Dax vor Zitterwoche? Nervosität im US-Schuldenstreit bleibt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der nahende „Tag X“ im US-Schuldenstreit könnte die Finanzmärkte in der neuen Woche noch stärker unter Druck setzen. Am Donnerstag ist es soweit: „Sollten sich Demokraten und Republikaner nicht zusammenraufen, wird den Vereinigten Staaten das Geld ausgehen“, schreibt Aktienstratege Frank Klumpp von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). „Einstweilen heißt es daher:

Frankfurt/Main - In die Defensive gehen.“

Die Hoffnung auf eine baldige Einigung im US-Schuldenstreit hatte dem Dax am Freitag vor Pfingsten einen versöhnlichen Wochenausklang beschert. Bereits um die Mittagszeit legte der deutsche Leitindex auf seinem Tagestief den Schalter um. Im weiteren Handelsverlauf zog er mit den starken US-Börsen weiter an und schloss 1,20 Prozent fester mit 15.983,97 Punkten, womit er seinen Wochenverlust auf 1,8 Prozent eindämmte.

Am kommenden Freitag steht mit dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht das zweite wichtige Wochenereignis auf der Agenda - er ist ein entscheidender Faktor für die Zinspolitik der amerikanischen Notenbank Fed. Laut dem Protokoll zur jüngsten Zinssitzung von Anfang Mai zeichnet sich derzeit kein eindeutiger geldpolitischer Kurs ab.

Die neue Woche beginnt - abgesehen von möglichen Schlagzeilen zur ausstehenden Einigung im US-Schuldenstreit - eher gemächlich: Am deutschen Aktienmarkt wird am Pfingstmontag zwar gehandelt, an etlichen anderen Börsen aber nicht. So feiern unter anderem New York und London ein verlängertes Wochenende, und auch wichtige Konjunkturdaten und Unternehmenstermine stehen nicht auf der Agenda.

Am Dienstag zeichnet sich ebenfalls eine noch vergleichsweise ruhige Nachrichtenlage ab. Angekündigt sind unter anderem die Quartalszahlen des MDax-notierten Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown, sowie Daten zum Wirtschafts- und Industrievertrauen in der Eurozone und zum Verbrauchervertrauen in den USA. Zur Wochenmitte folgen der Quartalsbericht des Finanzdienstleisters Wüstenrot & Württembergische, Einkaufsmanagerindizes aus dem für Deutschland wichtigen Markt China und Verbraucherpreise aus Deutschland.

Spätestens der Donnerstag steht dann ganz im Zeichen des US-Schuldenstreits - ungeachtet weiterer Einkaufsmanagerindizes sowie des ADP-Berichts zur Beschäftigungsentwicklung der US-Privatwirtschaft, der als wichtiger Indikator für den Arbeitsmarktbericht der Regierung am Freitag gilt.

Am Freitag sieht die Nachrichtenagenda recht übersichtlich aus - abgesehen vom US-Arbeitsmarktbericht. Beim Elektronikhändler Ceconomy könnte ein Kapitalmarkttag den Aktienkurs bewegen. dpa