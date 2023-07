Deutsche Werften und China: Keine perfekte Welle

Von: Hermannus Pfeiffer

Trockendocks der Schiffswerft Blohm+Voss in Hamburg. © imago images/Eibner

Während sich die deutschen Werften über China entrüsten, macht die maritime Zulieferindustrie gute Geschäfte im Reich der Mitte.

Schiffe kann man nicht bei Amazon bestellen“, scherzte Harald Fassmer, Chef der gleichnamigen Werft und Präsident des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik, kürzlich während der Jahrespressekonferenz des VSM. „Ohne maritime Industrie in Deutschland geht es nicht.“ Zu groß seien die Herausforderungen etwa beim Klimaschutz. Seit zwei Jahrzehnten warne der Verband vergeblich vor der Dominanz Chinas, das mit seinen Subventionen den Wettbewerb auf dem Weltmarkt verzerre.

So gingen die Bestellungen deutscher Reeder 2021 zu 99 Prozent nach China oder Südkorea, das seinerseits besonders stark von Vorprodukten aus China abhängt. Finanziert werden diese Schiffe wiederum maßgeblich durch chinesische und koreanische Banken. „Wodurch die Abhängigkeit weiter steigt“, klagen die fünf norddeutschen Wirtschaftsminister in einem Appell, der auch von VSM und der IG Metall unterzeichnet wurde. Dagegen bestellen chinesische Reeder nach Angaben der Datenbank IHS Fairplay zu 97 Prozent im Inland.

Die Verzerrungen auf dem Markt sind die Folge von üppiger staatlicher Unterstützung, mit denen China und die zweite Supermacht im Frachtschiffbau, Südkorea, ihre Werften trotz Verlusten über Wasser halten. Die Europäische Union habe dagegen bereits vor 25 Jahren ihre Unterstützung eingestellt, klagt Fassmer. Anderseits sei der deutsche und auch der westeuropäische Markt eigentlich zu klein, heißt es beispielsweise bei Thyssen-Krupp Marine Systems, die U-Boote und Fregatten bauen. Um Forschung und Entwicklung zu finanzieren und die knapp 20 000 Jobs zukunftsfest zu machen, müssten Werften exportieren.

Werften: Zulieferer setzen auf China

Darauf setzt auch die maritime Zulieferindustrie. Viele ihrer Unternehmen gehören zwar auch dem VSM an, sie haben mit dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und dessen Arbeitsgruppe „Marine Equipment and Systems“ aber eine eigene Lobby. Hier klangen die Töne zu China auf der Pressekonferenz am Montag in Hamburg deutlich moderater. Man wolle auf China als Kunden „nicht verzichten“, sagte Jörg Mutschler, Geschäftsführer der maritimen VDMA-Sparte.

Die größten Schiffbaunationen. © FR

Zwar werden fast alle Schiffe, die europäische Reeder bestellen, von chinesischen und koreanischen Werften gebaut, aber das Innenleben stammt zu einem Großteil aus Deutschland. Motoren, digitale Steuerungssysteme oder Propeller werden hierzulande entworfen, gefertigt und exportiert. Beim Kugellager- und Dichtungsspezialisten SKF geht von den Neubauaufträgen ein Viertel nach China.

Werften: Produkte aus Deutschland sind begehrt

Bei MMG – die Mecklenburger Metallguss ist Weltmarktführer bei Propellern – ist das Gewicht der Volksrepublik noch höher. Die unter Landratten als Schiffsschrauben bekannten Hochtechnologie-Propeller haben für den Antrieb eines Schiffes ähnliche Bedeutung wie die bis zu 100 000 PS starken Motoren. Jeder zweite Propeller aus Waren an der Müritz, der für einen Neubau bestimmt ist, geht in die Volksrepublik. Ohnehin produzieren die meisten Zulieferer und ihre 65 000 Beschäftigten nicht an der Küste, sondern bundesweit.

Für MMG sei China „sehr wichtig“, erklärte Lars Greitsch MMG-Geschäftsführer und VDMA-Vorstand. China sei zwar ein „politischer Markt, aber wir sehen die Situation anders als der VSM“. Deren harte Haltung gegenüber Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Werften sei zwar nachvollziehbar, aber die Zulieferindustrie sei technisch spitze und daher „international sehr wettbewerbsfähig“.

Maritime Wirtschaft: Zulieferer wachsen

Der Vorstandsvorsitzende der VDMA-Marinesparte, Martin Johannsmann, im Hauptberuf SKF-Chef, ergänzt: „Wir wollen Wettbewerbsfähigkeit durch Wettbewerb sichern“ – eine klare Absage an Subventionen und Protektionismus, wie sie etwa auch die USA betreiben. Die maritimen Zulieferer sind mit dem Jahr 2022 „sehr zufrieden“. Die Auftragseingänge stiegen um 7,8 Prozent und legen auch 2023 deutlich zu.

Im Neubau, aber auch bei der Modernisierung der Flotte sieht die Industrie einen Trend bei den Reedern, in eine umweltverträglichere Schifffahrt zu investieren. Die Palette reicht von handlichen ölreduzierten Separatoren bis zu haushohen Dual-Fuel-Antrieben, die auch mit LNG oder „grünem“ Wasserstoff laufen. Ein enormes Wachstumspotenzial sehen Zulieferer zudem bei Offshore-Anlagen. Für die nächsten fünf bis zehn Jahre strotzt die Branche vor Optimismus.

Auch die Werften peilen angesichts der Energiewende ein starkes Wachstum an. In einem Papier für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck listet der VSM allein elf Schiffstypen auf, die für die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage im Meer notwendig seien. Eine einzige solche Flotte kostet etwa 2,5 Milliarden Euro. Für den Bau der Schiffe und Offshore-Anlagen sollte Europa nicht auch noch auf „Drittländer“, sprich China, angewiesen sein. Dafür bedürfe es in Deutschland und der EU einer Industriepolitik, die beispielsweise im innereuropäischen Verkehr Wertschöpfungsquoten festlegt, wie sie in vielen Schiffbauländern üblich sind.