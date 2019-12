Dax rutscht in ruhigem Handel ins Minus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Dem Dax ist am Donnerstagmorgen schnell wieder die Puste ausgegangen. Nach einem Start mit moderaten Gewinnen drehte der deutsche Leitindex im frühen Handel wieder in die Verlustzone ab.

Mit einem Minus von zuletzt 0,39 Prozent auf 13.171,20 Punkte knüpft das Börsenbarometer an die vergangenen zwei schwächeren Handelstage an.

Auch der MDax der mittelgroßen Werte legte im frühen Handel wieder den Rückwärtsgang ein und gab zuletzt 0,18 Prozent auf 28.141,04 Punkte nach. Ähnlich sah es in Europa aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,24 Prozent auf 3729,98 Zähler.

Auf Unternehmensseite kletterten Hornbach-Aktien nach endgültigen Zahlen für die ersten neun Monate um vergleichsweise moderate 0,77 Prozent. Allerdings haben die Papiere bereits deutlich an Schub gewonnen, seitdem der Baumarktkonzern vor rund zehn Tagen seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 angehoben hat. Inzwischen kostet ein Hornbach-Papier so viel wie seit rund eineinhalb Jahren nicht mehr.

Die Nachricht des Hamburger Biotech-Forschers Evotec von einer drei Millionen Euro schweren Meilensteinzahlung aus der Diabetes-Allianz mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi konnte die Aktien nur mäßig beflügeln. Sie legten um knapp ein halbes Prozent zu.

Eine gestrichene Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank belastete die Papiere des Bekleidungsherstellers Hugo Boss. Nach ihrer jüngsten Erholung rutschten die Aktien mit mehr als drei Prozent Kursverlust deutlich ab.

Auch die Übernahme des Dortmunder Umschulungs- und Erwachsenenbildungs-Spezialisten Comcave durch den Personaldienstleister Amadeus Fire kam zunächst nicht sonderlich gut bei den Anlegern an. Der Kurs gab um mehr als vier Prozent nach.

Dagegen nutzten Anleger den dramatischen Kursverfall der Jungheinrich-Aktien nun zu Zukäufen. Nach einem trüben Ausblick hatten die Anteilsscheine am Vortag um mehr als ein Viertel an Wert eingebüßt - am Donnerstag legten sie zuletzt um rund dreieinhalb Prozent zu.