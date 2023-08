Dax schwächelt nach Rekordjagd

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax hat am Dienstag seiner jüngsten Rekordjagd Tribut gezollt. Am ersten Handelstag im August fiel der deutsche Leitindex um 1,26 Prozent auf 16.240,40 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,92 Prozent auf 28.571,23 Punkte.

Frankfurt/Main - Am Montag hatte der Dax ein weiteres Rekordhoch erreicht und den Monat Juli mit einem Gewinn von knapp zwei Prozent abgeschlossen. Die Hoffnung auf ein Ende der Zinsanhebungen der Notenbanken in den USA und in der Eurozone nährte die Hausse am Aktienmarkt. dpa