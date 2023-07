Wärmepumpen-Verkauf bricht ein: Nächster Heizungsbauer startet Rabatt-Aktion

Von: Amy Walker

Für die Heizungsbranche hat die Verzögerung beim Beschluss des Heizungsgesetzes verheerende Folgen. Daher versuchen mehrere Hersteller jetzt den Markt wieder anzukurbeln.

Berlin – Das umstrittene Heizungsgesetz soll nach der Sommerpause beschlossen werden – lange hatte die Ampel-Koalition beteuert, dass das Gesetz schon vorher beschlossen wird. Damit ist die Stimmung vor allem in der Heizungsbranche sehr schlecht. Vor allem Wärmepumpen-Hersteller sprechen von Umsatzeinbrüchen. Auch das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle stellt einen Rückgang fest: Im ersten Halbjahr 2023 wurden nur 10.000 Förderanträge für Wärmepumpen pro Monat eingereicht – 45 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2022.

Dabei sollte jetzt der Verkauf erst richtig hochgefahren werden. Um das von der Ampel-Regierung herausgegebene Ziel, jährlich 500.000 Wärmepumpen einzubauen, zu erreichen, muss dringend was passieren. Daher greift die Heizungsbranche nun in den Werkzeugkasten und bietet Sofort-Rabatte für Kund:innen, die jetzt kaufen, anstatt zu warten.

Rabatt auf die Wärmepumpe für Schnellentschlossene

Den Startschuss gab vor zwei Wochen das Unternehmen Octopus Energy: „Zusätzlich zur aktuellen Förderung erhalten Kunden und Kundinnen 1500 Euro Rabatt auf den Angebotspreis. Wer sein Angebot innerhalb von 30 Tagen unterschreibt, profitiert darüber hinaus von einer Gutschrift von 500 Euro“, hieß es vom Unternehmen. Das Angebot gilt erstmal bis Ende September 2023.

Wärmepumpe in der Fertigung: Hersteller beklagen Einbruch der Wärmepumpenabsätze. © Moritz Frankenberg/dpa

Und es geht weiter: Wie IPPEN.MEDIA erfahren hat, startet jetzt auch der Heizungsinstallateur thermondo eine Rabatt-Aktion: „Wir bieten Verbraucher:innen einen Sofort-Rabatt von bis zu 2.500 Euro auf den Brutto-Preis der Wärmepumpe (vor Abzug der Wärmepumpe), wenn sie noch in diesem Jahr umsteigen“, heißt es aus dem Unternehmen. Geworben wird damit, dass viele Kund:innen mit dem „thermondo-Bonus“ jetzt weniger zahlen werden, als in einem Jahr mit den neuen Fördersätzen.

Förderung im nächsten Jahr schlechter, als erhofft

Das könnte auch gut sein. Die Förderung soll im kommenden Jahr nämlich gar nicht so üppig ausfallen, wie viele hoffen. Schon jetzt werden Wärmepumpen mit durchschnittlichen Fördersätzen von 35 Prozent bezuschusst. Wer ein natürliches Kältemittel installieren lässt, bekommt sogar 40 Prozent. Gedeckelt sind die Investitionskosten bei 60.000 Euro. Diese Tabelle zeigt, wie sich das aktuelle Förderprogramm auswirken kann:

Beispiel 1 Beispiel 2 Investitionskosten 38.500 Euro 45.300 Euro Fördersatz aktuell 35 Prozent 40 Prozent Förderdeckel aktuell 60.000 Euro 60.000 Euro Tatsächliche Kosten 25.024 Euro 27.180 Euro

In der nächsten Tabelle sind dann die Kosten beim Einbau derselben Heizungen nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes laut aktuellen Plänen der Regierung:

Beispiel 1 Beispiel 2 Investitionskosten 38.500 Euro 45.300 Euro Fördersatz neu 44 Prozent 50 Prozent Förderdeckel neu 30.000 Euro 30.000 Euro Tatsächliche Kosten 25.300 Euro 30.300 Euro

Es entstehen mit dem neuen Förderprogramm am Ende mehr Kosten für Eigentümer:innen, obwohl der Fördersatz höher ist. Darüber sollten sich diejenigen im Klaren sein, die jetzt warten, in der Hoffnung auf bessere Fördersätze in einem Jahr.