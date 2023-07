Eisenerz aus Kanadas Arktis für Europas grünen Stahl

Von: Gerd Braune

Vorbereitungen für Probebohrungen. Die stark zerklüftete Baffin-Insel ist die fünftgrößte Insel der Erde. Gerd Braune © Gerd Braune

Die Mary-River-Mine auf der Baffin-Insel liefert hochgradiges Erz. Sie könnte erweitert werden, aber Inuit-Gemeinden protestieren gegen eine Erhöhung der Förderung.

Kanadas Arktis birgt mit der Mary-River-Mine ein Eisenerzlager mit ungewöhnlich hohem Eisengehalt. Das im Norden der Baffin-Insel im kanadischen Arktisterritorium Nunavut seit einigen Jahren geförderte Erz wird komplett nach Europa exportiert. Es soll einen wichtigen Beitrag beim Umbau der europäischen Stahlindustrie zu einer umweltschonenderen Produktion leisten.

Betrieben wird die Mary-River-Mine von der Baffinland Iron Mines Corporation. Diese wiederum gehört dem US-amerikanischen Investor The Energy & Minerals Group und zu 25,23 Prozent dem in Luxemburg ansässigen Arcelor-Mittal-Konzern. Das Mary-River-Eisenerzlager gehört zu den Erzvorkommen mit dem weltweit höchsten Eisengehalt. Er liegt bei mehr als 65 Prozent. Das Erz wird im Tagebau gewonnen. Es wird zur Zeit über eine Schotterstraße zu der als „Milne Inlet“ bekannten Bucht an die Nordküste der Insel gebracht und dort gelagert, bis es auf Schiffe geladen und durch den Eclypse Sound, einer Wasserstraße zwischen der Baffin- und der Bylot-Insel, nach Europa gebracht wird. Das Besondere an dem Verfahren von Baffinland ist, dass das Erz wegen des hohen Eisengehalts vor Ort zerkleinert und ohne weitere Verarbeitung exportiert werden kann.

Die Bedeutung von Baffinland für die Umstellung der europäischen Stahlindustrie auf eine CO2-arme Stahlproduktion wurde jüngst deutlich. Vertreter:innen der Baffinland Iron Mines Corporation und der Salzgitter Flachstahl GmbH, Tochterunternehmen der Salzgitter AG, vereinbarten in einem Memorandum of Understanding (MoU), einer Absichtserklärung, ihre Zusammenarbeit auszubauen. Salzgitter wird den Einsatz des von Baffinland gelieferten Eisenerzes in der klimaschonenderen Stahlherstellung testen. Nach Aussage beider Unternehmen sind hochwertige Erze Voraussetzung für die Produktion von sogenanntem „grünen Stahl“. Gerd Baresch, Geschäftsführer Technik der Salzgitter Flachstahl GmbH, sagte, das MoU „unterstützt uns auf dem Weg hin zu einer CO2-armen Stahlproduktion“.

Das Erz wird auf Schotterpisten an die Küste gebracht. Baffinland © Baffinland

Das Eisenerz aus Mary River soll bei dem als Salcos bezeichneten Transformationsprozess eingesetzt werden und helfen, „die CO2-Emissionen entlang der Lieferketten zu reduzieren“. Salcos steht für Salzgitter Low CO2 Steelmaking. Projekte wie Salcos und die dafür benötigten hochwertigen Eisenerze seien „der Schlüssel zur globalen Dekarbonisierung der Stahlindustrie“, sagte Brian Penney, Chief Executive Officer von Baffinland.

Umstellung auf grünen Stahl

Wie die Salzgitter AG erklärt, wird im Zuge des Transformationsprozesses die Stahlproduktion auf wasserstoffbasierte Verfahren umgestellt werden. Ziel sei eine nahezu CO2-freie Produktion bis 2033. „Wir wollen schrittweise weg von Kokskohle, also Kohlenstoff, und übergangsweise Erdgas und dann Wasserstoff nutzen“, erläutert Konzernpressesprecher Olaf Reinecke. Es sei wichtig, sich jetzt mit Anbietern von hochwertigem Eisenerz über Erzqualität und Verfahrenswege zu unterhalten. Dazu diene die Vereinbarung mit Baffinland. Sich klimaneutral aufzustellen, sei eine große Aufgabe für die gesamte Stahlindustrie.

Seit Beginn der Förderung und des Exports 2014 war das Eisenerz von Mary River für Europa bestimmt. Baffinland exportiert jährlich vier bis sechs Millionen Tonnen Erz. „100 Prozent gehen nach Europa“, sagte CEO Penney der Frankfurter Rundschau. Penney rechnet damit, bald auch mit anderen Stahlerzeugern, nicht nur in Deutschland, ähnliche Vereinbarungen wie mit Salzgitter abschließen zu können.

