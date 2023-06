Diebstähle im Supermarkt: Studie zeigt verheerende Auswirkung gestiegener Preise

Von: Max Müller

Nirgendwo wird die Inflation greifbarer als im Supermarkt. Eine (mögliche Folge): Es wird mehr geklaut. Dabei gehen die Diebstähle nicht nur auf das Konto der Kunden.

Köln – 3,7 Milliarden Euro fehlen dem deutschen Handel aus dem Jahr 2022 wegen Diebstählen. Eine beachtliche Zahl – immerhin sind das 15 Prozent mehr als 2021. Sprechen möchte darüber trotzdem niemand. Ob Edeka, Rewe, Aldi oder Lidl: Alle Anfragen von IPPEN.MEDIA laufen ins Leere. Man äußere sich grundsätzlich nicht zu dem Thema, heißt es.

Frank Horst weiß, warum das so ist. „Das Thema Ladendiebstahl ist sehr negativ belegt. Da halten sich die Unternehmen in ihrer Kommunikation seit jeher zurück“, sagt der Leiter des Bereichs Inventurdifferenzen beim Kölner Handelsinstitut EHI unserer Redaktion. Dabei würden exakte Zahlen zur Diebstahlstatistik angesichts der Diskussion um steigende Preise, erodierende Mittelschicht und „gefühlte“ Inflation endlich einmal Licht ins Dunkle bringen.

Wie sehr lassen die Preise Menschen denn nun wirklich verzweifeln? Die Vermutung liegt nahe, dass im Supermarkt mehr gestohlen wird. Europaweit machen gestiegen Lebensmittel-Diebstähle Schlagzeilen. In Frankreich und Großbritannien wird teilweise Butter, Käse und Fleisch mit einem Chip gesichert. Ein Vorgehen, das man eher aus Bekleidungsgeschäften kennt.

Diebstahl im Supermarkt: Riesige Dunkelziffer

Und in Deutschland? Auch die Ende März veröffentlichte Kriminalstatistik nährt den Verdacht, dass es einen Zusammenhang zwischen Inflation und Diebstählen gibt. Demnach gab es 2022 – das Jahr, in dem der Ukraine-Krieg begann und der Energiekrise – 345.000 Ladendiebstähle. Das sind 34,3 Prozent mehr als 2021. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. „Wir haben eine riesige Dunkelziffer. Höchstens 1,5 Prozent aller Diebstähle werden erkannt“, sagt Horst. Das sind über 20 Millionen Diebstähle pro Jahr.

Umso spannender sind die Zahlen, die das EHI an diesem Dienstag veröffentlichte. Denn Horst und seine Kollegen schauen nicht auf die Diebstähle, die zur Anzeige gebracht werden. „Wir beziehen uns auf die Jahresinventuren, die wir bei den Unternehmen anfragen. Also ganz konkret: Waren in welchem Wert fehlen am Jahresende? Das rechnen wir dann für ganz Deutschland hoch und können so eine Aussage darüber treffen, wie viel in einem Jahr gestohlen wurde.“

15 Prozent mehr Diebstähle im Einzelhandel

Das Ergebnis: In deutschen Supermärkten, Baumärkten, Bekleidungsgeschäften usw. wurden 2022 insgesamt 15 Prozent mehr Diebstähle verzeichnet als noch 2021. Man muss jedoch genau hinschauen. „Wir fragen auch nach, wer für die Inventurlücke verantwortlich ist. Die ist nämlich nur zur Hälfte durch Kundendiebstähle zu erklären“, erklärt Horst. „Dazu kommen 20 Prozent Mitarbeiterdiebstähle. Weitere 20 Prozent fehlen wegen organisatorischer Fehler, zum Beispiel durch den Verderb von Lebensmitteln. Die letzten zehn Prozent gehen auf Diebstähle externe Servicemitarbeiter – also Putzkräfte und Menschen, die die Regale befüllen – und Lieferanten zurück.“

Sind die gestiegenen Diebstähle also tatsächlich eine direkte Folge der Inflation? Experte Horst meint: „Inwieweit der ‚gewöhnliche‘ Kundendiebstahl gestiegen ist, lässt sich nur schwer ermitteln. Wir sind wertmäßig aktuell wieder auf dem Vor-Corona-Niveau.“ Dass aufgrund der Inflation mehr Menschen klauen, werde zwar vielfach beobachtet, speziell im Lebensmittelhandel, aber nicht durchgängig in allen Branchen. „Die Datenlage lässt dies zwar vermuten, aber noch nicht sicher ableiten“, sagt Horst.

Corona-Pandemie beeinflusst die Diebstahl-Statistik

Denn klar ist auch, dass die Rahmenbedingungen sich im betreffenden Zeitraum radikal geändert haben. Immerhin hatte Corona den deutschen Einzelhandel 2021 fest im Griff, wogegen im Folgejahr großflächig gelockert wurde. Das hat zumindest die polizeiliche Statistik indirekt beeinflusst, erklärt Horst. Denn: „Rund 80 Prozent der Ladendiebstähle werden durch Detektive angezeigt. 2021 gab es wegen der Corona-Pandemie sehr viele Ladenschließungen, weswegen auch viele Detektive eingespart wurden. Das hat die Zahl der angezeigten Fälle natürlich gedrückt. Dass 2022 wieder mehr Ladendiebstähle in der Statistik auftauchen, ist somit auch maßgeblich damit zu erklären, dass mit dem Ende der Pandemie-Beschränkungen wieder mehr Ladendetektive unterwegs sind.“

Zu den beliebtesten Diebstahlobjekten gehören laut EHI Akkus, LED-Lampen, Rasierklingen, Spirituosen, Babynahrung, Kaffee, dekorative und pflegende Kosmetik sowie Tabak. Das wissen natürlich auch die Handelsketten – obwohl sie ungern darüber sprechen. 1,45 Milliarden Euro haben die Händler 2022 für Präventionsmaßnahmen wie Artikelsicherung, Kameraüberwachung oder Detektiveinsätze ausgegeben. Fast jedes sechste Unternehmen hat laut EHI seine Ausgaben erhöht.