Deutsche Wirtschaft schrumpft

Von: Stefan Winter

Der Arbeitsmarkt soll trotz schrumpfender Wirtschaft stabil bleiben. © Axel Heimken/dpa

Die deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten eine stärkere Rezession für 2023. Auch in den kommenden beiden Jahren prognostizieren sie nur ein leichtes Wachstum.

Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr nach Meinung der großen Forschungsinstitute spürbar schrumpfen. Mit rund einem halben Prozent Rückgang rechnen sie 2023 und nur leichtem Wachstum in den nächsten beiden Jahren. „Anders als bislang erwartet, dürfte die Erholung in der zweiten Jahreshälfte ausbleiben“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Donnerstag in Berlin. „Die Abkühlung setzt sich fort, in nahezu allen Branchen steht die Tendenz auf Flaute.“ Der Arbeitsmarkt soll dabei aber stabil bleiben.

Im Frühjahr waren die meisten Fachleute noch optimistisch, dass die Rezession der Wintermonate eine kurze Episode bleiben würde. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung – die sogenannten Wirtschaftsweisen – sagte im März 0,2 Prozent Wachstum voraus, kurz danach setzte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) seine Prognose auf 0,4 Prozent herauf. Doch steigende Zinsen und schwache Konjunktur zum Beispiel in China bremsen vor allem die Industrie.

Stützt der Konsum?

Das zeigt sich auch an den Zahlen zur Industrieproduktion, die das Statistische Bundesamt am Donnerstag veröffentlichte. Sie ging im Juli gegenüber Juni um 1,8 Prozent zurück, bei Investitionsgütern gab es sogar ein Minus von fast drei Prozent. Bei den energieintensiven Betrieben fällt vor allem der Rückgang im Jahresvergleich auf: Hier ging die Produktion gegenüber dem Juli 2022 um weitere rund elf Prozent zurück, obwohl sie damals schon geschrumpft war. „Alles in allem dürfte die Produktion im dritten Quartal 2023 zurückgehen und in den Folgequartalen wieder moderat expandieren“, schreibt IWH-Experte Oliver Holtemöller in einer Analyse.

Vor allem wegen der Schwäche der Industrie haben sich die Aussichten für die Gesamtwirtschaft eingetrübt. So erwartet das Ifo-Institut für dieses Jahr eine um 0,4 Prozent schrumpfende Wirtschaftsleistung, das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) und das Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW) rechnen mit 0,5 Prozent. Vor einigen Wochen hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) noch mit der Prognose Schlagzeilen gemacht, dass Deutschland mit 0,3 Prozent Schrumpfung rechnen müsse – als einziges unter gut 20 untersuchten Ländern.

Die gute Nachricht: Der Arbeitsmarkt soll dabei robust bleiben. In diesem und dem nächsten Jahr dürfte die Arbeitslosenquote leicht erhöht sein, danach soll sie wieder zurückgehen. Gleichzeitig sind die Löhne spürbar gestiegen. Deshalb sind die Forscherinnen und Forscher optimistisch für den Konsum als Konjunkturstütze.