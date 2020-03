Einwegprodukte unsexy machen

EU-Pläne

Die Vernichtungunverkaufter haltbarer Waren soll nach Plänen der EU-Kommission europaweit verboten werden. Dies ist Teil eines am Mittwoch vorgestellten Plans zur Vermeidung von Müll und zur Schonung natürlicher Ressourcen. Details sollen demnächst in einem Gesetzentwurf vorgestellt werden. Verbraucher sollen zudem ein „Recht auf Reparatur“ bekommen. Handys und andere Geräte sollen so konstruiert sein, dass sie repariert werden können. Die Kommission hofft so auf 700 000 neue Jobs bis 2030.



Wie UmweltkommissarVirginijus Sinkevicius darlegte, sollen bei Elektronikgeräten längere Gebrauchszeiten die Norm werden, ebenso wie eine gezielte Sammlung und Verarbeitung des Elektronikschrotts. Dasselbe Ziel setzt die Kommission für Batterien. Neue Vorschriften sollen Verpackungen reduzieren. Für Plastik soll es neue Regeln für die Nutzung recycelten Materials, zur Vermeidung von Mikroplastik und zur Nutzung von biologisch abbaubaren Kunststoffen geben. Die Wiederverwertung von Textilien soll auch erhöht werden, denn die Recyclingquote liegt hier bisher nach Sinkevicius’ Worten nur bei rund einem Prozent. dpa