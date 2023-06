Dax leicht im Minus - Chemiebranche im Fokus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der deutsche Aktienmarkt schwächelt weiter. Nach Gewinnmitnahmen zum Wochenauftakt fehlte es an positiven Kurstreibern. Die US-Börsen sind bestenfalls eine kleine Stütze. Sie waren am Vortag feiertagsbedingt geschlossen geblieben und werden nun mit nur leichten Verlusten erwartet.

Frankfurt/Main - Der deutsche Leitindex Dax verlor am Nachmittag 0,21 Prozent auf 16.167,86 Punkte, womit er sein Minus im Handelsverlauf allerdings deutlich verringern konnte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte 1,25 Prozent auf 26.842,48 Punkte ein. Hier belastete vor allem der Kursrutsch der Lanxess-Aktie. Der Spezialchemiekonzern sorgte zudem zeitweise für einen Stimmungsdämpfer im gesamten deutschen Chemiesektor, bevor am Nachmittag dann Gerüchte über ein Übernahme-Interesse am Kunststoffkonzern Covestro für eine Erholungsbewegung sorgten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Nachmittag um 0,06 Prozent nach.

Lanxess senkte nach einem schwächeren zweiten Quartal als erwartet das bereinigte operative Jahresgewinnziel. Die Aktien sackten daraufhin am MDax-Ende zeitweise um mehr als 18 Prozent ab und damit so stark wie nie zuvor an einem einzigen Tag. Die Papiere der Branchenfirmen wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, erholten sich aber am Nachmittag: Wacker Chemie verloren 3,6 Prozent und Evonik 2,5 Prozent. Im Dax ging es für BASF um 2,1 Prozent abwärts.

Covestro dagegen drehten nach einer fast achtprozentigen Talfahrt ins Plus und legten zuletzt an der Index-Spitze um rund 10 Prozent zu. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Kreisen berichtete, hat Adnoc, ein staatseigener Ölkonzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, vorläufige Gespräche mit dem Kunststoffhersteller geführt.

Der Euro wurde am Nachmittag mit 1,0917 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0922 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,56 Prozent am Vortag auf 2,57 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 124,48 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,63 Prozent auf 133,31 Punkte. dpa