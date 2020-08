Sensationsprojekt: Drogeriemarkt-Kette dm will unser Konsumverhalten verändern

Weniger Verpackungsmüll

Die deutsche Drogeriemart-Kette dm macht sich für Nachhaltigkeit stark und sagt dem Plastikmüll den Kampf an. Dafür testet dm gemeinsam mit der Pflegeprodukt-Marke Nivea speziell entwickelte Nachfüllstation in drei Filialen.

Verpackungsmüll ist ein Problem, insbesondere in der Kosmetikindustrie. Daher hat der deutsche Drogeriemarkt-Riese dm gemeinsam mit der Pflegeprodukt-Marke Nivea ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, bei dem ab sofort an mehreren Standorten speziell entwickelte Nachfüllstationen getestet werden, die so langfristig für weniger Plastik- und Verpackungsmüll sorgen sollen.

Das Prinzip dahinter ist einfach erklärt: Eigene Flasche mitbringen, auffüllen und an der Kasse bezahlen. Das Prozedere kann mit einer Flasche ganze dreimal wiederholt werden, ehe die Kunden angehalten werden, die entsprechende Flasche abzugeben, die dann einigen Hygienetests unterzogen wird. Dafür erhalten die Kunden dann im Gegenzug einen neuen Behälter und bekommen einen kostenlosen Refill geschenkt. Das Ganze funktioniert allerdings ausschließlich mit den speziell dafür vorgesehenen Nivea-Flaschen, da diese zu 96 Prozent aus recycelbarem Plastik bestehen.

Sollte die Testphase erfolgreich sein, könnten weitere dm-Filialen ausgestattet werden

In drei dm-drogerie markt-Filialen in Hamburg und Ettlingen sowie in allen Nivea-Häusern besteht fortan die Möglichkeit, die Pflegeduschen-Produkte von Nivea „Creme Soft“ und „Creme Sensitive“ an den speziell vom Konsumgüterkonzern Beiersdorf AG entwickelten Stationen aufzufüllen. Beide Produkte gehören schon seit Längerem zum Sortiment von dm. Dafür arbeitet man bei dm eng mit der Beiersdorf-Dachmarke Nivea und den Endverbrauchern zusammen. Ziel der Aktion sei es, gemeinsam mit den Konsumenten Erfahrungen zu sammeln, Verpackungen einzusparen und eine Kreislaufwirtschaft zu fördern.

dm sucht Alternativen: Kunden kaufen bewusster ein und achten auf Nachhaltigkeit

Die erste Testphase der Aktion zur Nachhaltigkeit ist zunächst auf sechs bis acht Monate begrenzt. „Wir bei dm nehmen wahr, dass unsere Kunden bewusster einkaufen und bereit sind, nachhaltigere Alternativen auszuprobieren“, sagt dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer. „Mit dem Test einer Nachfüllstation möchten wir unseren Beitrag dazu leisten, dass auch ein Bewusstsein für Wiederverwendung und Recycling entsteht. Je nachdem, wie unsere Kunden dieses Angebot annehmen, werden wir weitere Schritte gehen.“

„Wir möchten mit Nivea eine Mehrwegnutzung fördern und mit innovativen Verpackungsalternativen die Akzeptanz der Verbraucher für nachhaltigen Konsum weiter steigern“, so Iain Holding, General Manager Beiersdorf Deutschland/Schweiz.

Nachhaltigkeitsziele: Bis 2025 sollen alle Verpackungen wiederverwertbar sein

Erst im Mai 2020 hatte sich die Beiersdorf AG für alle Marken dem „Global Plastic Pledge“ verpflichtet. Demnach sollen bis 2025 alle Verpackungen wiederbefüllbar, wiederverwendbar oder recyclebar sein. Diese Ziele der Nachhaltigkeit passen auch zur Orientierung am Prinzip der Kreislaufwirtschaft, die es ermöglicht.