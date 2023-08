Deutsche Wirtschaft in der Krise: „Andere Länder sind experimentierfreudiger“

Von: Tobias Schwab

Wertvolle Rohstoffe: Eine Frau blickt in einem Recyclingbetrieb auf die Innereien eines Smartphones.

Ökonom Wolfgang Kessler über Kassandrarufe aus der Wirtschaft, klimaverträgliches Wachstum, die deutsche Angst vor Veränderung und beispielhafte Initiativen aus anderen Ländern.

Auch im Ruhestand ist Wolfgang Kessler eng getaktet. Der langjährige Chefredakteur von „Publik Forum“ ist als Autor produktiv, verfolgt immer wieder ein neues Buchprojekt, hält als Ökonom Vorträge und ist auch ehrenamtlich aktiv. Nach einer Schicht im Weltladen von Bad Nauheim nimmt er sich Zeit für ein Gespräch.

Herr Kessler, das deutsche Bruttoinlandsprodukt stagniert. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sieht Deutschland wirtschaftlich auf der Verliererstraße. Machen auch Sie sich Sorgen um die deutsche Wirtschaft und das Wachstum?

Ich finde, die deutsche Gesellschaft ist so reich und wirtschaftet auf einem so hohen Niveau, dass man sich in Zeiten der Klimakrise und der Übernutzung natürlicher Ressourcen nicht über einen Rückgang um 0,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufregen sollte. Wenn wir über Wachstum reden, müssen wir das zusammen mit den Folgen für Klima und Umwelt diskutieren.

Der Kapitalismus brauche Wachstum so wie der Mensch die Luft zum Atmen, heißt es. Wie entkommen wir der Wachstumsfalle?

Ich gebe zu, das ist ein schwieriges Unterfangen. Und in diesem Wirtschaftssystem kommen wir aus meiner Sicht nicht komplett aus dem Wachstumszwang heraus. Aber wir müssen insgesamt klimaverträglicher und ökologischer wirtschaften.

Müssten wir uns nicht tatsächlich auf weniger einstellen, darauf dass die Wirtschaft schrumpft, weil wir die Grenzen des Wachstums längst überschritten haben?

Bei einem Schrumpfen der gesamten Wirtschaft käme es zu harten Verteilungskämpfen und einer tiefen sozialen Krisen, die die Gesellschaft noch stärker erschüttern würden. Notwendig ist deshalb ein neues Verhältnis von Mehr, Weniger und Veränderung.

Können Sie das konkreter machen?

Wachsen müssen erneuerbare Energietechniken, Speichertechnologien, Wasserstoffwirtschaft, öffentlicher Verkehr – das schafft Arbeit und befreit uns langfristig aus der fossilen Falle. Wir brauchen dafür weniger Autos auf den Straßen, weniger Tiere auf den Weiden, weniger Flächenfraß und weniger spekulative Finanzwirtschaft, die niemals nachhaltig sein wird. Konsumwirtschaft und Landwirtschaft sollten klimaverträglich umgebaut werden.

Wo sehen Sie da die größten Baustellen und Potenziale?

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat vorgerechnet, dass die in deutschen Haushalten ungenutzt in Schubladen liegenden Laptops und Smartphones genug Rohstoffe bieten, um die Herstellung neuer Geräte auf zehn Jahre zu sichern. Wir müssen im Recycling viel besser werden, die Kreislaufwirtschaft stärken, langlebigere Güter produzieren und auch die Second-hand-Nutzung fördern. Der Übergang von Quantität zur Qualität in der Konsumwirtschaft ist überfällig.

Eine gewaltige Herausforderung.

Die uns aber nicht erspart bleiben wird. Uns kommt dabei aber zugute, dass wir einen Mangel an Arbeitskräften haben. Wir können die Wirtschaft jetzt also umbauen, ohne eine Massenarbeitslosigkeit befürchten zu müssen.

Dennoch würde ein solcher Umbau tief in das Leben vieler Menschen eingreifen.

