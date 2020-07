Siemens liefert Züge: Bahn macht Tempo

ICE

Der Konzern Siemens liefert 30 schnelle ICE-Züge - die ersten davon sollen schon im Winter 2022 Fahrgäste transportieren. Der Milliardenauftrag steht für eine Wende der Verkehrspolitik.

Siemens liefert der Bahn 30 ICE

Der ICE 3 soll helfen, den geplanten „Deutschlandtakt“ zu verwirklichen

Verkehrsminister Andreas Scheuer wertet die Investition der Bahn als Impuls für die Konjunktur

Deutschland setzt im Schienenverkehr wieder auf Hochgeschwindigkeit. Das ist die verkehrspolitisch entscheidende Botschaft hinter dem Kaufvertrag der Deutschen Bahn mit Siemens, der am Mittwoch in Berlin verkündet wurde. Konkret beschafft das Schienenunternehmen 30 ICE, die bis zu 320 Kilometer in der Stunde fahren; 60 weitere Züge können nachbestellt werden. Kostenpunkt: eine Milliarde Euro.

Die schnellen Fahrzeuge, einsortiert als ICE 3, werden nötig, um die ambitionierten Vorgaben des geplanten Deutschlandtakts zu erfüllen. Zum einen, weil schlicht mehr Züge unterwegs sein müssen, um wie gewünscht die Zahl der Fahrgäste bis 2030 zu verdoppeln. Zum anderen, weil Knotenbahnhöfe zwingend in bestimmten Zeitspannen erreicht werden sollen – und es so auf jede Minute ankommen kann.

Langsamer als der ICE der ersten und zweiten Generation

Vor wenigen Tagen erst lieferte Hersteller Siemens den letzten von rund 50 bestellten ICE 4 mit zwölf Wagen an die Deutsche Bahn aus. Diese Fahrzeuge stehen noch für eine andere Verkehrspolitik: Der Zug bewegt sich mit gerade einmal 250 Kilometer pro Stunde – und ist damit sogar langsamer als der ICE der ersten und zweiten Generation. Man könne an vielen Stellen ohnehin nicht flotter fahren, hieß es seinerzeit, als die zahlreichen Ausbauprojekte im Zusammenhang mit dem Deutschlandtakt noch nicht bekannt waren.

Schon bald zeigten sich die Schattenseiten der Entscheidung: Mit der neuen, erfolgreichen Sprinter-Verbindung München–Berlin wurden die schnellen Fahrzeuge anderswo knapp. Und einige ersatzweise zwischen Köln und Frankfurt eingesetzte ICE 4 hatten im Westerwald ziemlich zu kämpfen. Die Bahn beschloss, die zweite Tranche der ICE 4 um einen angetriebenen Wagen zu ergänzen, um auf Tempo 265 zu kommen.

Keine schnellen Züge auf langsamen Strecken

Am Mittwoch räumte nun Bahn-Vorstandschef Richard Lutz mit Blick auf Hochgeschwindigkeitsstrecken unumwunden ein: „Dort hilft der ICE 4 nicht wirklich weiter.“ Siemens-Vorstand Roland Busch sah elegant ein „Mischkonzept“: Auf langsamen Strecken benötige man keine schnellen Züge, weil sie schwerer und damit energiefressender seien.

Dass der Auftrag an Siemens ging, überrascht kaum. Die Ausschreibung wünschte sich, dass die neuen Fahrzeuge im Verbund mit bereits seit 2009 eingesetzten Zügen des Typs „Velaro“ rollen können – mit vertretbarem Aufwand kann das nur derselbe Zug sein. So kam es dann auch. Im Grunde handelt es sich um eine Nachbestellung, die sich auch schneller umsetzen lässt als eine genehmigungspflichtige Neukonstruktion. Und das war die zweite, entscheidende Bedingung: Die ersten bestellten Fahrzeuge sollen bereits Ende 2022 auf den Schienen stehen.

Eine Milliarde Euro – Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will diese Investition der Bahn auch als Impuls für die Konjunktur sehen. Die Fahrzeuge würden im Siemens-Werk Krefeld zusammengebaut, erläuterte Vorstand Busch; mehrere Tausend Beschäftigte seines Konzerns auch an anderen Standorten wirkten genauso am Großauftrag mit wie 50 Zulieferer aus Deutschland.

ICE 3 mit Stellplätzen für Fahrräder

Und was bringt der neue ICE 3 den Fahrgästen? Details, etwa die Art der Sitze, will die Bahn erst in einem halben Jahr vorstellen. Klar ist schon jetzt: Die Züge bekommen neuartige Fensterscheiben, die den Mobilfunk durchlassen - was einen deutlich besseren Empfang verspreche.

Erstmals wird es in einem ICE 3 auch Stellplätze für Fahrräder geben, acht Stück. Bisher sind sie nur im ICE 4 und im siebenteiligen ICE T vorhanden. Geplant sind ferner ein Familienbereich und Kleinkindabteil. Mit zwölf Türen wurde die Zahl der Einstiege um zwei erhöht; eine Tür ist für Rollstühle geeignet.

Die neuen Züge bringen 13 000 Sitzplätze in die Fernverkehrsflotte ein. Sie sollen vom Winter 2022 an zunächst zwischen München und Nordrhein-Westfalen verkehren. In Deutschland rollen sie streckenbedingt maximal mit Tempo 300.

Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass sie bis zum Jahr 2026 insgesamt über 421 ICE-Züge mit 220 000 Sitzplätzen verfügt.

