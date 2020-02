Dax baut Gewinne aus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Trotz der Verunsicherung durch den Coronavirus hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag weiter von jüngsten Verlusten erholt. Der Dax baute seine Anfangsgewinne im weiteren Handelsverlauf aus.

Am späten Vormittag notierte das Börsenbarometer 1,11 Prozent höher bei 13.189,40 Zählern. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex wegen der Virus-Ängste mehr als 4 Prozent an Wert eingebüßt.

Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Dienstag um 0,91 Prozent auf 28.301,18 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 1,2 Prozent.