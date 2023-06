Dieselskandal: BGH steuert um

Von: Ursula Knapp

Teilen

Die Hürden für Schadenersatzklagen sinken nach dem Urteil. © dpa

Im Dieselskandal bejaht der Bundesgerichtshof erstmals eine Entschädigung für Thermofenster in Dieselmotoren – mit Folgen für viele Prozesse.

Autohersteller müssen grundsätzlich Schadenersatz für eingebaute Thermofenster zahlen, wenn diese nur zwischen 15 und 33 Grad die volle Abgasreinigung erbringen. Die Gerichte können in solchen Fällen den Käuferinnen und Käufern zwischen fünf und 15 Prozent des Kaufpreises als Schadenersatz zusprechen. Dieses neue Grundsatzurteil hat am Montag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verkündet und damit seine bisherige Rechtsprechung geändert. Die Piloturteile ergingen im Falle von Audi, Mercedes und VW.

Vor deutschen Gerichten sind rund 100 000 Verfahren wegen des Thermofensters anhängig, allein beim BGH sind es mehr als 2100. Allerdings sind die Prozesse mit dem aktuellen Urteil nicht beendet. Auch die drei BGH-Fälle wurden am Montag an die Vorinstanzen zurückverwiesen. Denn bisher wurde geurteilt, dass es beim Thermofenster von Gesetzes wegen keinen Schadenersatz für die Käufer gibt. Die technischen Einzelheiten wurden gar nicht aufgeklärt. Das muss nun nachgeholt werden. Die Autohersteller machten nach dem Karlsruher Richterspruch bereits deutlich, dass sie weiterhin Schadenersatzzahlungen ablehnen.

Allerdings müssten sie dazu über die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hinwegkommen. Das Luxemburger Gericht hatte im März geurteilt, dass Käufern dann Schadenersatz zusteht, wenn das Reinigungssystem über den Großteil des Jahres nur gedrosselt oder gar nicht funktioniert, denn dann bestehe eine unzulässige Abschalteinrichtung. Erst daraufhin hat der BGH neu entschieden. Im Urteil vom Montag heißt es, dass „die Verfügbarkeit eines Fahrzeugs Geldwert hat“. Die Verfügbarkeit stehe aber in Frage, wenn im Fahrzeug eine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut ist. Dieser Schaden müsse ausgeglichen werden.

Dieselskandal: 100.000 Verfahren vor Gerichten

Was geschieht jetzt in den rund 100 000 anhängigen Verfahren? In einem ersten Schritt müssen die Käufer darlegen, dass in ihrem Dieselmotor „eine Abschalteinrichtung als solche“ eingebaut ist. Dann müssen die Hersteller beweisen, dass die aber ausnahmsweise zulässig ist. Können sie das nicht, können die Gerichte Schadenersatz zusprechen.

Allerdings kann in bestimmten Fallkonstellationen von der Marge von fünf bis 15 Prozent des Kaufpreises noch ein Abzug erfolgen. Den gibt es allerdings nur dann, wenn der Restwert des Autos zusammen mit der zwischenzeitlichen Fahrleistung dem Kaufpreis nahe kommen.

Dieselskandal: Autobauer verweisen auf Verbotsirrtum

Es wird in den jetzt neu anlaufenden Prozessen einen weiteren Fallstrick geben: Die Hersteller berufen sich nämlich darauf, dass sie unter keinen Umständen wissen konnten, dass ihre Technik als unzulässige Abschalteinrichtung eingestuft würde. Sie berufen sich dabei auf das Kraftfahrtbundesamt, das die Motoren geprüft und die Typengenehmigung erteilt habe. Auch in den jetzt vom BGH entschiedenen Fällen hatten alle Autos die Typengenehmigung nach der Euroklasse 6. VW, Audi und Mercedes verweisen deshalb auf den sogenannten unvermeidbaren Verbotsirrtum. Allerdings tragen die Hersteller die Beweislast.

Ein weiteres Argument der Hersteller ist, dass das Thermofenster Motorschäden verhindere. Aber auch da hat der EuGH im März sehr strenge Vorgaben gemacht. Nur ein drohender Motorschaden könne eine Abschalteinrichtung rechtfertigen. Höherer Wartungsaufwand oder stärkerer Verschleiß jedoch nicht.

Eine Sprecherin von VW sagte nach der Urteilsverkündung, VW habe in dem Motor EA 288 keine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut. Die Kläger würden ihre Prozesse auch nach neuer Verhandlung verlieren. Ähnlich äußerte sich Mercedes, das Unternehmen berief sich vor allem auf den Verbotsirrtum.

Die Anwaltskanzlei Goldenstein, die mehr als 50 000 Diesel-Kläger:innen vertritt, sagte dagegen, die Hürden für erfolgreiche Klagen seien enorm gesunken.

Az.: VIa ZR 335/21 u.a.