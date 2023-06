Der Robo-Bus rollt

Von: Joachim Wille

Im Berliner Stadtteil Tegel hat die BVG auf zwei Ringlinien selbstfahrende Elektrobusse. © imago images/Jürgen Ritter

Autonome Fahrzeuge sollen der Verkehrswende einen Push geben. Jetzt sind weitere Versuchsphasen in Berlin und Hamburg geplant. Andere Länder sind schon weiter.

Autonom fahrende Autos, Shuttles und Busse gelten als nötige Booster für den öffentlichen Nahverkehr. Um den ÖPNV als Kern der Verkehrswende attraktiver zu machen, muss dessen Angebot stark ausgeweitet werden – durch Shuttleverbindungen, die die „letzte Meile“ bis zur Haustür übernehmen, zusätzliche Bedarfshaltepunkte, aber auch generell mehr Linien und dichtere Taktzeiten. Dazu sind selbstfahrende Vehikel der Schlüssel. In den nächsten Jahren sollen in Deutschlands beiden größten Städten, Berlin und Hamburg, dazu breitangelegte Probebetriebe durchgeführt werden.

In Berlin ist jetzt das auf drei Jahre angelegte Projekt „NoWeL4“ angekündigt worden. Im Nordwesten der Hauptstadt soll damit auf einem 15 Quadratkilometer umfassenden Gebiet erstmals ein vollautomatisierter und bedarfsgesteuerter ÖPNV in großem Maßstab erprobt werden, nachdem die ersten Testfahrten mit einem selbstfahrenden sechssitzigen „Peoplemover“ bereits vor sechs Jahren starteten. Nun sollen dort 13 autonome kleinere Shuttles sowie ein Zwölf-Meter-Elektrobus an den Start gehen. Das von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) koordinierte Projekt, das mehr als 18 Millionen Euro kosten soll, wird vom Bundesverkehrsministerium mit 9,5 Millionen Euro gefördert.

Fahren sollen die autonomen Kleinbusse in Berlin in dem städtebaulichen Entwicklungsgebiet zwischen dem ehemaligen Flughafen Tegel, der Siemensstadt und zwei früheren Industriearealen. Dessen zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner sollen ein maßgeschneidertes, klimafreundliches Verkehrsangebot erhalten. „Das Projekt wird dafür ein wichtiger Baustein sein – und dazu beitragen, dass mehr Menschen auf ein privates Auto verzichten“, sagt Ingenieur Wulf-Holger Arndt von der TU Berlin, die NoWeL4 begleitet. Aus dem auf zwei Jahre angelegten Probebetrieb soll dann ein Konzept für den Regelverkehr entwickelt werden. Läuft alles nach Plan, will die BVG weitere Fahrzeuge auf verschiedenen Linien im Stadtgebiet einsetzten.

In Hamburg sind die Visionen noch ambitionierter. Hier sollen im Laufe dieses Jahrzehnts bis zu 10 000 autonom fahrende Kleinbusse das klassische ÖPNV-Netz ergänzen. Die Stadt war Anfang 2022 von ihrer Verkehrsbehörde und dem Bundesverkehrsministerium zur bundesdeutschen Mobilität-Modellregion erklärt worden. Die Testphase mit fünf Fahrzeugen des Herstellers Holon startet 2024 in der Innenstadt. Bis zu 15 Fahrgäste können die elektrisch angetriebenen Fahrzeuge mitnehmen. Sie sollen „on demand“, also auf Abruf, fahren. Kunden:innen können die Kleinbusse per App bestellen, sie werden dann vor Ort abgeholt.

Laut Holon fahren die Shuttles maximal Tempo 60, ihre Reichweite beträgt etwa 280 Kilometer. Langfristig soll das System auch für den ländlichen Raum adaptiert werden. Weltweit gebe es keine vergleichbar umfassenden Pläne, betonten Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Anjes Tjarks (Grüne), Hamburgs Senator für Verkehr und Mobilitätswende, bei der Vorstellung des Projekts.

Aktuell gibt es in Hamburg bereits zwei Anbieter, die mit elektrisch betriebenen Kleinbussen den bestehenden ÖPNV ergänzen, „Moia“ und „Loki“, allerdings werden diese von Menschen gefahren. Moia ist eine Tochter des Volkswagen-Konzerns, Loki eine der Deutschen Bahn.

