Dax leicht erholt vor Zinsentscheid in den USA

Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat sich die Stimmung der Dax-Anleger am Mittwoch wieder aufgehellt. Der deutsche Leitindex legte gegen Mittag um 0,54 Prozent auf 15.812,13 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel sank dagegen um 0,75 Prozent auf 27.250,03 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent hoch.

Frankfurt/Main - Tags zuvor war der Dax im frühen Handel zunächst mit 16.011 Punkten auf einen neuerlichen Höchststand seit Januar 2022 nach oben gelaufen. Dann sanken die Kurse wieder.

Am Mittwoch gehörte die Aufmerksamkeit am Markt zahlreichen Quartalsberichten, bevor am Abend die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in den Fokus rücken sollte. Nach kräftigen Erhöhungen seit März 2022 wird an den Märkten nun mit nur noch einer Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

Bei den Unternehmen mit Quartalszahlen standen im Dax die Deutsche Post und der Sportwagenbauer Porsche AG im Blick. Die trägere Konjunktur und eine Normalisierung des Frachtgeschäfts belasteten den Logistikkonzern zum Jahresauftakt. Die Ergebnisse gingen nach dem Rekordjahr 2022 zurück, allerdings weniger deutlich als von Analysten erwartet. Post-Aktien gewannen anfangs deutlich, verringerten den Zuwachs zuletzt aber auf nur noch 0,8 Prozent. Porsche AG gaben um 1,4 Prozent nach.

Die Quartalszahlen der Lufthansa bezeichnete ein Börsianer als durchwachsen. Die Aktien gaben um dreieinhalb Prozent nach. Der Ausblick sei beibehalten worden, obwohl die Airline von weniger Kosten für Kerosin ausgehe, so der Händler. Die Lufthansa-Aktien hatten von Oktober bis Anfang März einen starken Lauf, kommen seitdem aber nicht mehr weiter. dpa