„Die Bevölkerung muss etwas davon haben“

Von: Joachim Wille

Teilen

Engagierte Debatte beim Forum Entwicklung im voll besetzten Frankfurter Haus am Dom. Michael Schick (5) © Michael Schick

Fachleute diskutierten beim „Forum Entwicklung“, wie eine faire Energiepartnerschaft mit afrikanischen Staaten bei der Produktion von grünem Wasserstoff aussehen könnte und welche Chancen das den Ländern bietet.

Lüderitz könnte das neue Dubai werden“, glaubt Stefan Liebing. Die Hafenstadt in Namibia, so die Vision des Afrika-Kenners, bietet sich als eines der Zentren für die neue Energiebranche an, die den Ländern von Europas Nachbarkontinent Wohlstand bringen könnte. In der Nähe sind große Solar- und Windparks geplant, und der dort gewonnene, billige Ökostrom soll zur Herstellung von grünem Wasserstoff und seinen Umwandlungsprodukten wie Ammoniak genutzt werden, um sie dann per Tankschiff auch nach Europa zu exportieren. Hier könne die nächste, diesmal „grüne OPEC“ entstehen, so Liebing.

Die richtige Strategie für eine Kontinent, in dem 600 Millionen Menschen, also 40 Prozent der Bevölkerung, selbst noch keinen Zugang zur Stromversorgung haben? Liebing ist überzeugt davon. Er meint: Nur wenn Länder wie Namibia, Angola oder Mauretanien mit guten Voraussetzungen für erneuerbare Energien mit der Wasserstoffwirtschaft zusätzliche stabile Einnahmen generieren, sind sie zukünftig in der Lage, auch für die eigene Bevölkerung auf dem Land eine regionale Stromversorgung aufzubauen.

Kritische Stimmen zu Mega-Projekt in Namibia

Liebing ist Chef des Projektentwicklers Conjuncta in Hamburg, der auf den Gebieten Energie, Infrastruktur und Chemie tätig ist; bis vor kurzem war er auch Vorsitzender des Afrikavereins der deutschen Wirtschaft. Er, dessen Firma unter anderem milliardenschwere Wasserstoffprojekte in Mauretanien und Angola vorantreibt, warb für seine Position jetzt beim „Forum Entwicklung“ zum Thema „Energie aus Afrika – Wie gelingt eine Partnerschaft auf Augenhöhe?“, das von Frankfurter Rundschau, hr info und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Entwicklung (GIZ) veranstaltet wird.

Harten Widerspruch erntete er dabei nicht. Eine Mahnung allerdings trugen alle anderen in der von FR-Wirtschaftschef Tobias Schwab moderierten Runde vor: Bei Mega-Projekten, wie sie für eine globale Wasserstoff-Wirtschaft nötig sind, müsse die Bevölkerung vor Ort unbedingt eingebunden werden. Sonst drohten Mega-Flops, warnte zum Beispiel die Grünen-Politikerin Bärbel Höhn.

Sie war im vorigen Jahr in ihrer Funktion als „Energiebeauftragte für Afrika“ des Bundesentwicklungsministeriums in Namibia. Höhn berichtete über kritische Nachfragen von dort zum Lüderitz-Wasserstoff-Plan, der auch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vorangetrieben wird. „Ein Politiker der Regierungspartei fragte: Was hat mein Dorf denn von dem Projekt?“ Und einer aus der Opposition habe, in Anspielung auf die weitverbreitete Korruption, geunkt: „Wohl wieder so eine Geschichte, bei der sich Leute die eigenen Taschen voll machen.“

In der Wasserstoff-Produktion sollten Jobs für Einheimische entstehen

Es sei deswegen zentral, dafür zu sorgen, dass „die Menschen vor Ort profitieren“, etwa, indem Arbeitsplätze nicht nur für eingeflogene Experten, sondern auch für Einheimische entstehen, und das unter anderem, indem frühzeitig Ausbildungsplätze für junge Leute geschaffen werden. „Die müssen, wenn die Anlagen stehen, die Jobs dort machen können“, forderte die ehemalige NRW-Ministerin und langjährige Bundestagsabgeordnete Höhn.

Die Grüne betonte jedoch, neben den Wasserstoff-Projekten mit ihrer starken Exportorientierung dürfe der Aufbau einer „dezentralen grünen Energieversorgung“ für die Menschen nicht ins Hintertreffen geraten.

