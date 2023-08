Der Feind in meiner Wand

Von: Hanna Gersmann

Der krebserregende Stoff Asbest ist in Millionen Gebäuden in Deutschland verbaut. Der könnte nun freigesetzt werden, wenn klimaeffizient umgebaut wird.

Deutschland hat ein Asbest-Problem. Jetzt, da viele Altbauten saniert würden, drohe gar eine „Asbest-Welle“, so die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, IG Bau. Sie sei „eine Gefahr – für Bauarbeiter genauso wie für Heimwerker“. Das krebserregende Zeug war als Baustoff lange beliebt – ein billiger Brandhemmer, auch wärmedämmend, säurebeständig zudem. Vor seinem Verbot 1993 ist er in Millionen von Häusern verarbeitet worden.

Er kann überall stecken. In den Dichtungen der Heizung im Keller oder in der Verkleidung der Rohre, auch im Kleber von Parkett, Teppichboden oder Badezimmerfliesen, genauso im Kitt der Fenster, in den Schächten für den Aufzug oder der Lüftung, in Fassaden- und Dachplatten auf dem Gartenhaus, im Putz.

Betroffen vom Risiko: fast die Hälfte aller Wohngebäude in Deutschland. Anders gesagt: Alle gut 9,4 Millionen Wohnhäuser, die zwischen 1950 und 1990 gebaut wurden. Denn in dieser Zeit haben Ost und West rund 4,35 Millionen Tonnen Asbest importiert, eine eigene Asbestmine gab es hier nie. „Es ist davon auszugehen, dass es in jedem Gebäude, das in diesen vier Jahrzehnten gebaut, modernisiert oder umgebaut wurde, Asbest gibt. Mal mehr, mal weniger“, sagt Carsten Burckhardt, im Bundesvorstand der IG Bau für die Bauwirtschaft und den Arbeitsschutz zuständig.

Die Asbestfasern sind tausend Mal kleiner als ein menschliches Haar

Mittlerweile sind die Häuser in die Jahre gekommen. Ihre Modernisierung steht an, damit Energie nicht weiter zum Fenster rausgejagt wird, damit sie kein Hindernisparcours für die älter gewordenen Bewohner:innen werden, damit sie auch mehr Platz bieten in Zeiten von Wohnungsmangel. So müssen neue Etagen aufs Dach gesetzt, Türen und Fenster ausgetauscht, Aufzüge nachgerüstet, Treppenlifte eingebaut, Badewannen durch ebenerdige Duschen ersetzt werden. Da lauert die laut Burkhard „unsichtbare Gefahr“.

Denn beim Abschleifen, Abreißen, Abbrechen werden die zuvor fest verbundenen Asbestfasern freigesetzt. Michael Kirsch von der Bau-Berufsgenossenschaft meint, es sei ähnlich wie bei Amalgam in der Zahnfüllung: „So lange nicht daran gebohrt, gefräst, geschliffen wird, geht da auch keine Gefahr aus.“ Das ist auch als weitgehende Entwarnung für die Bewohner:innen der Gebäude zu sehen – solange sie nicht renovieren oder sanieren.

Die Asbestfasern, Mineralfasern, sind tausend Mal kleiner als ein menschliches Haar und nicht zu sehen. Darum wissen Handwerkerinnen und Handwerker oft auch nichts davon. Die Wirkung, die sie auf Menschen haben, treten Jahrzehnte später auf: Asbestose, Lungen-, Bauchfell-, Kehlkopf-, Eierstockkrebs.

Allein im Jahr 2017 starben so 1630 Personen, die asbestbedingten Erkrankungen machten damit 63 Prozent aller Todesfälle infolge einer Berufskrankheit aus. Das rechnete die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2020 schon vor im Bericht „Nationales Asbest Profil Deutschland!“.

