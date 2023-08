Rente und Doppelbesteuerung: Welche Jahrgänge von einer Neuregelung am meisten profitieren

Die Bundesregierung möchte das Thema Doppelbesteuerung bei der Rente in Angriff nehmen. Davon würden manche Jahrgänge mehr profitieren als andere. Ein Überblick.

München – Immer mehr Rentnerinnen und Rentner sind mittlerweile steuerpflichtig. Denn der zu versteuernde Anteil der Rente steigt schrittweise an. Bis dann im Jahr 2040 die 100 Prozent erreicht werden. Heißt also: Wer im Jahr 2040 oder später in Rente geht, muss auch die gesamten Renteneinkünfte versteuern. So ist es derzeit noch geregelt – doch die Bundesregierung möchte dies ändern.

Rente und Doppelbesteuerung: Wer ist betroffen?

Grund dafür ist das heikle Thema der Doppelbesteuerung. Diese konnte durch den Umbau des Rentensystems entstehen. Denn bis 2005 zahlten Angestellte ihre Beiträge zur Rentenversicherung aus dem bereits versteuerten Einkommen, wie finanztip.de erklärt. Als Ausgleich dafür war dann der größte Teil der Rente steuerfrei. Dann wurde jedoch die schrittweise Versteuerung der Rente eingeführt. Das führt in manchen Fällen dazu, dass der steuerfreie Rentenzufluss geringer ist, als die versteuerten Rentenbeiträge. Somit würde auf bereit versteuerte Rentenbeiträge dann im Ruhestand noch einmal Steuer entfallen.

Das betrifft laut dem Bundesfinanzhof besonders folgende Person:

Selbstständige, da diesen bis 2005 kein steuerfreier Rentenbeitrag zustand

Personen, die erst seit kurzer Zeit Rente erhalten

Männer, da sie statistisch eine geringere Lebenserwartung haben und somit auch weniger Rente erhalten

Unverheiratete, die keine Hinterbliebenenrente erhalten

Der Stufenplan soll verlängert werden, wie das Portal der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Ihre Vorsorge berichtet. Demnach soll der steuerpflichtige Anteil langsamer steigen. Die volle Versteuerung folgt dann also erst im Jahr 2060, wenn der Anstieg nur noch 0,5 Prozent beträgt, statt bisher 1 Prozent. Dann würden etliche Rentnerinnen und Rentner einiges an Steuern sparen.

Rente: Wer von neuen Steuerregeln am meisten profitieren würde

Doch wer würde am meisten von dieser Regelung profitieren? Das hat Rentenexperte Werner Siepe für Ihre Vorsorge berechnet. Exemplarisch hat er sieben Musterfälle herausgepickt und den Steuervorteil berechnet. In seiner Musterrechnung hat Siepe die folgenden Geburtsjahrgänge betrachtet:

1960: Renteneintritt 2025

1965: Renteneintritt 2030

1970: Renteneintritt 2035

1975: Renteneintritt 2040

1980: Renteneintritt 2045

1985: Renteneintritt 2050

1990: Renteneintritt 2055

Für seine Musterrechnung ist der Experte von einem Rentenbezug von 20 Jahren und einem Renteneintritt nach dem vollendeten 65. Lebensjahr ausgegangen. Zudem hat er als Basis die Zahlen des Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung genutzt. Sprich: Rentensteigerung in Höhe von 2,3 Prozent jährlich. Ab 2036 eine jährliche Steigerung der Beitragsbemessungsgrenze von 2,5 Prozent und eine Rentensteigerung von jährlich 2 Prozent.

Seine Ergebnisse: Am meisten würde der Jahrgang 1975 von der Änderung profitieren. Hier beträgt der „Vorteil“ insgesamt 12.482 Euro auf 20 Jahre gerechnet. Mit der bisherigen Regelung wäre dieser Jahrgang mit Renteneintritt 2040 schon zu 100 Prozent steuerpflichtig. Bei der geplanten Neuregelung wären es nur 91 Prozent. Am wenigsten sparen würde der Jahrgang 1960. Hier beträgt die Ersparnis den Berechnungen zufolge nur 1538 Euro innerhalb von 20 Jahren.

Über 23.000 Euro Ersparnis: Höchstrentnerinnen und -rentner wären die Gewinner

Noch mehr würden davon Personen mit einer sehr hohen Rente profitieren. Höchstverdiener:innen mit 40 Pflichtbeitragsjahren und einem Verdienst oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze würden dadurch ganze 23.522 Euro sparen können, wenn sie 1970 geboren wurden und ein Grenzsteuersatz von 30 Prozent unterstellt wird. Wer wie von der Neuregelung profitieren würde, können Sie in der folgenden Tabelle nachlesen:

Wichtig ist aber auch zu betonen: Einen wirklichen Vorteil haben betroffene Rentnerinnen und Rentner durch die Neuregelung nicht, aber sie werden nicht mehr steuerlich benachteiligt. Die Neuregelung sollte schließlich nur für Gerechtigkeit sorgen, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. (ph)