Dax wieder bei 16.000 Punkten

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Nach dem dünnen Handel am Pfingstmontag hat der Dax am Dienstag wieder die runde Marke von 16 000 Punkten erreicht. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex mit plus 0,46 Prozent etwas darüber bei 16.026,11 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,69 Prozent auf 27.109,73 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone notierte 0,2 Prozent fester.

Frankfurt/Main - Die Marktstimmung verbessere sich allmählich mit der vorläufigen Einigung im US-Schuldenstreit, schrieb Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades. Bis zu einer endgültigen Einigung bleibe die Volatilität am Markt aber wohl erhöht. Dem unlängst erzielten Kompromiss im Schuldenstreit muss noch der Kongress zustimmen, was alles andere als sicher ist.

Eine mögliche Allianz in Asien honorierten die Anleger von Daimler Truck mit einem Plus von 1,1 Prozent. Der Lkw-Hersteller will große Teile seines Asiengeschäfts mit dem Konkurrenten Toyota zusammenlegen.

Die positive Tendenz im europäischen Technologiesektor seit dem in der Vorwoche veröffentlichten starken Ausblick des US-Chipkonzerns Nvidia setzte sich fort. An der Dax-Spitze gewannen Infineon 2,8 Prozent. Auch andere Halbleiter-Papiere legten zu: Aixtron im MDax um 1,8 Prozent, Elmos im Nebenwerteindex SDax um 3,2 Prozent. Die Anteile des Waferherstellers Siltronic gewannen nach einer Kaufempfehlung des Investmenthauses Jefferies vier Prozent hinzu.

Bei den gebeutelten Papieren von Aroundtown verpuffte der zeitweise viel höhere Kursgewinn, indem sie zuletzt nur noch rund ein Prozent höher notierten. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist bekam im ersten Quartal sinkende Gebäudewerte und Verkäufe von Immobilien zu spüren, bestätigte aber seine Jahresziele. Beim Schuldenabbau gebe es Fortschritte, hieß es von der UBS.

Der Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy erhielt gemeinsam mit einem indischen Partnerunternehmen einen Großauftrag vom indischen Verteidigungsministerium. Die Aktien verteuerten sich an der SDax-Spitze um 5,6 Prozent.

Der Euro fiel mit 1,0673 Dollar auf den tiefsten Stand seit März, dann erholte sich die Gemeinschaftswährung mit zuletzt 1,0735 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0715 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,51 Prozent am Vortag auf 2,44 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,19 Prozent auf 125,43 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,47 Prozent auf 134,83 Zähler. dpa