Dax gibt leicht nach

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Gewinnmitnahmen nach einer insgesamt starken Vorwoche haben dem deutschen Aktienmarkt am Montag etwas zu schaffen gemacht. Durchwachsene Konjunkturnachrichten kamen aus China. Der Dax fiel am Nachmittag zeitweise unter die Marke von 16.000 Punkten und notierte zuletzt 0,53 Prozent tiefer bei 16.019,50 Punkten. Der MDax mit den 50 mittelgroßen Titeln verlor 0,56 Prozent auf 27.

Frankfurt/Main - 703,06 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone fiel um mehr als ein Prozent.

Unter den Einzelwerten waren die Papiere von Krones mit einem Kursaufschlag von 5,3 Prozent im MDax am stärksten gefragt. Der Abfüll- und Verpackungsanlagen-Hersteller erhöhte sein Jahresziel für das Umsatzwachstum 2023 auf 11 bis 13 (bislang 8 bis 11) Prozent.

Die Aktien von Morphosys setzten sich mit einem Kursplus von 5,7 Prozent an die SDax-Spitze. Die Titel des Antikörperspezialisten profitierten von einer Hochstufung durch die Deutsche Bank und steuern wieder auf ihr Jahreshoch von 30 Euro zu. Die Aktien von Drägerwerk verbilligten sich nach den vorgelegten Eckdaten des Medizin- und Sicherheitstechnikanbieters um 1,1 Prozent.

Am Devisenmarkt wurde der Euro zuletzt bei 1,1227 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1221 Dollar festgesetzt. Am Anleihenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,54 Prozent am Freitag auf 2,55 Prozent. Der Rentenindex Rex gewann 0,01 Prozent auf 124,34 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,36 Prozent auf 133,28 Punkte zu. dpa