Ein Modell, wie das nachhaltig funktionieren kann, präsentierte beim Forum im Frankfurter Haus am Dom der Gründer von „Africa Greentec“, Torsten Schreiber. Dessen 2016 gegründetes Sozialunternehmen aus dem hessischen Hainburg elektrifiziert abgelegene Regionen in Subsahara-Afrika, etwa in Senegal, Niger und Mali, in dem es dort „Solartainer“ aufstellt. Diese per Crowdfunding finanzierten Anlagen liefern mit Photovoltaik-Paneelen und Batteriespeicher Energie, um in örtlichen Netzen jeweils 5000 Menschen und auch kleine Gewerbe Tag und Nacht mit Elektrizität zu versorgen.

Dezentrale Energieversorgung schafft Wertschöpfung

Dabei geht es nicht nur um Beleuchtung oder Strom fürs Handy, sondern auch um bessere Einkommensmöglichkeiten – in Betrieben wie Schreinereien oder Nähereien, die viel effizienter arbeiten könnten. Oder in der Landwirtschaft, wo Felder bewässert oder Produkte gekühlt werden können, was mehr Profit beim Verkauf auf den Märkten bringt.

Schreiber machte deutlich, wie wichtig solche besseren Lebensperspektiven sind. Übrigens auch für Europa, das mit zunehmenden Migrationsbewegungen konfrontiert werden wird. „70 Prozent der jungen Leute dort wollen weg.“ Sie bleiben nur, wenn es zu Hause besser wird.

Trotzdem: Schreiber ist niemand, der nur den dezentralen Lösungen eine Berechtigung zuschreibt. „Es gibt starke Argumente für beides“, sagte er, also für seine Solartainer ebenso wie für die Wasserstoff-Megafabriken.

Eine Position, die auch GIZ-Experte Mike Enskat teilte. Er verwies darauf, dass die Entwicklungsorganisation bereits seit zwei Jahrzehnten in Afrika erfolgreich erneuerbare Energien fördert, vielfach auch in dezentralen Projekten. Dies erweitere sich nun. Seit zwei, drei Jahren sei der Wasserstoff hinzugekommen. Die GIZ setzt dazu im Auftrag der Bundesregierung entsprechende Kooperationen mit Ländern wie Ägypten und Namibia um.

Die GIZ will Regierungen in Afrika für Verhandlungen mit Investoren fit machen

Beim Thema Wasserstoff gebe es eine „Goldgräberstimmung“, berichtete Enskat. Aufgabe der GIZ sei es hier unter anderem, die Regierungen der künftigen Produktionsländer „fit zu machen“, um in Gespräche mit den Projektierern und Investoren einsteigen zu können, also mit Leuten wie dem Mitdiskutanten Liebing. Ziel der GIZ ist es, sowohl die Energiewende des Partnerlandes zu stärken als auch die zukünftige Energieversorgung Deutschlands mit grünen Energieträgern sicherzustellen.

Derzeit importiert Deutschland, obwohl lange Energiewende-Vorreiter, immer noch zwei Drittel der hier verbrauchten Gesamtenergie, und zwar vor allem in Form von Erdöl, Erdgas und Kohle. Wenn es bis 2045 klimaneutral werden will, wird es ohne Importe grüner Energie wohl nicht gehen. Da waren sich beim Forum alle einig. Fragt sich nur, wie stark die Abhängigkeit vom Ausland durch mehr Energieeffizienz und heimische Wind- und Solarkraftwerke gesenkt werden kann. Und wie die Kooperation mit der „grünen Opec“ dann aussehen wird.

Mike Enskat, GIZ-Experte für Energie: „Länder wie Namibia und Mauretanien haben erkannt, dass mit dem Green Deal in Europa eine große Nachfrage nach Wasserstoff entsteht.“ © Michael Schick

Bärbel Höhn, Energiebeauftagte für Afrika: „Fast 600 Millionen Menschen in Afrika haben keinen Zugang zu Strom. Und 90 Prozent davon © Michael Schick

Stefan Liebing, Geschäftsführer der Conjuncta GmbH: „Es entsteht gerade ein ganz neues inter- nationales System der Energieversorgung. Die Frage ist: Schafft Deutschland es, sich gut zu positionieren?“ © Michael Schick

Torsten Schreiber, Gründer von Africa Greentec: „Wir arbeiten Bottom-up. Das heißt, dass bei uns der Präsident als letztes drankommt, wenn es um Verträge zur Elektrifizierung von Dörfern geht.“ © Michael Schick

Logo der Podiumsreihe „Forum Entwicklung“ © FR