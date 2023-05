Deutschlandticket: In diesen Regionen gibt es Ermäßigungen für Bürgergeld-Empfänger

Von: Patricia Huber

Das Deutschlandticket ist besonders für Sozialhilfeempfänger nicht erschwinglich. Manche Länder und Kommunen haben daher ein spezielles Angebot.

München – Endlich ist es da: das Deutschlandticket. Seit dem 1. Mai kann damit nun der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) für nur 49 Euro pro Monat genutzt werden. Klingt erst einmal unschlagbar günstig – doch zahlreiche Menschen in Deutschland müssen genaustens ihre Ausgaben planen. Gerade bei Bürgergeld-Beziehern schlagen die 49 Euro stark zu Buche. Schließlich sind im Regelsatz nur 45,02 Euro für Verkehr und Mobilität vorgesehen.

Bürgergeld: Wo es das Deutschlandticket günstiger gibt

Besonders von Sozialverbänden wurde das stark kritisiert. „Der Preis von 49 Euro, den die Ampel und die Bundesländer für das Ticket veranschlagen, ist für viele Menschen nicht finanzierbar“, kritisierte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Manche Bundesländer haben auf diese Kritik bereits reagiert. In einigen soll es schon bald spezielle Tickets für Sozialhilfeempfänger geben.

So beispielsweise in Hessen. Dort soll es ab Anfang August ein günstigeres Deutschlandticket zu kaufen geben. 31 Euro soll das vergünstigte Ticket dann kosten, wie das Verkehrsministerium in Wiesbaden erklärte. Die günstigere Version sei für Menschen, die Bürgergeld, Sozialgeld oder Wohngeld erhielten.

Noch günstiger können finanziell schwächer gestellte Menschen aus Nürnberg künftig Bus, Bahn & Co. fahren. Dort wird das bisherige Sozialticket auf das Deutschlandticket umgestellt. Der Preis beträgt dann 19 Euro für den gesamten deutschen ÖPNV.

Für Bürgergeld-Empfänger ist das 49-Euro-Ticket zu teuer. Daher müsste eine andere Lösung her, fordern Sozialverbände. © IMAGO / Eibner / Christian Ohde

Deutschlandticket-Flickenteppich: Forderungen nach einheitlichem Sozialticket

Doch mit den verschiedenen Lösungen der Länder und Städte entsteht in Deutschland ein Sozialticket-Flickenteppich. Auch „Pro Bahn“ warnt hier vor Chaos. „Die Politik muss grundlegende Regeln für das 49-Euro-Ticket finden, die bundesweit angewendet werden können und von allen Nutzern leicht zu verstehen sind“, sagte der Ehrenvorsitzende des Verbandes, Karl-Peter Naumann, den Zeitungen Funke Mediengruppe.

Auch Schneider findet die derzeitige Lösung „unfair“. „Ob man ein günstigeres Ticket bekommt, wenn man Transferleistungen bezieht, hängt leider vom Wohnort und der jeweiligen Landesregierung ab.“ Er fordert ebenfalls ein bundesweites Sozialticket. (ph)