Deshalb kommt es darauf an, dass es sozial gerecht geschieht. Die Privilegien der Wohlhabenden müssen dabei beschnitten und die unteren Einkommensgruppen gestärkt werden. Und es gilt, bei jeder Maßnahme das Ziel gut zu erklären. Das ist der Regierung beispielsweise beim Heizungsgesetz ganz und gar nicht gelungen. Dinge, die dann einmal beschlossen ist, müssen schließlich auch konsequent umgesetzt werden, ohne sich um das Geschrei zu scheren.

Spielt bei den tiefgreifenden Transformationsprozessen nicht auch die Angst vor Veränderung eine große Rolle?

Das ist in der Tat wohl ein Stück weit die deutsche Mentalität. Mein Eindruck ist, viele Menschen wollen, dass sich etwas verändert, aber nur unter der Bedingung, dass für sie alles beim Alten bleibt. Es wird hierzulande auch vieles zerredet, anstatt schnell zu handeln.

Andere Länder sind da mutiger?

Jedenfalls erkenne ich da oft mehr Experimentierfreude, auch dezentral einfach mal etwas auszuprobieren. Das hat bei uns wenig Tradition.

Was können wir von anderen lernen?

Es gibt da schöne Beispiele wie die Baltic Sea Card der finnischen Aland-Bank. Wer mit dieser Kreditkarte zahlt, erhält monatlich mit dem Kontoauszug auch eine Berechnung des ökologischen Fußabdrucks seiner Käufe. Und eine App des Instituts zeigt den Kunden alternative Einkaufsmöglichkeiten mit einem geringeren Ausstoß an Treibhausgasen an. Ein Modell, das Mastercard jetzt auch für andere Länder übernehmen will.

Da bleibt es allerdings den Verbraucher:innen überlassen, ob sie freiwillig ihren Konsum umstellen und mehr für umweltfreundlichere Produkte zahlen. Wirkungsvoller wären starke Preissignale für alle.

Auch da machen uns andere Staaten etwas vor. Während der CO2-Preis bei uns zurzeit bei 30 Euro pro Tonne liegt und im kommenden Jahr auf 40 Euro steigen soll, sind es in der Schweiz umgerechnet 120 Euro.

Heizen wird damit richtig teuer.

Ja, das ist das intendierte Signal. Gleichzeitig erhält seit 2008 jeder, eingeschlossen auch Kinder, aus dem CO2-Preis-Aufkommen im Sommer einen Scheck, 2023 sind das umgerechnet 95 Euro gewesen. Das ist eine Umverteilung von Energieverschwendern hin zu Menschen, die das Klima schützen. In der Schweiz entsteht jetzt fast kein Neubau mehr, der noch fossil beheizt wird.

Beim Blick auf den ökologischen Fußabdruck wird oft unterschlagen, dass die Umweltkosten unseres Konsums vor allem auch in Ländern des globalen Südens entstehen, in denen wir produzieren lassen.

Der hohe Preis der Globalisierung, unseres billigen Wohlstandes ist inzwischen überall sichtbar. Er geht zulasten von Umwelt und Klima, aber auch von schlecht bezahlten und ausgebeuteten Arbeitskräften. Die Alternative liegt in einem Welthandel, der auf Regeln für Fairtrade und einer nachhaltigen Ökonomie beruht. Deshalb sind beispielsweise Vorhaben wie ein Klimazoll an den Grenzen der Europäischen Union und ein EU-Lieferkettengesetz so wichtig. Sorgfaltspflichten für Unternehmen bieten die Chance, die Wirtschaft weltweit mit der Achtung der Menschenrechte in Einklang zu bringen.

Herr Kessler, bei allen Kassandrarufen aus der hiesigen Wirtschaft, was macht Ihnen Hoffnung, dass Deutschland die Transformation hin zur Klimaneutralität schafft und dabei auch prosperiert?

Der ökonomische und ökologische Umbau wird hierzulande doch von vielen Menschen angenommen, es gibt ein Umdenken in weiten Teilen der Gesellschaft, auch in Unternehmen. Wenn wir die energiepolitischen Ziele konsequent umsetzen, werden wir 2030 das einzige Land der Welt sein, das gleichzeitig aus den Dinosaurier-Technologien Atom und Kohle ausgestiegen ist und voll auf Erneuerbare Energien setzt. Das wird uns dann auch im Wettbewerb zugutekommen. Das sollen uns dann andere Länder erst einmal nachmachen.