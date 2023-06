Dax verliert nach Rekord

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax hat am Montag seiner jüngsten Rekordjagd etwas Tribut gezollt. Um die Mittagszeit sank der deutsche Leitindex um 0,49 Prozent auf 16.277,02 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,53 Prozent auf 27.336,08 Punkte bergab, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,25 Prozent auf 4383,94 Zähler verlor.

Frankfurt/Main - Am Freitag hatte der Dax eine starke Woche mit dem erstmaligen Anstieg über 16 400 Punkte beendet. Zum Wochenauftakt sprachen Marktteilnehmer von einem eher ruhigen Handelsgeschehen, auch weil wegen eines Feiertags in New York nicht gehandelt wird. Auch aus Asien kam keine Unterstützung für den Dax und andere Indizes: An den wichtigsten dortigen Börsen überwogen am Montag Kursabschläge. dpa