müssten nun wieder kürzertreten.

Scholz hingegen verteidigte die Kürzung des Elterngeldes, dessen aktuelle Einkommensgrenze von 300.000 Euro Jahreseinkommen liegt. „Das ist sehr, sehr viel“, sagte Scholz im Rahmen der Regierungsbefragung. Es sei daher „ganz vernünftig, über die richtige Kalibrierung zu reden“. Damit soll gewährleistet werden, dass nicht nur Mütter die Care-Arbeit tragen, sondern auch Väter in die Pflicht genommen werden und Verantwortung übernehmen.