Dax stabilisiert auf gedrücktem Vortagsniveau

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Rückschlag zu Wochenbeginn hat sich der Dax am Dienstag stabilisiert. Der Ifo-Index wurde nach den zuletzt enttäuschenden Einkaufsmanagerindizes nicht zum Kurstreiber für den Leitindex, der sich von der Gewinnschwelle nur schwer absetzen konnte.

Zuletzt schaffte er es mit 0,16 Prozent ins Plus auf 12.361,83 Punkte. Er festigte so die Marke von 12.300 Punkten, die ihm in den vergangenen Wochen als wichtige Unterstützung diente.

Eine neue Wasserstandsmeldung im US-chinesischen Handelskrieg, die Anfang Oktober auf neue Gespräche in Washington schließen lässt, wirkte am Markt beruhigend. Der Ifo-Index lieferte dann aber ein durchwachsenes Ergebnis mit seinem ersten Anstieg nach zuvor fünf Rückgängen in Folge, aber einem düsteren Bild bei den Zukunftserwartungen in den deutschen Unternehmen.

Andere Indizes gingen die vorsichtige Erholung am Dienstag mit. Der MDax als Heimat der mittelgroßen deutschen Werte stieg um 0,25 Prozent auf 25.656,13 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte 0,28 Prozent auf 3546,70 Zähler zu.

Im Dax ging die Vortagsrally bei den Aktien der Lufthansa um 1,8 Prozent weiter. Die Aktien bleiben nach der Insolvenz von Thomas Cook, die Flugkapazitäten vom Markt nimmt, weiter gefragt. Zum Dax-Spitzenreiter avancierten die Wirecard-Aktien mit einem Anstieg um fast 3 Prozent.

Ansonsten spielte die Musik bei den Nebenwerten. Vor allem fiel SAF-Holland mit einem Kurssturz um 22 Prozent negativ auf. Der Nutzfahrzeugzulieferer blickt nur sechs Wochen nach einer Bestätigung der Ziele plötzlich pessimistischer auf das laufende Jahr.

Papiere des Biotech-Unternehmens Evotec wurden im MDax beflügelt von einer angekündigten Partnerschaft mit dem japanischen Pharmariesen Takeda. Sie rückten um 5,4 Prozent vor und waren so der Spitzenreiter im Mittelklasse-Index. Evotec erhält durch die Kooperation eine einmalige Vorab- und künftige Meilensteinzahlungen.

Nordex führten derweil die Gewinnerliste im SDax mit einem fast vierprozentigen Plus an. Sie erholten sich so von ihrem Kursrutsch vom Vortag - mit einem Auftrag aus der Türkei als Treiber. Für den Windpark "Söke" soll der Hersteller von Windkraftanlagen Turbinen mit einer Gesamtleistung von 110 Megawatt liefern und errichten.