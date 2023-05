Die Politik gewinnt

Von: Hannes Koch

Teilen

Vor 150 Jahren erstreikten Drucker die erste Regelung, die als Flächentarifvertrag gilt. Heute bedarf dieses Instrument politischer Unterstützung.

Im Jahr 1873 wollte eine frühe Gewerkschaft den reichsweiten Lohn von 19,80 Mark pro Woche für Arbeiter in Druckereien durchsetzen. Es wurde gestreikt, der Anführer kam vorübergehend ins Gefängnis, viele Fabriken sperrten die Beschäftigten aus, schließlich einigte man sich auf den ersten Vorläufer des modernen Flächentarifvertrages. Dass das Instrument heute immer noch wirksam ist, zeigt auch eine spektakuläre Ankündigung der Industriegewerkschaft Metall. Sie will bald die Vier-Tage-Woche durchsetzen.

Das ist aber nur eine Facette des großen Bildes. Der geregelten Vier-Tage-Woche könnte in anderen Branchen und Firmen dann die ungeregelte Sieben-Tage-Woche gegenüberstehen. Wer etwa als selbstständiger Fahrer beim Lieferservice arbeitet, schuftet häufig viel länger für viel weniger Geld. Von der Individualisierung aller Lebensbereiche bleiben auch die traditionellen Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften nicht verschont. Ihre Attraktivität für Mitglieder lässt nach, wodurch auch die Bindungswirkung der Flächentarifverträge erodiert.

Dieser Prozess ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass die Politik aktiv wurde. Die Untergrenze definiert der gesetzlich festgelegte Mindestlohn, nicht mehr das System der Tarifverträge. Und die nächsten Schritte werden kommen: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will in Kürze einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem Firmen verpflichtet werden könnten, einen einschlägigen Tarifvertrag anzuerkennen, wenn sie öffentliche Aufträge erhalten wollen. Diskutiert wird außerdem darüber, mehr Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu klären.

Erstmal läuft das auf eine Schwächung der Sozialpartnerschaft zwischen Gewerkschaften und Firmenverbänden zugunsten der Politik hinaus. Vielleicht hilft der Staat aber auch, die Sozialbeziehungen zu stabilisieren. Immerhin sind Hoffnungszeichen zu sehen. Manchen Gewerkschaften gelingt es wieder, Mitglieder zu gewinnen. Wenn das klappt, könnte die Politik das Niveau ihrer Unterstützung auch wieder senken.