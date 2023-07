Die Zahlentricksereien der AfD

Von: Stephan Kaufmann

Wohnhaus in Barcelona: 75 Prozent der Spanierinnen und Spanier leben in den eigenen vier Wänden. © imago

Wie die Rechten aus der Armut in Deutschland ein Argument gegen die EU machen.

Die Partei Alternative für Deutschland (AfD) ringt um ihre Position zur Europäischen Union. Lange forderte die AfD eine „geordnete Auflösung“ der EU oder den Austritt Deutschlands. Inzwischen löst sie diese Position langsam auf, auch weil die Bedeutung Europas für Deutschland einfach zu groß ist. Dennoch hetzt sie weiter gegen die EU mit dem Argument, Deutschland sei die „Melkkuh“ Europas – zum Beispiel auf der Internetseite der AfD-Fraktion Sachsen: „Deutsche ärmer als die meisten EU-Bürger – Nein zur Transferunion“, schrieb sie dort im April.

Ihre Forderung untermauert sie mit Zahlen. Doch ihre Argumentation geht nicht auf – selbst wenn man die gigantischen ökonomischen Vorteile beiseite lässt, die die EU den deutschen Unternehmen beschert. Vielmehr zeigt sich, wie locker die Partei mit Fakten umgeht.

„Laut einer aktuellen Studie der Bundesbank sind die Deutschen deutlich ärmer als viele andere EU-Bürger“, schreibt die AfD. „Danach besitzen die ostdeutschen Haushalte ein Netto-Medianvermögen von 43 000 Euro. Wohlhabender sind dagegen z. B. Italiener und Spanier. Sie haben ein Vermögen von 150 000 Euro beziehungsweise 122 000 Euro angehäuft.“

Schon zu Beginn finden sich hier zwei argumentative Kunstgriffe. Im ersten Satz wird die Überschrift „Deutsche ärmer als die meisten EU-Bürger“ relativiert zu „ärmer als viele andere EU-Bürger“. Im zweiten Satz werden dann nicht die deutschen, sondern die ostdeutschen Vermögen als Maßstab genommen. Das ist nicht ganz seriös. Schließlich liegen die Medianvermögen im Westen bei 128 000 Euro, für ganz Deutschland ergeben sich also laut Bundesbank 107 000 Euro.

Wie kommen die dennoch höheren Vermögen im Süden Europas zustande? Im Wesentlichen durch den breiteren Immobilienbesitz. 75 Prozent der Spanier:innen und 72 Prozent der Italiener:innen leben in den eigenen vier Wänden und haben daher von dem Immobilienboom profitiert. In Deutschland verfügt nur rund die Hälfte über Immobilieneigentum – und in Ostdeutschland noch weniger, was die sehr geringen Vermögen dort zu einem großen Teil erklärt.

Das Eigenheim ist für die Menschen im Süden allerdings kein frei verfügbarer Reichtum, sie müssen darin wohnen und brauchen diese Sicherheit dringend. Denn als Mieter:in ist man dort schnell ruiniert, das Grundeigentum ist anspruchsvoll, die Löhne oft gering und der soziale Wohnungsmarkt winzig. Ergebnis: Laut EU-Statistikamt Eurostat sind in Spanien 42 Prozent der Mieterhaushalte durch Wohnungskosten überbelastet – müssen also mehr als 40 Prozent ihres verfügbaren Nettoeinkommens fürs Wohnen ausgeben. In Italien liegt diese Quote bei 28 Prozent – in Deutschland bei 20 Prozent. Das ist skandalös viel, aber weniger als im Süden.

Dazu kommt, dass in Südeuropa die gesamte Einkommenssituation deutlich prekärer ist als hierzulande und die soziale Absicherung insgesamt schwach. So betrugen die Sozialausgaben pro Kopf in Deutschland im Jahr 2020 laut Eurostat 12 600 Euro. In Italien waren es rund 25 Prozent weniger, in Spanien sogar 43 Prozent. Kein Wunder ist es daher, dass in diesen Ländern ein Fünftel der Bevölkerung als offiziell armutsgefährdet gilt, was dort ein Jahreseinkommen von weniger als 11 000 Euro bedeutet.

Die Armut in Südeuropa wäre ein Anlass, von den dortigen Regierungen Reformen zu fordern. Aber das ist nicht das Feld der AfD, sie will auf etwas anderes hinaus: „Diese Zahlen zeigen: Die Deutschen profitieren keineswegs von der EU...Deutschland ist eher die Melkkuh Europas und muss hart erarbeitetes Geld in reichere EU-Länder transferieren.“

Das mit dem „reicher“ stimmt natürlich nicht. Deutschlands Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist mit 3870 Milliarden Euro doppelt so groß wie das italienische und zwei Drittel größer als das spanische. Das BIP pro Kopf liegt ebenfalls viel höher – was der AfD dann auch auffällt: „Als stärkste Wirtschaftskraft Europas müssten die Deutschen eigentlich über die höchsten Vermögen verfügen. Laut Global Wealth Report haben uns allerdings in der EU fast alle Nationen überholt, bis auf die Osteuropäer. Das gleiche Dilemma bei der Rente: Kaum ein EU-Land hat ein so hohes Renteneintrittsalter und ein so niedriges Rentenniveau wie wir.“

Hier nennt die AfD einen wichtigen Punkt: Deutschland ist ein reiches Land, aber viele Menschen sind arm und haben kaum Vermögen, was auch die Durchschnittsvermögen drückt. Das liegt aber weniger an Deutschlands Beiträgen an die EU, die gerade mal 0,6 Prozent des deutschen BIP ausmachen. Sondern an der Verteilung innerhalb Deutschlands, die bei den Vermögen so ungleich ist wie in fast keinem anderen Industrieland. So konzentriert sich der Reichtum bei den oberen zehn Prozent, denen laut konservativen Schätzungen 56 Prozent des Gesamtvermögens gehört. Die ärmere Hälfte der Deutschen hat fast kein Vermögen oder Schulden.

Das kann man allerdings kaum der EU anlasten, ebenso wenig wie die Armut der deutschen Rentner:innen. Doch die AfD wehrt sich weiter strikt gegen Reichensteuern und Erbschaftssteuern und gegen jede Form der Umverteilung. Statt dessen hetzt sie gegen die EU: „Das Umverteilungs- und Bürokratiemonster EU muss grundlegend reformiert werden. Wenn diese Reform scheitert, darf auch ein Verlassen des Staatenbundes kein Tabu mehr sein.“