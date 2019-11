Diese Versicherungen brauchen Sie

Berufsunfähigkeit, Hausrat oder Pflege?

FR-Telefonaktion: Expertinnen und Experten erklärten unseren Lesern, welche Policen zu empfehlen sind und was Berufsanfänger, junge Eltern und Senioren beim Abschluss beachten sollten.

Berufsunfähigkeit, Wasserschaden in der Wohnung, Unfall beim Sport, Schaden am Handy - beinahe jedes Risiko lässt sich versichern. Doch welche Policen sind wirklich wichtig? Wo stecken die Tücken beim Abschluss eines Vertrages? Dazu berieten Expertinnen und Experten am FR-Lesertelefon. Eine Auswahl der Fragen und Antworten.

Ich ziehe mit meinem Partner zusammen. Was passiert mit den Doppel-Versicherungen?

Paare, die zusammenziehen, können die jüngere der beiden Privathaftpflichtversicherungen kündigen. Der Versicherungsschutz sowie der Beitrag werden dann angepasst. Klären Sie aber in jedem Fall die Modalitäten mit Ihrem Versicherer. Bei der Hausratversicherung ist man auf die Kulanz des Versicherers angewiesen, um den jüngeren Vertrag vor Ablauf der regulären Fristen kündigen zu können.

Welche Versicherungen benötigt mein Sohn im Rahmen seiner Ausbildung?

Für die Dauer der ersten Ausbildung sind Azubis und Studenten über die Eltern mitversichert. Dies betrifft meist die Haftpflicht- und Hausratversicherung. Studenten ohne eigenes Einkommen, oder mit einem Mini-Job bis 450 Euro, sind über die Gesetzliche Krankenversicherung der Eltern ebenfalls mitversichert. Sind die Eltern privat versichert, können sich Studierende günstig in einer gesetzlichen studentischen Krankenversicherung (KvdS) oder der privaten studentischen Krankenversicherung (PSKV) versichern.

Welche Versicherungen benötigen wir als junge Familie?

Ihr Kind ist beitragsfrei in der GKV, wenn beide Elternteile gesetzlich versichert sind. Ist einer der beiden privat versichert, hängt die beitragsfreie Mitversicherung in der GKV davon ab, wie viel der privat Versicherte verdient. Sind beide Partner in der PKV, kann das Kind auch nur privat zusätzlich versichert werden. Das Kind ist zudem automatisch über die Privathaftpflichtversicherung mitversichert, sofern keine Police im Single-Tarif besteht. Dies sollten Sie vor der Geburt prüfen und gegebenenfalls ändern. Hat man eine Familie zu versorgen, ist eine Risikolebensversicherung überlegenswert. Diese zahlt im Todesfall an die Hinterbliebenen.

Benötigt man eine Hausratversicherung?

Eine Hausratversicherung ist, je nach Leistungsumfang und Größe der Wohnfläche, bereits ab etwa 50 Euro jährlich erhältlich. Die Neuanschaffung von Möbeln und Geräten ist im Zweifel teurer.

Mein Mann hat eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Kann er den Vertrag verlängern?

Leider nein. Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit einer Berufsunfähigkeit. Es ist daher empfehlenswert, die eigene Arbeitskraft bis zum Rentenalter abzusichern.

Macht es mit 78 Jahren noch Sinn, eine Pflegeversicherung abzuschließen?

Bei einer Pflegetagegeldversicherung wären hier bereits rund 200 Euro monatlich fällig. Bei einer Pflegerentenversicherung besteht zudem das Problem, dass viele Anbieter nur bis zum 75. Lebensjahr versichern. Für einen 75-Jährigen beliefen sich die Beiträge dann auf rund 500 Euro monatlich – gezahlt würde aber erst ab Pflegegrad zwei.

Was ist ein „gleitender Neuwert“?

Der gleitende Neuwert innerhalb Ihrer Wohngebäudeversicherung bedeutet, dass bei einer Totalzerstörung der Immobilie die Versicherung den Wiederaufbau zu den jeweils aktuellen Baupreisen zahlt.

Wie wird die Elementarschadenversicherung berechnet?

Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft hat ein computergestütztes geografisches Zonierungssystem (ZÜRS) entwickelt, das das Hochwasserrisiko hinsichtlich der Häufigkeit wiederkehrender Schadensereignisse auf Jahresbasis darstellt. Fragen Sie bei Ihrer Versicherung nach und Sie bekommen für Ihr Grundstück die Risikoklasse mitgeteilt.

Ist unser Auto im Falle einer Überschwemmung versichert?

Meist sind Schäden durch unmittelbare Einwirkung auf das Fahrzeug bei Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Lawinen oder Vulkanausbruch durch die Kasko-Versicherung abgedeckt.

Unsere Versicherungspolicen sind schon einige Jahre alt. Wie oft sollten wir sie überprüfen?

Wenn Sie heiraten möchten, familiären Nachwuchs erwarten, umziehen oder gar ein Haus bauen, lohnt es sich, die Verträge zu prüfen und anzupassen. Aber auch ein veränderter Lebensstandard erfordert eine Anpassung der Versicherungsverträge: Ein jährlicher Check ist daher sinnvoll.

Kann ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung auch online abschließen?

Grundsätzlich ja. Die meisten Vergleichsportale sind allerdings nicht neutral. Vergleichen Sie also mit anderen Anbietern, die ebenfalls über eigene Websites verfügen. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung sollte man bis zum Eintritt ins Rentenalter abschließen und so lange man jung ist.

Ist die Fortführung der Unfallversicherung meiner betagten Mutter empfehlenswert?

Für aktive Senioren, die einem erhöhten Unfallrisiko unterliegen, kann es sinnvoll sein, eine bestehende Unfallversicherung fortzuführen. Ist Ihre Mutter weniger sportlich, erübrigt sich eine Unfallversicherung.

Benötigt man eine Handyversicherung?

Nein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Hausratversicherung, ob das Gerät durch den laufenden Vertrag abgedeckt ist.

Ich bin beruflich selbstständig. Soll ich von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung wechseln?

Für junge Menschen und Besserverdiener ist die Private meist preiswerter und bietet bessere Leistungen. Alter und Gesundheitszustand, mit Blick auf die späteren Beiträge, sollten Sie aber ebenfalls berücksichtigen. Ein Zurück in die GKV ist dann kaum mehr möglich.

Benötigen wir eine Versicherung für unseren Hund?

Eine Tierhalterhaftpflichtversicherung ist empfehlenswert. Als Tierhalter sind Sie so gegen Gefahren, die vom Vierbeiner ausgehen, versichert. Ebenso Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn, die ihn beaufsichtigen.

Die Expertinnen

Özge Kalkandelen ist Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Sie ist als Vorsorgespezialistin bei der HUK-Coburg in Frankfurt tätig. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen bei Kfz-, Sach- und Personenabsicherungen.

Kim Paulsen ist als Pressereferent beim Bund der Versicherten tätig. Zuvor arbeitete der geprüfte Versicherungsfachmann und Kaufmann für Versicherungen und Finanzen als Berater, ebenfalls beim Bund der Versicherten.

Katharina Lawrence ist Juristin im Fachbereich Finanzdienstleistungen der Verbraucherzentrale Hessen. Im Beratungszentrum Frankfurt ist sie spezialisiert auf Altersvorsorge und Versicherungen, mit den Schwerpunkten Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.