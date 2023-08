Dax mit mauem Wochenauftakt - Siemens Energy enttäuscht

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © picture alliance / dpa

Der Dax hat seinen schwachen August-Start am Montag fortgesetzt. Mit minus 0,24 Prozent sank der deutsche Leitindex am Nachmittag auf 15.914,15 Punkte. Immerhin setzte er sich damit aber vom Tagestief ab.

Frankfurt/Main - Seit Monatsanfang hat der Index 3,2 Prozent eingebüßt. Noch vor einer Woche hatte der Dax mit 16.528 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Danach kam es zu Gewinnmitnahmen, die durch die Bonitätsabstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch verstärkt wurden.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte zuletzt mit plus 0,02 Prozent auf 28.092,74 Punkten. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 bewegte sich um den Schlussstand vom Freitag.

Nervös waren zum Wochenauftakt die Anleger von Siemens Energy. Händler lobten, dass nun endlich die Belastungen durch die Windkrafttochter Gamesa beziffert würden, allerdings seien die Prognosen des Energietechnikkonzerns ernüchternd. Nach starken Schwankungen standen die Titel zuletzt mit 6,6 Prozent im Minus.

Die Aktien des Ticketvermarkters CTS Eventim verteuerten sich um 5,7 Prozent nach einer Empfehlung von JPMorgan. Für Scout24 ging es um 5,3 Prozent hoch. Der Online-Immobilienmarktplatz hatte seine Jahresziele erhöht.

Der Euro wurde zuletzt zu 1,0987 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0946 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,63 Prozent am Freitag auf 2,59 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 124,21 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,39 Prozent auf 131,82 Punkte. dpa