Kanadisches Eisenerz für deutsche Industrie

„Wir beziehen Erze auch von Baffinland. Baffinland ist ein wichtiger Partner bei der Rohstoffversorgung für unsere ,grüne Transformation‘“, erklärt Thyssen Krupp Steel. Die Rogesa Roheisengesellschaft Saar bestätigt, mit Baffinland „auf Spotbasis“ zusammenzuarbeiten, und auch die österreichische Voestalpine AG kauft „in kleineren Mengen“ Erz von Baffinland Iron Mines. Auch Arcelor Mittal ist mit seinem als XCarb bezeichneten Programm „auf dem Weg zu klimaneutralem Stahl“, wie Unternehmenssprecher Arne Langner erklärt.

Arcelor Mittel Germany will an seinen vier deutschen Standorten Duisburg, Hamburg, Bremen und Eisenhüttenstadt auf kohlenstoffneutralen Stahl umstellen.

Baffin-Insel, Kanada. © FR

Das kanadische Unternehmen würde die Eisenerzförderung gerne deutlich erhöhen, hatte bei ihren Ausbauplänen aber einen Rückschlag hinnehmen müssen. Im November 2022 war die kanadische Bundesregierung dem Antrag einer Planungskommission für Nunavut gefolgt. Sie hatte Pläne von Baffinland vorerst abgelehnt, die Förder- und Exportmenge auf zwölf Millionen Tonnen zu verdoppeln und eine Eisenbahnlinie zu bauen, um das Erz von der Mine nach Milne Inlet zu bringen.

Vor allem die Erhöhung der Förderung stieß auf Widerstand einiger Gemeinden der Inuit im Norden der Baffin-Inseln. Denn damit einhergehen würden nach ihrer Meinung mehr Lärm, stärkere Staubbildung und vor allem eine intensivere Schifffahrt durch den Eclypse Sound. Dies ist aber der Lebensraum für Narwale, andere Meeressäugetiere und Fische, die wichtig sind für die Ernährung der Inuit. Die Schifffahrtssaison ist allerdings wegen der Wale und zum Erhalt der Eisfläche auf wenige Monate beschränkt. Baffinland Iron Mines verweist darauf, dass es Maßnahmen zum Schutz des Eises ergriffen habe, ein Tempolimit für Schiffe eingeführt und Konvoybildung angeordnet habe, um Unterwasserlärm einzudämmen.

Inuit kritisieren Effekte auf Umwelt

In einem mehrjährigen Anhörungsprozess hatte Baffinland Iron Mines Änderungen seiner Ausbaupläne zugestimmt, um den Bedenken der Inuit nachzukommen, aber dies genügte dem Verband der Inuit der Baffin-Region, der Qikiqtani Inuit Association (QIA), nicht. „Wir sind nicht gegen Bergbau. Wir wollen, dass es ordnungsgemäß gemacht wird. Wir haben eine gute Beziehung zu dem Unternehmen“, sagte QIA-Präsident Olayuk Akesuk der FR. Es sei wichtig, die Bedenken der Inuit zu beachten. „Diese Mine wird sehr lange hier sein.“ Der Lärm der Schiffe störe die Tiere, die ihre Wanderwege änderten. Auch das Ballastwasser, das Schiffe mitbringen und das zur Einfuhr fremder Arten und zur Beschädigung des Ökosystems führen könne, bereite den Inuit Sorgen. „Wir leben hier seit Jahrtausenden. Wir sehen Änderungen und das Unternehmen muss uns zuhören“, sagt Akesuk. „Lasst uns zusammenarbeiten.“

Für Nunavut ist die Mine wichtig. Baffinland erwirtschaftet einen großen Teil des Bruttoinlandsprodukts des Territoriums und ist der zweitgrößte private Arbeitgeber für Inuit in Nunavut.

In einem Bericht über Meeressäugetiere im Nordatlantik vom Dezember 2022 heißt es, dass bereits jetzt der Lärm durch die Schifffahrt zu einer Vertreibung der Narwale und der Reduzierung ihres Bestandes geführt habe. „Baffinland muss schnell einen Weg finden, den Schiffstransport durch den Eclypse Sound zu reduzieren, bevor Narwale permanent aus diesem Gebiet vertrieben werden“, sagt Christopher Debicki von der Umweltorganisation Oceans North.

Baffinland Iron Mines geht nun auf frühere Ausbaupläne zurück, die vor zehn Jahren entwickelt und von den Regierungen genehmigt worden waren, dann aber aus Kostengründen zurückgestellt wurden. Statt an die Nordküste soll nun an die Südküste bei Steensby Inlet eine Eisenbahnlinie gebaut werden und das Erz dann durch die weitaus länger eisfreien Ausläufer der Hudson Bay verschifft werden. Das Unternehmen bemüht sich um die Finanzierung dieses Projekts, das mehrere Milliarden kanadische Dollar kosten wird, und hofft, dass die Finanzierung im Laufe dieses Jahres gesichert wird. CEO Brian Penney glaubt, dass dafür eine gute Zeit sei. Wenn die Welt ihren „CO2-Fußabdruck“ reduzieren wolle, sei „grüner Stahl“ ein wichtiger Schritt. Nunavut und sein hochwertiges Eisenerz könnten im Zentrum dieses Wandels stehen.