Hier gibt es Hilfe Mieter:innen , die einen „begründeten Verdacht“ haben, dass Materialien in ihrer Wohnung Asbestfasern freisetzen, sollten ihre Vermieter:innen informieren, schreiben die Verbraucherzentralen auf ihrer gemeinsamen Internetseite verbraucherzentrale.de. Für den Fall, dass diese nicht reagieren, empfehlen sie eine Mietrechtsberatung bei der Verbraucherzentrale, einem Mieterverein oder einem niedergelassenen Anwalt. Wer einen Durchbruch machen oder eine Wand aufschlitzen will, um neue Kabelschächte zu verlegen, wer einen Boden rausreißen oder von einem Schuppen die Eternitplatten entfernen möchte, sollte vorsichtig sein, sagt Gewerkschafter Carsten Burckhardt. Er rät, das örtliche Bauamt anzurufen: „Die helfen einem weiter.“ Wer sich informieren will , kann die „Leitlinie für die Asbesterkundung zur Vorbereitung von Arbeiten in und an älteren Gebäuden“ lesen, die unter anderem vom Umweltbundesamt erarbeitet wurde. In jedem Fall muss sich schützen, wer mit Asbest arbeitet, und unter anderem eine Atemschutzmaske und staubdichte Einmalkleidung tragen. hg

Asbest ist ein gutes Beispiel dafür, wie aus frühen Warnungen erst spät Konsequenzen gezogen wurden. Es galt lange als Mineral der tausend Möglichkeiten, als „geiles Zeug“, sagt Burckhardt. Dabei hat es die „erste eindeutige und glaubhafte Warnung“, erklärte die Europäische Umweltagentur einmal, schon 1898 gegeben.

Da habe die britische Gewerbeaufsichtsbeamtin Lucy Deane geschrieben, dass infolge der „schlimmen Wirkung von Asbeststaub“ der königliche Leibarzt den Mineralstaub mikroskopisch untersucht habe. Die „scharfe, glassplitterähnliche Form der Partikel“ sei klar erkennbar gewesen. „Wo immer sie aufsteigen und sich selbst in geringen Mengen in der Raumluft verteilen konnten, traten die erwarteten schädigenden Auswirkungen ein.“

Es sollte 100 Jahre dauern, bis sich die britische Regierung zu einem Verbot von Asbest entschloss. Im darauffolgenden Jahr, 1999, schloss sich die EU dem Verbot an. Deutschland hatte früher gehandelt, aber nicht früh genug. So stehen in Berlin 122 000 Wohnhäuser unter Asbestverdacht, in Hamburg 142 000, in Bremen 76 000. Das zeigt eine Analyse, die das Pestel-Institut Hannover im Auftrag der IG Bau gemacht hat. Am meisten sind es in Nordrhein-Westfalen: 2,2 Millionen. In Bayern sind es 1,7 Millionen, in Baden-Württemberg 1,3 Millionen. Weniger sind es in Hessen mit 793 000 und Rheinland-Pfalz mit 611 000. Am geringsten sind die Zahlen in Sachsen-Anhalt mit 141 000 und Mecklenburg-Vorpommern mit 110 000.

Intensivere Kontrollen notwendig

Gewerkschafter Burckhardt. fordert unter anderem einen Schadstoff-Gebäudepass mit unterschiedlichen Gefahrenstufen für die jeweilige Asbest-Belastung eines Gebäudes: „Jeder Bauarbeiter und jeder Heimwerker muss wissen, auf was er sich einlässt, wenn er Fliesen abschlägt, Wände einreißt oder Fassaden saniert.“ Frankreich hat bereits einen Schadstoff-Gebäudepass.

Auch intensivere staatliche Kontrollen der Baustellen mit mehr Personal seien nötig, um Beschäftigte besser zu schützen. Derzeit sei ein Kontrolleur für mehr als 23 000 Beschäftigte zuständig, obwohl die Internationale Arbeitsorganisation eine Quote von einem Kontrolleur pro maximal 10 000 Beschäftigte vorsehe.

Burckhardt plädiert für einen Asbest-Gipfel von Bund, Ländern und Kommunen und eine staatliche Sanierungs-, ja: Abwrackprämie. Sie soll helfen, Kosten abzufedern, die etwa bei einer energetischen oder altersgerechten Sanierung in asbestbelasteten Wohnhäusern zusätzlich entstehen.