Die VW-Tochter ist seit 2019 in Hamburg aktiv, bis 2025 soll der Betrieb auf 450 Fahrzeuge anwachsen. Auch Moia will in die Erprobung autonom fahrender Kleinbusse einsteigen, und zwar mit einem Ableger des vollelektrischen VW-Bulli „ID.Buzz“, der entsprechend umgerüstet wird. Unter anderem aus Versicherungsgründen sollen vorerst aber hauptsächlich Moia-Beschäftigte mit den fahrerlosen Fahrzeugen transportiert werden, der Zugang soll dann aber stetig erweitert werden. Dass autonome Fahrzeuge auch im ÖPNV eingesetzt werden können, regelt das im Mai 2021 in Kraft getretene „Gesetz zum autonomen Fahren“. Damit ist Fahren nach „Level 4“ möglich gemacht worden, was bedeutet: Auf bestimmten freigegebenen Strecken müssen Fahrzeuge nicht mehr von Fahrer:rinnen überwacht werden.

Die dafür ausgerüsteten Vehikel sind mit Kameras, Laserabstandsmesser (Lidar), GPS-Ortung und digitalen Karten zum aktuellen Straßenzustand ausgerüstet, was sichere Begegnungen mit anderen Verkehrsteilnehmer:innen garantieren soll. Fällt ein System aus oder steht das Fahrzeug vor einer ungewöhnlichen Situation, kann, so etwa die Pläne in Berlin, jederzeit die Leitzentrale eingreifen und Steuerbefehle auslösen.

Die Frage ist aber natürlich: Wird das fahrerlose Fahren auch akzeptiert? Das TU-Team konnte in Berlin dazu Erfahrungen unter anderem beim Vorläuferprojekt „Shuttles & Co“ sammeln, bei dem kleine automatisierte Sechs-Sitzer-Minibusse im Stadtteil Alt-Tegel unterwegs waren, und zwar noch mit Begleitperson, was dem Automatisierungslevel 3 entspricht.

Forscher Arndt berichtete, „dass die Akzeptanz wesentlich geringer wäre, wenn größere Fahrzeuge eingesetzt würden und kein Begleitpersonal an Bord ist“. Wichtig sei es daher, das Sicherheitsgefühl der Passagierinnen und Passagiere zu verbessern, etwa durch gute Kontaktmöglichkeiten zu Servicekräften etwa in der BVG-Zentrale.

In der Verkehrsforschung werden die neuen Pläne zum autonomen öffentlichen Fahren begrüßt. Immerhin sind bundesweit zwischen Keitum auf Sylt und Friedrichshafen am Bodensee in den vergangenen Jahren bereits rund 60 Tests mit Shuttlebussen gelaufen, ohne dass ein Quantensprung erreicht wurde. „Es ist gut, dass sich auf dem Sektor endlich etwas bewegt“, sagte Professor Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin der Frankfurter Rundschau. Trotzdem sagt er: Die Automatisierung im ÖPNV werde hierzulande zu langsam vorangetrieben. „Die Branche ist zu zersplittert, um schnell skalierbare Lösungen zu erhalten.“ In anderen Ländern gehe das viel schneller, etwa in den USA und China. „In San Francisco und Phoenix, in Peking und Shanghai fahren längst schon Limousinen in autonomer Fahrfunktion“, berichtet Knie.

Doch auch in Europa sind andere weiter. In Norwegen zum Beispiel verkehrt in der Hafenstadt Stavanger seit einem Jahr sogar ein großer 52-Sitzer-Bus des türkischen Herstellers Karsan im autonomen Linienbetrieb, zwar bisher nur über eine Fünf-Kilometer-Strecke, doch ohne Unfälle. Im schwedischen Arlanda wird ein weiterer „E-Atak“, wie der Bus heißt, auf den Betrieb vorbereitet. In Großbritannien wiederum läuft seit Mai der Testbetrieb mit fünf großen autonomen Bussen nahe Edinburgh. Die Route der Linie des Betreibers Stagecoach führt über 22,5 Kilometer und überquert auch die bekannte Brücke über den Meeresarm Firth of Forth.

Knie meint: „Die Frage ist nicht: Kommt das autonome Fahren in Deutschland? Sondern: Lassen wir uns von anderen Ländern endgültig abhängen oder nicht?“. Der Verkehrsforscher ist trotzdem sicher: Die „Robo-Taxis und -Busse“, die die Menschen von Tür zur Tür bringen, würden über kurz oder lang „alles verändern, was wir bisher über den öffentlichen Verkehr gewusst haben“.