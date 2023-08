Boomer gehen in Rente: Welche Gefahren drohen – und warum es nur eine Antwort gibt

Der Wirtschaftsweise Martin Werding erläutert die Gefahren, die durch den demografischen Wandel in den kommenden zehn Jahren auf Deutschland zukommen. Und bringt einen Lösungsvorschlag an den Tisch.

Berlin – Ist Deutschland wirklich auf die bevorstehende Alterung der Gesellschaft vorbereitet? Fragt man den Professor und Wirtschaftsweisen Martin Werding, fällt das Urteil nicht besonders gut aus. In einem Gastbeitrag in der FAZ listet er die Gefahren auf, die durch den Eintritt der Babyboomer ins Rentenalter bevorstehen. Es gibt keine schnellen und einfachen Lösungen, um die Folgen des demografischen Wandels in den Griff zu bekommen. Werding hat aber eine Idee.

Demografischer Wandel bringt Vor- und Nachteile für Jüngere

Für jüngere Menschen gibt es Vorteile im Wandel der nächsten Jahre. So wird die Gefahr der Arbeitslosigkeit durch den Fachkräftemangel sinken. Da Unternehmen immer mehr um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kämpfen müssen, wird es, so Werding, langfristig zu besseren Arbeitsbedingungen für alle führen: höhere Löhne und flexible Arbeitszeiten werden durchdringen.

Das heißt aber nicht, dass sich die Jungen gelassen ausruhen können. Angesichts steigender Kosten für Energie, Steuern, Personal könnte das langfristig Unternehmen aus Deutschland vertreiben. Deshalb müsse sich die Politik Gedanken machen, wie sie das Umfeld der Wirtschaft stärken kann.

Finanzierung der Rente wird schwer

Das größte Problem, das durch den demografischen Wandel bevorsteht, betrifft die Frage nach der Finanzierung des Rentensystems. „Die Renteneintritte der Babyboomer, gesunkene Geburtenzahlen und eine ständig steigende Lebenserwartung setzen die Finanzen der umlagefinanzierten Sozialversicherungen in den nächsten Jahren immer stärker unter Druck“, schreibt Martin Werding in seinem Gastbeitrag.

Martin Werding ist Professor an der Ruhr-Uni Bochum, zu seinen Schwerpunkten gehören die Folgen des demografischen Wandels für die öffentlichen Finanzen, Alterssicherung, Familienpolitik und der Arbeitsmarkt. © Sachverständigenrat Wirtschaft/Andreas Varnhorn

So drohe Deutschland in einen Teufelskreis zu kommen: Die Beiträge in die Rentenkasse müssten eigentlich erhöht werden, um die Renten der immer mehr werdenden Ruheständler und Ruheständlerinnen zu decken. Die von der Politik beschlossenen „Haltelinien“, die das Rentenniveau sichern sollen, könnten im aktuellen System nur durch immer höher werdende Beiträge gesichert werden. Steigen die Beiträge jedoch zu stark an, verliert Deutschland als Wirtschaftsstandort an Attraktivität – Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen könnten abwandern in ein Land, wo sie mehr Netto vom Brutto erhalten. In Zeiten des Fachkräftemangels wäre das verheerend und würde außerdem erneut die Finanzierung der Rente gefährden.

Aktienrente als einziger Lösungsweg

Wie soll man diesen Trend also durchbrechen? Martin Werding erklärt, dass es keine Lösung sei, die Rentenversicherung statt mit höheren Beiträgen mit höheren staatlichen Zuschüssen zu finanzieren. Diese Strategie ließe sich „nicht durchhalten“, es wären bis 2035 „Jahr um Jahr zwei- bis dreistellige Milliardenbeträge erforderlich, zusätzlich zu den bereits heute gezahlten Bundeszuschüssen.“ Geld, das auch anderswo dringend benötigt wird: für Investitionen in Klimamaßnahmen, zur Sicherung der Energieversorgung, für die Digitalisierung.

Aus Sicht des Professors für Sozialpolitik gibt es daher nur eine Lösung. „Der einzige Weg, die Belastung der Erwerbstätigen vom erwarteten Anstieg der Rentenausgaben abzukoppeln, besteht darin, mehr ergänzende Altersvorsorge mit Kapitaldeckung zu betreiben.“ Heißt konkret: Mit einer Aktienrente. Nur so könne „der absehbare Anstieg der Rentenbeiträge längerfristig spürbar gedämpft werden.“

Deswegen müsse in der Politik aber jetzt konsequent gehandelt werden – schließlich brauche es Zeit, bis genügend Kapital aufgebaut werden kann, das langfristig die Altersvorsorge sichern kann.

Die Bundesregierung arbeitet auch schon an einem Konzept zur Einführung der Aktienrente beziehungsweise eines „Generationenkapitals“. Nach den aktuellen Plänen könnte noch in diesem Jahr der Startschuss fallen – dann würden nach Berechnungen des Finanzministeriums im Jahr 2037 die ersten Erlöse zur Stabilisierung der Beitragssätze genutzt werden können. Aktuell ist davon die Rede, dass jährlich 10 Milliarden Euro in den Fonds fließen sollen.